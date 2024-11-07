Сбор урожая в Греции столкнулся с ранними проблемами

Большие надежды греческих производителей оливкового масла на богатый урожай в 2024/25 сельскохозяйственном году

были разрушены продолжительной засухой и отсутствие существенного осенние дожди на юге Греции.

На полуострове Пелопоннес, центре производства оливкового масла в стране, в 2024 году наблюдалась сухая и более жаркая, чем обычно, погода.

Изменение климата сейчас ощущается сильнее, чем когда-либо. Эта зима будет критической: нам нужна холодная и дождливая погода, чтобы наши деревья выжили. - Мария Сгуру, совладелица компании Skoutari Olive Oil.

В результате в некоторых регионах-производителях полуострова сбор оливок был отложен, поскольку фермеры ждут перехода к более прохладной и влажной погоде в надежде накопить больше оливкового масла.

Засушливая погода существенно повлияла на оливковые деревья, особенно в Мессении на юге Пелопоннеса, что привело к низкому накоплению оливкового масла.

«Во многих случаях в нашем регионе повреждается 100 процентов продукции», — говорится в заявлении сельскохозяйственной ассоциации Чандринос из западной Мессении. И ситуация ухудшается по мере продолжения засухи и жары».

Ассоциация также призвала греческое правительство выплатить компенсацию пострадавшим фермерам, выращивающим оливки в этом районе.

Все больше фермеров и мельников по всей Мессении, одному из самых богатых регионов страны по производству оливкового масла, сталкиваются с последствиями засушливой погоды и высоких температур в этом сельскохозяйственном году.

«Собранные оливки неравномерно трескаются при транспортировке на переработку из-за высоких температур в регионе за последние шесть месяцев», — рассказал фермер и владелец оливковой фабрики Яннис Панагопулос из города Филиатра на западном побережье региона. Olive Oil Times.

Поэтому местные фермеры прекратили сбор урожая до наступления холодов, которые позволят оливкам остыть до нормальной температуры», — добавил он.

Некоторые фермеры, выращивающие оливки в регионе, также сообщили, что ветви оливковых деревьев подвержены растрескиванию во время сбора урожая из-за недостатка сока в деревьях.

В соседнем регионе Лакония сбор урожая также был приостановлен в некоторых районах из-за минимального количества масла в оливках.

Жаркая и сухая погода также повлияла на производство оливкового масла в Ахее на западе Пелопоннеса.

«Оливки очень тонкие и морщинистые», — рассказал местный фермер Яннис Бодиотис. Начало сбора урожая запланировано на 15 ноября.th, и мы надеемся на дождь до тех пор. Производство упало на 50 процентов, но это не похоже на прошлогодний ужасный урожай".

На другом берегу Эгейского моря, на острове Лесбос, третьем по величине острове страны и еще одном традиционном регионе производства оливкового масла в Греции, в некоторых районах также временно приостановлен сбор и переработка оливок.

«Мы ожидали, что урожай оливкового масла будет в шесть раз больше, чем в прошлом году, примерно как 20 лет назад», — рассказал государственному телеканалу ERT фермер и мельник из восточной деревни Мория Василиос Коккинофорос. Однако отсутствие дождей в последние несколько месяцев в нашем регионе существенно повлияло на количество оливкового масла в этом сезоне».

«В нашем районе сложно поливать оливковые деревья, поскольку рельеф острова полугорный», — добавил он.

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На Крите оливковые деревья, расположенные в восточной части острова, также существенно страдают от продолжительных засушливых погодных условий.

«Прошел почти год с тех пор, как в нашем районе выпал последний дождь», — сказала Мария Сгуру, совладелица отмеченного наградами Оливковое масло Скутари из Ситии. Наши оливковые рощи орошаются, но нам все равно пришлось работать вдвое усерднее, чтобы добиться желаемого качества наших оливковых масел в этом году».

«Однако большинство оливковых деревьев в нашем районе не орошаются, и им очень трудно справляться с продолжительной засушливой погодой, несмотря на их природную устойчивость к засухе», — добавила она. Ситуация лучше в нашем родном городе Критса, но ухудшается по мере приближения к деревне Кавусси, где деревья практически уничтожены».

Изменение климата «Сейчас его присутствие ощущается сильнее, чем когда-либо», — отметил Сгуру. Эта зима будет критической: нам нужна холодная и дождливая погода, чтобы наши деревья выжили».

По данным Ассоциации муниципалитетов Крита, выращивающих оливки (SEDIK), ситуация лучше в западной части острова, недалеко от Ханьи, где в сентябре выпало несколько дождей.

Однако в центральной части Крита местные власти Ираклиона объявили, что урожай оливкового масла в этом сезоне, как ожидается, будет ниже первоначально прогнозировавшегося из-за продолжающейся засухи.

Между тем, сокращение урожая оливковых деревьев из-за засухи не подлежит компенсации от ELGA, греческой организации сельскохозяйственного страхования. Фермеры, выращивающие оливки, и производители оливкового масла со всей страны просят внести поправку в правила организации, чтобы включить ущерб, вызванный засухой.