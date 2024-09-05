После более чем четырех месяцев жаркой и сухой погоды на большей части территории Греции фермеры, выращивающие оливки, и производители оливкового масла называют дожди наиболее важным фактором для получения значительного урожая оливкового масла в стране в предстоящем сельскохозяйственном году 2024/25.

«Засуха нанесла удар по выращиванию оливок по всему Средиземноморью», — сказал Йоргос Коккинос, президент ассоциации производителей Nileas из региона Мессения на юге Пелопоннеса.

В нашем районе погода была теплее обычного «С весны мы не видели существенных осадков уже четыре месяца», — добавил Коккинос. У нас был небольшой дождь несколько дней назад, но он был спорадическим. В некоторых районах оливковые деревья сталкиваются со значительными проблемами из-за продолжительных жарких и сухих условий».

Нам просто нужно несколько дождей, поливающих деревья, чтобы материализовался хороший урожай оливкового масла. Но если дождей не будет, в некоторых частях региона урожая не будет. - Йоргос Коккинос, президент ассоциации производителей Nileas

Однако Коккинос заявил, что местные производители рассчитывают на удовлетворительный урожай, если дожди придут вовремя.

«Плодоношение оливковых деревьев прошло очень хорошо», — сказал он. Нам просто нужно несколько дождей, поливающих деревья, чтобы материализовался хороший урожай оливкового масла. Но если дождей не будет, в некоторых частях региона урожая не будет».

По предварительным оценкам, производство оливкового масла в регионе Мессения, как ожидается, восстановится до более чем 60,000 40,000 тонн с примерно - - тонн в прошлом году.

Этим летом в центральных и южных регионах Греции, где находится большинство оливковых рощ страны, наблюдались идентичные засушливые погодные условия в июне и июле, характеризующиеся отсутствием дождя и утренней росы, а также температурой в диапазоне от 35 ºC до 40 ºC в течение нескольких дней подряд, что подвергало оливковые деревья стрессу.

По данным Национальной обсерватории Афин, июль также стал самым жарким за всю историю страны, превысив среднюю температуру с 1991 по 2020 год на 2.9 °C и предыдущий самый теплый июль 2012 года на 0.3 °C.

Согласно долгосрочным прогнозам погоды, вероятность того, что сентябрь и октябрь в Греции будут на 60–1.5 ºC теплее обычного, составляет более 2 процентов.

Оценки производства оливкового масла в стране в 2024/25 году существенно различаются среди отраслевых экспертов, что указывает на неопределенность, царящую в секторе из-за нестабильных погодных условий.

Однако, с тех пор как оливковые деревья вошли в "в течение года в своем естественном цикле чередования урожая большинство регионов-производителей оливкового масла в Греции должны восстановиться после предыдущего мрачный урожай 2023/24.

По словам Манолиса Яннулиса, главы Национальной межпрофессиональной ассоциации производителей оливкового масла (EDOE), Греция, скорее всего, произведет от 250,000 280,000 до - - тонн оливкового масла, что почти вдвое больше прошлогоднего объема.

«Необходимым условием для этого является сохранение благоприятной погоды до сбора урожая, который состоится примерно через три месяца», — отметил Яннулис. Высокие температуры и отсутствие дождей всегда вызывают беспокойство у производителей».

Другие эксперты рассказали Olive Oil Times что будущий урожай оливкового масла в Греции, скорее всего, составит около 200,000 30 тонн, что на - процентов больше, чем в прошлом году.

Дождь также является важнейшим компонентом хорошего урожая в других производящих регионах страны.

Оливковые деревья на острове обильно цвели, поэтому мы возлагаем большие надежды на обильный урожай как по качеству, так и по количеству, если пройдут дожди», — сказал производитель и владелец завода Яннис Протулис с острова Лесбос в Эгейском море.

Реклама

Реклама

На Лесбосе произрастает более 11 миллионов оливковых деревьев, в основном местных сортов Колови и Адрамитини, из которых производят характерное для острова желтоватое оливковое масло.

«В прошлом году производство оливкового масла на Лесбосе было минимальным», — сказал Протулис. Мы не видели на острове большого урожая с сезона 2019/20. Пара обильных осадков в сентябре заставят производство оливкового масла на острове превысить 15,000 - тонн в этом сельскохозяйственном году, цифра, которая напрямую связана с нашими славными годами прошлого».

На севере Греции фермеры, выращивающие оливки на полуострове Халкидики, рассказали ERT News, что им приходится поливать свои оливковые деревья с апреля из-за аномально жаркой и сухой погоды в регионе.

Они добавили, что Халкидики является популярным местом летнего туризма, что заставляет туристов и фермеров конкурировать за одни и те же ресурсы, и государство должно ввести регулирование, чтобы обеспечить доступность воды для сельскохозяйственных целей.

На Крите производители также ожидают урожай выше среднего в этом году, если в оливковых рощах острова пройдут дожди.

«За исключением 30 процентов [оливковых деревьев острова], у которых возникли проблемы с началом плодоношения, остальные 60–70 процентов развиваются очень хорошо, и, если погода будет на нашей стороне, это будет хороший год», — сказал производитель Михалис Кабитакис из Ираклиона.

«Если в августе пройдут дожди, оливковым деревьям будет гораздо лучше», — добавил он. В противном случае 30 процентов, у которых уже есть проблемы, превратятся в 50 процентов».

По некоторым предварительным оценкам, производство оливкового масла на Крите, вероятно, превысит 60,000 2024 тонн в 25/2023 году после неудачного урожая 24/30,000 года, когда на острове было произведено около - - тонн оливкового масла.

Однако в ходе предыдущих сборов урожая на Крите и в других регионах-производителях было замечено, что благотворные осенние дожди, помогающие оливкам увеличить содержание оливкового масла, иногда могут также способствовать появлению вредителей оливок, особенно оливковая плодовая муха.

На Пелопоннесе оптимизм пришел из региона Илия на полуострове, где местные производители с оптимизмом ожидают богатого урожая оливкового масла в этом году.

«Наши деревья загружены», — сказал местный житель. отмеченный наградами продюсер Алексис Карабелас. Дефицит воды не является проблемой, поскольку наши деревья орошаются. Почти все производители в окрестностях Древней Олимпии ожидают обильный урожай».

«Недавние дожди в нашем регионе были обильными в последние недели, что существенно помогло неорошаемым деревьям, а плодовой мухи нигде не видно», — заключил он. Похоже, это будет один из лучших урожаев, которые мы когда-либо видели».