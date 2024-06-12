Как стойкость и энтузиазм движут калифорнийским бутиковым продюсером

За четыре коротких года пара позади Шато де Люз превратила небольшую оливковую рощу в отмеченный наградами бренд оливкового масла.

Мелкий производитель в залитом солнцем Де Лусе, Калифорния, получил две Золотые награды в 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Со стороны это может показаться гламурным, но выращивание оливок — это трудный бизнес, требующий преданности делу и стойкости. - Сандра Остони, владелица Chateau de Luz

Мы — бутик-оливковая роща, основанная в 2021 году», — сказала владелица Сандра Аустони. Эту действующую рощу мы купили в 2020 году, а предыдущий владелец посадил деревья в 2007 году, поэтому наши деревья еще очень молодые».

Мы предлагаем два купажа: Athena раннего урожая, в основном незрелые оливки, и наш обычный бленд Venus, который на 50 процентов состоит из спелых и на 50 процентов из незрелых оливок», — добавила она. В этом году мы также представил Olio Nuovo нашей Афины прямо из печати, что имело настоящий успех».

Родом из Прованса, Франция, Остони сказала, что название компании вдохновлено ее прошлым и настоящим. Я также хотела подчеркнуть свое французское происхождение с помощью названия, которое будет легко понять нашей рыночной аудитории», — сказала она.

Моя семья выращивает оливки в Провансе уже более века», — добавил Остони. Я никогда не ставил перед собой задачу выращивать оливки самостоятельно, но когда мы нашли этот участок во время поиска нового дома, я влюбился в него. Итак, это не было запланированным мероприятием. Это произошло просто по счастливой случайности».

С самого начала Аустони заявил, что целью было производство высококачественных оливковое масло первого отжима в небольшом масштабе из рощи компании из 600 деревьев.

У нас есть пять итальянских сортов: Франтойо, Леччино, Маурино, Морайоло и Пендолино, а также несколько деревьев Каламаты, которые мы также включаем в наши смеси», — сказала она.

Положительным моментом является то, что мы можем переработать его в течение нескольких часов после сбора урожая. Мы также можем постоянно следить за нашими деревьями в течение всего года», — добавил Остони. Жить среди этих красивых деревьев тоже одно удовольствие».

Из-за небольшого размера компании Chateau de Luz ориентируется исключительно на высококачественное мелкосерийное производство.

В 2020 году Аустони и ее муж купили оливковую рощу из 600 деревьев, в которой растут оливки Франтойо, Леччино, Маурино, Морайоло, Пендолино и Каламата. (Фото: Шато де Люз)

Мы хотели сосредоточиться на качестве, а не на количестве, и продолжать повышать качество нашего оливкового масла каждый год посредством постоянного образования и накопленного опыта», — сказал Аустони.

Она объяснила успех компании NYIOOC скорости и эффективности, с которой Остони и ее муж каждую осень собирают и перемалывают оливки.

Плоды начинают портиться сразу после сбора, поэтому крайне важно переработать их как можно скорее», — сказал Аустони. Обычно мы начинаем сбор урожая рано, как только нашей команде становится достаточно света для безопасного сбора урожая. К переработке приступаем уже через несколько часов после сбора урожая. Наша цель — произвести помол в один и тот же день».

Мы обрабатываем только 250 килограммов фруктов за раз, поэтому мы занимаемся поистине ремесленным процессом», — добавила она. Мы уделяем больше внимания качеству, чем количеству, даже если это означает, что мы жертвуем нашей прибылью. Мы хотим, чтобы наши клиенты, родственники и друзья получили наилучшие впечатления, попробовав наше оливковое масло».

Хотя урожай 2023/24 года был обильным по всей Калифорнии, Остони сказал, что высокая урожайность имеет свои собственные препятствия и подчеркивает некоторые долгосрочные проблемы компании.

Урожай 2023 года был чрезвычайно трудным», — сказала она. Как и у всех остальных жителей Калифорнии, у нас было переизбыток фруктов, и мы, вероятно, собрали только десять процентов наших деревьев».

Наем рабочих для сбора урожая остается одной из задач компании. (Фото: Шато де Люз)

Во время фрезерования у нас возникло несколько механических проблем, из-за чего мы несколько раз останавливались», — добавил Аустони. У нас также возникли проблемы с экипажем и его удержанием, поскольку сбор урожая был растянут на несколько недель. Это был, безусловно, самый трудный урожай, который у нас когда-либо был».

В целом, она считает, что две основные проблемы, с которыми компания продолжит сталкиваться, — это влияние изменение климата и постоянно находить достаточно работников для работы во время сбора урожая.

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Изменение погодных условий влияет на производство оливок, при этом объемы производства сильно варьируются из года в год, и мы мало что можем сделать, кроме как адаптироваться», — сказал Аустони.

