Производители с оптимизмом преодолевают трудности, связанные с климатом и рынком

Поскольку 2024 год подходит к концу, Olive Oil Times Результаты Harvest Survey демонстрируют умеренный уровень оптимизма среди производителей.

В ежегодном опросе, проведенном среди 4,208 производителей в 30 странах, фермеры и мукомолы оценили урожай 2024/25 года как в целом выше среднего. Однако влияние изменение климатаНестабильность рыночных цен, неразбериха среди потребителей и проблемы на рынке труда по-прежнему оставались серьезными проблемами.

Тем не менее, производители оценили текущий урожай на 67 из 100, что является существенным улучшением по сравнению с прошлым годом. рейтинг прошлого года 51 и значительно выше среднего показателя за предыдущие шесть лет.

Чтобы подчеркнуть этот момент, почти 62 процента респондентов заявили, что урожай этого года был лучше, чем в прошлом, а фермеры и мукомолы оценили количество на 62 балла, что является наивысшей оценкой. с 2019 года, а качество 82, самое высокое с 2021 года.

Оценка урожая OOT 2024 года

Какую оценку вы бы дали урожаю 2024 года в целом? (0=ужасно, 100=отлично)

«После двух трудных лет мы невероятно благодарны за успешный урожай», — сказала Луиза Гамес из Тропический в Хаэне, Испания. Этот сезон принес нам трудности — внезапный дождь угрожал и нарушал наши планы».

«Но нам повезло», — добавила она. Ежедневно отслеживая условия, погода предоставила нам небольшое окно для сбора урожая, обеспечив ранний сбор урожая в желаемую нами точку зрелости оливок.

Показатель качества 2024 г.

Какую оценку вы бы дали урожаю по качеству? (0=ужасно, 100=отлично)

Другие производители заявили, что урожай этого года был лучшим, и с оптимизмом смотрят на перспективы следующего года.

«Мы были очень довольны урожаем 2024 года здесь, в Джорджии, США», — сказал Сириако Чавес из Фермы свежего пресса. «Мы начали сбор урожая в начале сентября и закончили в начале октября. Урожай этого года был лучшим из всех, что у нас были, и, вероятно, представляет собой самый большой урожай в истории Джорджии, а деревья хорошо подготовлены к хорошему урожаю 2025 года».

Лучше, чем в прошлом году

Урожай 2024 года будет лучше, такой же или хуже, чем в прошлом году?

Данные Министерства сельского хозяйства США (Международный совет по оливкам пока не опубликовал свой официальный прогноз урожая) указывают на то, что мировое производство оливкового масла, как ожидается, вырастет до 3.1 млн тонн в 2024/25 году.

Несмотря на достижение самых высоких показателей урожайности с 2021/22 года, производители по-прежнему опасаются обычных проблем, усугубляемых широкомасштабными последствиями глобальных конфликтов и меняющимися геополитическими реалиями.

Урожайность масла в Греции и других странах Европы оказалась ниже ожидаемой. (Фото: NES Olive Farm)

Проблемы климата остаются на первом месте

Изменение климата вновь возглавило список проблем, с которыми сталкиваются производители: 58 ​​процентов назвали его одной из самых серьезных проблем.

Одним из признаков изменения климата стало увеличение экстремальные погодные условия.

Производители в странах Средиземноморского бассейна заявили, что внезапный переход от жаркого и сухого лета к влажной и умеренной осени затруднил сбор оливок и в некоторых случаях привел к снижению накопления масла в оливках.

Главные опасения производителей

Что из перечисленного беспокоит вас больше всего?

«Мы получаем исключительный урожай с точки зрения качества и объема фруктов, но мы замечаем резкое падение урожайности по сравнению с предыдущими годами», — сказал Диамантис Пьерракос, греческий производитель. Лаконико.

«Сильная засуха негативно сказалась на выработке масла в наших фруктах», — добавил он. Хотя недавно мы получили столь необходимые дожди, они должны были прийти гораздо раньше».

(Фото: ферма Бата Тарим)

В целом 53 процента респондентов заявили, что на их урожае сказалась чрезмерная жара, а 43 процента сказали то же самое о засухе.

«У нас было много оливок, но из-за засухи они были очень маленького размера, что снизило урожайность и несколько повлияло на качество», — сказал Мехмет Таки из Ферма Бата Тартим в Турции.

Показатель доходности 2024 г.

