Греческие производители празднуют успешное завершение исторически низкого урожая

Неутешительный урожай этого года в Греции не помешал производителям и переработчикам оливок страны производить некоторые из лучшее в мире оливковое масло экстра вирджин.

Преодолев все трудности, греческие продюсеры оказались на высоте и выиграли 56 наград (26 золотых и 30 серебряных наград) из 108 заявок на конкурсе 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Производство оливкового масла в Греции упало ниже 150,000 - тонн в 2023/24 сельскохозяйственном году, что является рекордно низким показателем и составляет менее половины прошлогодних 340,000 - тонн.

Фермеры и мельники ссылались на неустойчивую погоду, которая нарушила сложившуюся систему выращивания оливок в стране, а также на широкое распространение оливковая плодовая муха инвазии как основные причины снижения количества, а в некоторых случаях и качества.

Прошлый год был самым трудным, с чем мы когда-либо сталкивались», — сказал критский продюсер Панайотис Цириотакис из Акрополь Органикс, который получил две золотые награды за моносорта Коронейки.

В отличие от поколения моего дедушки, когда погода была надежной и стабильной, мы сталкиваемся с изменениями погодных условий, как никогда раньше», — добавил он.

Производители с Крита и полуострова Пелопоннес, которые являются основой греческой индустрии оливкового масла, получили львиную долю похвал на выставке этого года. NYIOOC с 32 наградами.

АМГ Карабелас из региона полуострова Илия, преодолев неблагоприятную погоду, преобладавшую в регионе в этом году, отпраздновал две золотые награды и серебряную серебряную награду на словесном конкурсе.

Высокие температуры весной и влажная погода во время сбора урожая были среди проблем, с которыми столкнулась AMG Karabelas для достижения отмеченного наградами качества. (Фото: АМГ Карабелас)

Алексис Карабелас отметил, что нерегулярные погодные условия, в том числе обильные дожди весной и теплая погода во время сбора урожая, вынудили компанию изменить тактику и снова достичь высоких стандартов качества.

Нам приходилось проводить частые тесты, чтобы добиться желаемых результатов», — сказал он. Сделав это в этом году, мы верим, что сможем победить и в последующие годы».

Пелопоннесский производитель третий год подряд получил две золотые награды за Laurel & Flame Fresh, моносорт Tsabidoelia, и смесь Olympia PGI. Также была отмечена награда компании «Мифы Олимпии».

Мы также очень рады, что «Мифы древней Олимпии», оливковое масло первого отжима из Коронейки, которое мы представили на рассмотрение NYIOOC впервые завоевала серебряную награду конкурса», — сказал Карабелас.

На Крите, где в некоторых районах острова по производству оливкового масла произошло резкое падение производства оливкового масла на 60–70 процентов, возвращающиеся участники Скутари и Критский урожай преодолели трудный урожай и получили награды на конкурсе в этом году NYIOOC.

Расположенные на противоположных сторонах острова — Скутари на восточной стороне недалеко от Лассити и Cretan Harvest на западной стороне недалеко от Ханьи — оба производителя боролись с засушливой погодой острова и вредителями оливок во время сбора урожая.

После непростого урожая 2023/24 года производители заявили, что ситуация в преддверии 2024/25 года выглядит более многообещающей. (Фото: Cretan Harvest)

Погода стала непредсказуемой: сильные ветры и теплая погода в апреле и мае серьезно влияют на процесс завязывания оливковых плодов», — сказала Мария Сгуру из Скутари. Помимо проявлений плодовой мухи, 2023/24 сельскохозяйственный год также был очень засушливым. Засуха — одна из наших главных проблем на восточном Крите».

Однако Золотая награда, которую Скутари получил за четвертый подряд Год чрезвычайно помог облегчить бремя сложного урожая.

Реклама

Реклама

Получение этой награды наполнило нас гордостью за наш динамичный курс, а также благодарностью к нашим попутчикам», — сказал Сгуру. Верные своему обязательству предлагать высочайшее качество, мы продолжаем наши усилия с еще большим упорством».

Со своей стороны, компания Cretan Harvest получила серебряную награду в конкурсе на деликатное оливковое масло первого отжима Коронейки, хотя и с некоторыми трудностями, связанными с трудным 2023/24 сельскохозяйственным годом.

Сезон был очень требовательным: плодовая мушка и глоеоспориум повлияли на количество и качество критского оливкового масла», — сказал владелец Стаматис Мадариотакис. Однако NYIOOC Эта награда является признанием нашей упорной работы по поддержанию высоких стандартов производства оливкового масла».

Мадариотакис добавил, что урожай 2024/25 года выглядит многообещающим, цветы оливкового дерева развиваются хорошо.

Другие эксперты ожидают увеличения производства оливкового масла в Греции в 2024/25 году при условии, что сбор оливковых плодов продолжится беспрепятственно.

На оливковых деревьях по всей стране отчетливо видно сильное плодоношение, в результате чего следующий урожай оливкового масла составит от 200,000 220,000 до - - тонн», — сказал дегустатор оливкового масла и консультант по качеству Василиос Францолас.

Однако в некоторых районах оливковые цветы засыхают из-за сильной засухи в сочетании с отсутствием необходимые холодные часы прошлой зимой, это должно заставить нас быть осторожными», — добавил он. К середине июня мы должны иметь более четкое представление о следующем урожае оливкового масла».

На Лесбосе, третьем по величине острове Греции и еще одном из традиционных регионов страны по производству оливкового масла, производство резко упало до 3,000 тонн в этом сезоне с более чем 10,000 2022 тонн в 23/- году.

Falcon ухаживает за 40,000 12 оливковыми деревьями - сортов на острове Лесбос. (Фото: Сокол)

Несмотря на мрачный урожай острова, Cокол из Сигри на западном побережье острова одержала три золотых награды, повторив прошлогодний успех на Всемирном конкурсе.

После такого трудного года так важно получить награду на престижном конкурсе в Нью-Йорке», — сказала Нана Канакаки, ​​руководитель отдела оливкового масла компании. Три золотые награды 2024 года NYIOOC являются естественным продолжением наград, полученных Falcon в прошлом году».

Компания превратила ранее пустынную территорию в обширную рощу из 40,000 12 оливковых деревьев не менее - различных сортов оливок, включая местные сорта Адрамитини и Колови.

Falcon получил награды Всемирного конкурса за три моносорта оливок Каламон, Колови и Адрамитини.

Канакаки сказал, что мягкая зима и плодовая мушка, которая довольно рано заявила о своем присутствии на острове, требуют нетрадиционных подходов к производству оливкового масла.

Чтобы избежать какого-либо серьезного воздействия на наше оливковое масло, мы начали сбор урожая в конце августа для производства раннего оливкового масла с высоким содержанием полифенолов», — сказала она. Мы постоянно стремимся продвигать наше оливковое масло, используя другой подход с точки зрения качества и устойчивости, такой как минимальное использование воды и исключение атмосферного кислорода из производственного процесса для достижения высочайшего качества».

Мы так рады, что наши усилия и тяжелая работа со временем получают признание», — заключил Канакаки.