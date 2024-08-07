Северо-западный пакистанский район Хазара стал испытательным полигоном для национального сектора оливкового масла.

Чиновники и производители воодушевлены первыми результатами, полагая, что регион предоставил дорожную карту для остальной части Пакистана и открыл двери для крупномасштабного экспорта.

Производство оливкового масла в Хазаре выросло с 90 килограммов в 2019 году до более двух тонн в 2022 и 2023 годах, что принесло фермерам существенные финансовые выгоды. - Саид Ур Рахман, специалист по оливкам, PARC

Сотни фермеров привлекаются к прививке оливок местной породы по имени Кахо», — сказал Башарат Хуссейн Шах, старший директор Национального научно-исследовательского института чая и ценных культур (NTHRI).

Через два-три года после посадки деревья начали давать урожай, причем урожайность увеличивается с каждым годом», - добавил он. Более 1,000 гектаров земли в Хазаре отведено под оливковые деревья, и эта площадь ежегодно растет».

Сабир Султан — один из пионеров выращивания оливок в Хазаре, посадивший первые оливковые деревья Фонда семьи Зайтун в 2010 году.

За последние 14 лет Султан вырастил около 5,000 оливковых деревьев с помощью прививки, половина из которых начала давать плоды.

Климат Хазары очень подходит для выращивания оливок», - сказал он. Земельное пространство огромно, что облегчает выращивание большого количества оливковых растений».

Сочетание наличия земли и соответствующих условий выращивания оливок сделало Хазару кандидатом на создание более крупных оливковых ферм, что помогает снизить агрономические затраты и затраты на сбор урожая.

Кроме того, Султан настаивал на том, что регион уже лидирует по качеству.

В Пакистане был проведен официальный анализ для оценки качества масла из разных регионов, и было установлено, что Хазара производит оливковое масло самого высокого качества во всем Пакистане», — сказал он.

Наряду с Арбекиной и Леччино Султан выращивает два сорта, выведенных специально для климата и почвенных условий Хазары: BARI Zaitoon‑1 и BARI Zaitoon‑2.

Учитывая плодородие и пригодность земли, если выращивание оливок будет осуществляться эффективно, мы не только сможем остановить импорт оливковых товаров, но и сможем экспортировать их по всему миру», — сказал Султан.

Сабир Султан – пионер выращивания оливок в Хазарском районе, где растет производство оливкового масла. (Фото: Сабир Султан)

Увеличение выращивания оливок может быть чрезвычайно полезным для Пакистана», — добавил он. Это может дать огромный импульс экономике за счет сокращения импорта оливкового масла, которое, наряду с чаем, является одним из крупнейших импортных товаров Пакистана».

Хотя Хусейн заявил, что для распространения и успеха выращивания оливок в этой южноазиатской стране потребуется государственная поддержка, он добавил, что возможности безграничны».

Хазаринский район, расположенный в более широкой Хайбер-Пахтунхва провинция, служит микрокосмом для более широкой пакистанской промышленности. Хусейн считает, что многие возможности и проблемы Хазарейца отражены по всей стране.

Климат и почвенные условия Пакистана подходят для выращивания оливок, особенно в северо-западных регионах, таких как Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб», Сказал он. Страна добилась значительного прогресса в выращивании оливок: многие фермеры переняли современные методы выращивания и ирригационные системы».

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Несмотря на этот прогресс, Хусейн предупредил, что этому полному потенциалу препятствует ряд препятствий.

Производство оливок в Пакистане все еще отстает от мировых стандартов в нескольких ключевых областях», - сказал он. Средняя урожайность с гектара страны значительно ниже, чем в основных странах-производителях оливок, таких как Испания, Италия и Греция».

Кроме того, качество пакистанского оливкового масла часто не соответствует международным стандартам из-за неадекватных условий переработки и хранения», — добавил Хусейн. Кроме того, оливковая промышленность Пакистана в основном сосредоточена на нескольких популярных сортах, в то время как международные рынки требуют более широкого спектра сортов».

Чтобы решить эти проблемы и достичь ожидаемого уровня, Пакистан должен инвестировать в исследования и развитие для повышения урожайности и качества, улучшения программ по наращиванию потенциала и обучения фермеров, развития современной инфраструктуры переработки и хранения, изучения новых рынков и экспортных возможностей, а также поощрения принятие устойчивых и методы точного земледелия», — продолжил он.