Как бы вы оценили количество оливкового масла? (0=ужасно, 100=отлично)

В целом 35 процентов фермеров и мельников заявили, что плохая погода повлияла на их способность производить оливковое масло, а 27 процентов назвали проблемой чрезмерные дожди.

Урожай 2024 года был серьезно пострадал чрезмерными весенними дождями в 2023 году», — сказал Фернандо Ротондо из Бразилии Оливопампа. На новый урожай плодов (2024/25) также повлияли весенние дожди и облако пепла от лесных пожаров в Амазонии, что помешало опылению».

Нехватка рабочей силы продолжает сказываться на сборе урожая

Хотя производители заявили, что в этом году на урожай больше всего повлияли четыре фактора: чрезмерная жара, засуха, плохая погода и обильные дожди, нехватка рабочей силы оказалась не намного хуже.

Четверть респондентов опроса заявили, что нехватка рабочих во время сбора урожая напрямую повлияла на их деятельность, а 35 процентов назвали трудности с рабочей силой одной из своих основных проблем.

Поиск достаточного количества рабочих для сбора урожая остается постоянной проблемой в Калифорнии. (Фото: Central Coast Olive Company)

«По мере того, как мои деревья взрослеют, я получаю все больше и больше урожаев, но меня очень беспокоит нехватка рабочей силы в Калифорнии», — сказала Бет Маккаун из Компания Central Coast Olive Oil.

«Нам нужна программа трудоустройства иммигрантов, которая позволит работникам из других стран въезжать в штат и возвращаться домой после завершения сельскохозяйственного цикла», — добавила она.

Главные проблемы

Что из перечисленного повлияло на ваш урожай в этом году?

Другие производители определили нехватку рабочей силы как двойную проблему. Помимо трудностей с поиском достаточного количества людей для сбора оливок и быстрой транспортировки их на завод, динамика спроса и предложения означала, что производителям приходилось платить более высокую заработную плату, что увеличивало издержки производства.

«В этом году я не могу найти достаточно покупателей, чтобы покрыть растущие производственные расходы», — сказала Лорен Клэнси из Villa le Masse di San Leolino в Италии. Когда мы начали производить масло в 2016 году, мы платили €12 в час за урожай. Теперь мы платим €20 в час, но оптовые цены не изменились».

Рыночные цены продолжают беспокоить производителей

Ожидается, что цены на оливковое масло в местах его происхождения, достигнув рекордных максимумов в январе 2024 года, вырастут упасть ниже €5 за литр в начале 2025 года.

Эта волатильность и ее влияние на потребителей привели к тому, что рыночные цены стали одной из самых серьезных проблем для 39 процентов производителей, уступая по значимости только изменению климата.

Tropicual был среди многих андалузских производителей, отпраздновавших рекордный урожай после двух неудачных лет. (Фото: Tropicual)

Падение цен на сырье заставило некоторых производителей беспокоиться о том, что они не смогут покрыть растущие издержки.

«Наша главная забота — это рынок и ценообразование», — сказал Таки из Bata Tarim Farm. Цены падают как камень, отбрасывая рост издержек. Мы надеемся, что рост потребления вернется с более низкими ценами».

Другие производители обеспокоены тем, что два года беспрецедентно высоких цен на оливковое масло изменились потребителей отношения полностью.

(Фото: оливковая ферма Камподонико)

«В период экономических трудностей высокая цена на оливковое масло превращает его в товар категории дискреционных расходов», — сказал Эндрю Лилли из Juno Olives в Новой Зеландии.

При плохом урожае и постоянно растущих расходах удобрение«Стоимость оливкового масла, топлива, фрахта и т. д. может привести к тому, что мы окажемся вытесненными с рынка», — добавил он. Как отрасль, мы имеем низкую прибыль, и в результате оливковые деревья вырубаются в пользу других культур».

Ожидаемая легкость реализации продукции этого года

Насколько сложно будет продать продукцию этого года? (0=очень сложно, 100=очень легко)

Несмотря на опасения по поводу цен, производители были уверены, что продажа продукции этого года будет простой, оценив ее на 72 балла (где 100 — очень сложно продать, а - — очень легко).

Недостаток знаний потребителей наносит ущерб производителям

После изменения климата и рыночных цен 38 процентов производителей назвали путаницу у потребителей одной из самых серьезных проблем.

