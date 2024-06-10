Французские производители празднуют награду за рекордный урожай

Фермеры и переработчики оливок во Франции вместе получили 14 наград на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition, второй по величине результат в округе на крупнейшем в мире конкурсе качества оливкового масла.

Франция улучшила свою мировой рейтинг от 13th с места в 2023 году до девятого в 2024 году, несмотря на то, что в этом году было отправлено на шесть заявок меньше. В целом 11 продюсеров вместе получили четыре золотые награды и десять серебряных наград за 21 работу.

Это увеличивает наши возможности при обращении к потенциальным продавцам и потребителям и представляет собой вотум доверия со стороны надежных источников, что позволяет нам выделиться среди конкурентов. - Луиза Шерман, совладелец Domaine de Gerbaud

Новости о наградах завершились небывалый урожай во Франции. По данным Европейской комиссии даннымВ 5,500/2023 сельскохозяйственном году страна произвела 24 тонн оливкового масла, что является значительным увеличением по сравнению с 3,800 тоннами, произведенными в 2022/23 году, и на 20 процентов выше среднего показателя за пять лет.

Хотя фермеры по-прежнему привержены выращиванию местных сортов, реализуются инициативы по значительному увеличить производство с товарными сортами.

Несмотря на обильный и отмеченный наградами сбор урожая, французские производители назвали изменение климата серьезной проблемой: в некоторых рощах урожайность оливок обильная, а в других урожайность оливок очень низкая.

Независимо от урожая, общее качество оливкового масла первого отжима в стране в этом году высокое благодаря своевременным дождям и сухому и солнечному лету.

Среди победителей этого года был Мас-де-Бори. Производители, специализирующиеся на выращивании и переработке местных сортов, отреагировали резкой огромная радость», узнав о золотой награде за моносорт Агландау и серебряной награде за смесь, сертифицированную по защищенному наименованию происхождения.

Клэр Де Фина Кутен показывает посетителям оливковые рощи своей компании в Салон-де-Прованс. (Фото: Мас де Бори)

Владелица Клэр Де Фина Кутен объяснила свой успех расположением рощи в Салон-де-Прованс.

Благодаря нашему сухому и солнечному микроклимату мы не страдали от летней жары», — сказала она в своем сообщении. Интервью за февраль 2024 г.. Нас защитило наше расположение в долине с деревьями. Мы также используем орошение, так что это помогает. Но нам не нужно поливать круглый год; мы поливаем только в течение коротких периодов времени».

Что касается самого урожая, то особой разницы между этим годом и прошлым годом не было», — добавила она. Я бы сказал, что урожай в этом году был, наверное, процентов на 15-- больше, чем в прошлом году».

В отличие, Домен де ЖербоКомпания , получившая золотую награду за органическую смесь PDO, была вынуждена принять дополнительные меры предосторожности для защиты от климатических воздействий.

Domaine de Gerbaud отпраздновал победное возвращение в 2024 году. NYIOOC. (Фото: Домен де Жербо)

Это потрясающе. Мы не можем перестать улыбаться», — сказала совладелица Луиза Шерман. Из-за пандемии Covid-19 мы взяли перерыв в соревнованиях и поработали над серьезной реструктуризацией дерева, пока наша дочь руководила проектом по ребрендингу. Мы так рады выиграть эту золотую награду после нескольких лет отсутствия».

Шерман назвал влияние изменения климата и инфляции главными проблемами компании в производстве оливкового масла отмеченного наградами качества.

Изменение климата — наша самая большая проблема», — сказала она. За последние пять лет мы страдали от усиливающейся засухи и сильных периодов жары, причем последние два года были самыми тяжелыми».

Наша вторая серьезная проблема заключается в том, что производственные затраты продолжают расти, особенно затраты на рабочую силу во Франции», — добавил Шерман. Несмотря на это, рынок сопротивляется более высоким и справедливым ценам, поскольку производители и потребители по-прежнему в значительной степени не осведомлены о пользе (вкусе и здоровье) высококачественного оливкового масла первого отжима».

Тем не менее, она сказала, что получение международных наград в области качества очень воодушевляет и помогает повысить осведомленность специалистов пищевой промышленности и широкой общественности о высококачественных производителях.

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Это увеличивает наши возможности при обращении к потенциальным продавцам и потребителям и представляет собой вотум доверия со стороны надежных источников, что позволяет нам выделиться среди конкурентов», — сказал Шерман. Конечно, очень приятно, что команда выиграла международное соревнование после столь упорной работы в течение года».

Франция является сравнительно небольшим производителем оливкового масла, но занимает седьмую позицию в мире по потреблению. Тем не менее, его производители сталкиваются с препятствиями на пути эффективной адаптации к вызовам, связанным с производством.

Владелица Орели Сирван (справа) празднует четвертый год подряд успехов на Всемирных соревнованиях (Фото: Мулен де ла Кокиль)

Расположен между Монпелье и Марселем, четвертый победитель Мулен де ла Кокиль получил серебряную награду за смесь средней интенсивности.

Владелец Орели Сирвент сказала, что главной задачей компании в этом году было фрезерование с использованием нового оборудования.

В этом году главной задачей стало изменение нашей производственной цепочки», — сказала она. Нам пришлось адаптироваться к нашему новому рабочему инструменту. К сожалению, это не гоночный автомобиль, который мы можем протестировать перед соревнованием».

Нам предстоит протестировать этот инструмент вживую на нашем производстве, и лучше не допускать ошибок, чтобы не потерять тяжелый труд целого года», — добавила она.

По мнению Сирвента, победа означает повышение известности. Это также означает знать мнение жюри, состоящего из экспертов, которые еще раз вознаграждают нашу работу и опыт», — сказала она.

Десять из 11 наград Франции были вручены производителям на юге страны, где сосредоточена большая часть производства оливкового масла первого отжима в стране.

Однако Домен Петрагье поместите средиземноморский остров Корсика на карту мира оливкового масла, получение серебряной награды для нежного Gjermana di Casinca.

Владелец Роже Филипп Маурици назвал эту награду прекрасным завершением великолепного урожая, в ходе которого компания произвела 4,000 литров оливкового масла первого отжима из эндемичного сорта оливкового масла.

Мы очень рады этой награде», — сказал Мауризи. Победа показывает нашим клиентам, что наше оливковое масло высококачественное, а для нас это доказательство того, что мы хорошо работаем в нашей оливковой роще».