В настоящее время реализуется несколько инициатив по решению этих проблем, в том числе проект по продвижению коммерческого выращивания оливок, который в первую очередь финансируется и поддерживается Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований.

Саид Ур Рахман (справа) — один из специалистов, работающих над развитием оливкового выращивания на северо-западе Пакистана. (Фото: Саид Ур Рахман)

Этот амбициозный проект направлен на посадку оливок на 75,000 30,000 акров (- - гектаров) по всей стране, чтобы достичь самообеспеченности в производстве оливкового масла», — сказал он. Кроме того, правительство предоставляет 67-процентную субсидию (33-процентную долю фермерам) на приобретение новых саженцев оливок и помощь фермерам в установке систем капельного орошения для оливковых садов».

Хуссейн высоко оценил работу Центра передового опыта по исследованию и обучению оливкового масла (Cefort), BARI Chakwal и ARI Tarnab по консультированию местных производителей и переработчиков оливок.

Кроме того, инициатива включает в себя прививку более трех миллионов диких оливковых деревьев и обучение примерно 2,800 фермеров и заинтересованных сторон, занимающихся выращиванием оливок, ежегодно», — сказал он.

Хазара была в центре этих усилий.

Правительство связывает фермеров с поставщики частного сектора для переработки, увеличения стоимости, маркетинга и брендинга оливковой продукции», — сказал Саид Ур Рахман, специалист по оливкам из Хазары из Пакистанского совета сельскохозяйственных исследований (PARC). Также ведется создание перерабатывающих предприятий, которые потенциально могут создать рабочие места».

В Хазаре и других регионах пять миллионов диких оливковых деревьев прививаются к продуктивным плодоносящим деревьям», - добавил он.

Хусейн сказал, что строительство мельницы производительностью 200 килограммов в час в Хазаре помогло увеличить производство и качество; еще четыре мельницы были построены в Хайбер-Пахтунхве.

Урожайность 48.5 килограммов плодов оливы составляет впечатляющие 7.5 литров высококачественного оливковое масло первого отжима- сказал Хусейн.

Агрономы помогают фермерам прививать эндемичные дикие оливковые деревья по всей Хазаре. (Фото: Васим Шахзад)

Производство оливкового масла в Хазаре выросло с 90 килограммов в 2019 году до более двух тонн в 2022 и 2023 годах, что обеспечило фермерам существенные финансовые выгоды», — добавил он.

По словам Саида, в 86/2022 сельскохозяйственном году Пакистан произвел 23 тонн оливкового масла, большая часть которого была произведена девственник Экстра-класс.

В стране около семи миллионов оливковых деревьев посажено на 25,000 1,400 гектарах, при этом потенциальная урожайность этих уже посаженных рощ, как ожидается, достигнет - тонн в год», — сказал он. По прогнозам, к 2027 году производство превысит 10,000 - тонн в год».

В 2022/23 финансовом году было произведено около 110 тонн оливкового масла и 40 тонн фруктов имели добавленную стоимость, что обеспечило экономическую деятельность на сумму 300 миллионов пакистанских рупий (990,000 - евро)», - добавил Саид. Это развитие привело к созданию рабочих мест в бедных ресурсами сельских районах, что подчеркивает значительное влияние выращивания оливок на местную экономику».

Хазара в настоящее время вносит значительный вклад в общее производство оливок в Пакистане.

Этот регион обладает существенным потенциалом для увеличения общего производства оливок в Пакистане: сотни тысяч деревьев кахо (дикие оливки) способствуют экономическому и сельскохозяйственному процветанию», — сказал Хусейн.

Пакистанские чиновники полагают, что благодаря усилиям по расширению производства страна вскоре станет самодостаточной и, возможно, даже сможет экспортировать оливковое масло.

Пакистан находится на пути к тому, чтобы в будущем стать крупным экспортером оливкового масла первого отжима», — сказал Хусейн. В 2022 году страна экспортировала оливковое масло первого и первого отжима на сумму более 1.9 миллиона долларов (1.8 миллиона евро) в семь стран, при этом большая часть экспорта пошла в Мозамбик и Канаду».

В рамках своей стратегической цели сократить торговый дефицитПакистан активно продвигает экспорт оливкового масла первого отжима», — добавил он. Некоторые пакистанские компании уже экспортируют продукцию на мировые рынки, включая Китай и США».