Другая главная задача — найти и удержать высококвалифицированные бригады, особенно во время сбора урожая», — добавила она. Многие производители не смогли собрать урожай в прошлом сезоне из-за нехватки бригад. Просто нужно время, чтобы найти хороших подрядчиков, которые также хотят учиться и расти вместе с нами. Нам нравится предлагать обучение и платное обучение нашему генеральному подрядчику, чтобы удержать его».

Еще одна постоянная проблема, с которой сталкивается компания, — это борьба с вредителями с использованием органических методов.

Мы действительно страдаем от оливковая плодовая муха в южной Калифорнии», — сказал Остони. Необходима правильная программа по контролю над ними и защите плодов. Без полезных и качественных оливок не будет высококачественного оливкового масла. Мы используем каолиновую глину для защиты наших деревьев и оливок — натуральный продукт, одобренный для органического земледелия».

Помимо этих многолетних проблем, Шато де Люз также пришлось преодолеть рост производственных затрат в последнем урожае.

Все становится намного дороже», — сказал Остони. Мы настолько мелкий производитель, что нерентабельны, по крайней мере, пока. Поскольку мы уделяем больше внимания качеству, чем количеству, наши цены выше премиум-класса. Мы также гарантируем, что наша упаковка и этикетки отражают наше высококачественное позиционирование».

Несмотря на тяжелую работу и многочисленные проблемы, связанные с выращиванием оливкового масла в Калифорнии, Остони сказал, что получение наград на Всемирном конкурсе и других местных конкурсах качества оливкового масла является значительной наградой и помогает компании развивать свой бренд.

Элегантная упаковка, лежащая в основе усилий компании по продвижению своего эксклюзивного оливкового масла первого отжима. (Фото: Шато де Люз)

Было очень приятно получить признание от такой престижной организации, тем более, что мы новички на этой сцене», — сказала она.

В настоящее время трудно оценить влияние, но это, безусловно, помогает нам укрепить наш бренд. Мы также смогли продать наше оливковое масло на ярмарке округа Лос-Анджелес в 2024 году, которая только что завершилась», — добавил Остони. Мы распродали наши запасы за несколько дней, что стало отличным опытом для популяризации нашего бренда».

Хотя Аустони пока не удалось посадить собственные деревья, она сказала, что компания использует усилия предыдущего производителя по производству оливкового масла с высоким содержанием полифенолы, которые в значительной степени способствуют производству оливкового масла польза для здоровья и вкусовые профили.

Если бы мне пришлось сажать новую рощу, я бы, наверное, выбрала французские сорта», — сказала она. Информация, которую мы получили от предыдущего владельца, заключается в том, что они были отобраны для перекрестного опыления, а также для получения максимального количества полифенолов в смеси».

Чтобы максимально эффективно использовать эти сорта оливок с высоким содержанием полифенолов, необходимо собирать урожай оливок, пока они зеленые, и быстро доставлять их на мельницу.

Я занимаюсь сбором урожая и сортировкой», — сказал Остони. Мы вручную сортируем оливки перед помолом, удаляя "плохие». Если делать это вручную, это утомительный процесс, но он гарантирует, что мы получим масло высочайшего качества».

Мы также постоянно контролируем температуру во время процессов размягчения и разделения», — добавила она. Мой муж Алан отвечает за фрезеровку и эксплуатацию оборудования. У него образование механика, и он всегда работал в пищевой промышленности, так что это было естественно».

Муж Остони, Алан, управляет мельницей, а она наблюдает за сбором оливок. (Фото: Шато де Люз)

После сбора урожая Austoni отправляет образцы оливкового масла первого холодного отжима на сертификацию в независимые лаборатории.

Это демонстрирует доверие и считается лучшей практикой», — сказал Остони. Сертификаты также помогают информировать потребителей, чтобы они знали, на что обращать внимание при покупке высококачественного оливкового масла первого отжима».

Помимо завоевания доверия посредством сертификации, она считает, что приоритетом является просвещение потребителей о высококачественном оливковом масле первого отжима и устойчивых методах ведения сельского хозяйства.

Посредством публикаций в социальных сетях и различных статей на нашем веб-сайте мы стремимся информировать и обучать», — сказала она.

Хотя работа мелкого фермера никогда не заканчивается, Остони говорит, что повторное открытие страсти к производству оливкового масла первого отжима приносит нематериальные выгоды.

Проблема в том, что не существует разграничения между работой и личной жизнью, что, я уверена, понятно многим другим фермерам», — сказала она.

Потерпи. Как и любой сельскохозяйственный бизнес, это не способ быстрого обогащения», — заключил Аустони. Со стороны это может показаться гламурным, но это трудный бизнес, требующий преданности делу и стойкости. Страсть очень важна, чтобы выдержать взлеты и падения», — сказала она.