Из-за запутанной терминологии и отсутствия осведомленности о польза оливкового масла для здоровья и органолептических качеств к безудержной дезинформации, фермеры и мукомолы беспокоятся, что обучение оливковому маслу пока еще не достигла больших масштабов.

(Фото: Natura Ródos Kallas)

«Просвещение потребителей имеет решающее значение для успеха всей отрасли», — сказал Пол Дюрант из Орегона. Дюран Олив Милл. Не только на очевидных вещах, таких как, как использовать оливковое масло, его польза для здоровья и как оно улучшает кулинарные ощущения, но и на том, как оно изготавливается, откуда берутся оливки, как выглядит цепочка поставок для операций по переработке».

Многие мелкие и традиционные производители заявили, что, по их мнению, неосведомленность потребителей об органических и высококачественных продуктах оливковое масло первого отжима производство напрямую связано с нежеланием платить более высокие цены.

В производстве есть большие усилия и успехи высококачественное оливковое масло, но среднестатистический потребитель считает оливковое масло товаром и не готов платить реальную стоимость собранного вручную, холодного отжима, продукта мелкого производителя», — сказала Зейнеп Бельгер из Турции Зайто.

(Фото: Халаф Оливс)

Другие производители подчеркивали распространенное мнение, что оливковое масло должно следовать по стопам вина, чтобы сохранить прибыльность и продолжить процветание.

Оливковое масло, особенно когда оно Экстра-класс или органический, не очень известен во всем мире», — сказал Эдуардо из Il Casellino в Италии. Необходимо проводить кампании, объясняющие, насколько важно оливковое масло для нашего здоровья и насколько увлекательно и дорого производить оливковое масло для фермера, особенно если это органическое масло».

«Цена должна отражать все это. Люди готовы потратить 100 евро за бутылку вина, которой может хватить только на один день, а не 20 евро за бутылку масла, которое очень полезно для нашего здоровья», — добавил он.

Тарифы и конфликты станут новыми проблемами в 2024 году

В то время как климат, цены и осведомленность потребителей являются постоянными проблемами для производителей, растущая геополитическая неопределенность 2024 года создала новые проблемы для фермеров и мукомолов.

Одиннадцать процентов респондентов указали тарифы как одна из наиболее важных проблем, усилилось в связи с выборами бывшего президента Дональда Дж. Трампа в США, предыдущая администрация которого ввела два набора пошлин, направленных на испанские столовые оливки и оливковое масло.

Тарифы и геополитическая нестабильность — вот некоторые из новых проблем, с которыми сталкиваются мировые производители оливкового масла. (Фото: Ptora)

Еще семь процентов заявили, что беспорядки и конфликты, которые влияют на настроения потребителей и цепочки поставок (не говоря уже о людях, живущих в этих условиях), являются одними из главных поводов для беспокойства.

«Самые большие угрозы для нашей работы — это нехватка рабочей силы и возможность эскалации российско-украинской войны, которая нарушит весь мировой рынок и логистические цепочки», — заявил Жулио Алвес из Кинта душ Олмаис.

Контрабанда из зон конфликта испортила репутацию оливкового масла, добавил Бельгер. контрабанда оливкового масла из северо-западной Сирии через Турцию в Европу для смешивания и перепродажи.

Производители сохраняют уверенность в будущем

Хотя производители сталкиваются с рядом проблем, требующих нестандартных и сложных решений, они в целом сохраняют оптимизм в отношении будущего.

По шкале от нуля (нет уверенности) до 100 (полная уверенность) производители оценили свою уверенность в 72 балла.

Индекс уверенности производителей 2024 г.

Насколько вы уверены в будущем своего бизнеса? (0=не уверен, 100=полностью уверен)

«В Калифорнии эта отрасль развивается, и мы являемся частью этого подъема, предлагая высококачественное оливковое масло первого отжима», — сказал Ричард Мейслер из Оливковая ферма Сан-Мигель. Наши туры по фермам удвоились. Мы с нетерпением ждем урожая следующего года, хорошей погоды и количества».

Другие производители заявили, что испытывают оптимизм, видя, что в сектор приходят молодые и энергичные люди.

«Отдельно мы отметили предпринимательскую инициативу двух молодых братьев из нашего местного города, которые открыли новое небольшое производственное предприятие с самым современным оборудованием, стремясь отойти от традиций и производить больше высококачественного оливкового масла первого отжима», — сказал Гамес из Tropicual. Таким образом, отрасль определенно растет и привлекает молодые таланты.