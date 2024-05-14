Инновации и устойчивое развитие приносят блестящие результаты апулийским производителям

Способность извлечь лучшее из автохтонного сорта оливок Коратина лежит в основе ГангаЛупо "успех.

Молодая компания была основана в Бари, Апулия, с целью производства моносорта высшего качества. Его усилия вновь были вознаграждены Золотая награда в 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, шестое подряд отличие компании.

Растет понимание того, что качественный продукт — это не просто товар, а плод заботы, внимания и уважения к территории и сообществам. - Вито Хироне, основатель GangaLupo

Многие из деревьев, о которых мы заботимся, были посажены моими прадедом и дедушкой», — сказал основатель Вито Хироне. Действительно, наша компания была создана недавно, но моя семья уже несколько поколений занимается выращиванием оливок».

Раньше они продавали оливки местным мельницам, а небольшая часть плодов предназначалась для производства оливкового масла для внутреннего потребления», - добавил он. Управление фермой, которая также занимается производством овощей, перешло к нашим родителям, которые поддерживают меня и моего брата в нашем проекте, ориентированном на качество».

Незадолго до создания компании карьера апулийского фермера шла по другому пути.

После окончания школы Жироне переехал в Турин, в северный итальянский регион Пьемонт. Там он получил высшее образование и начал работать в инжиниринговой фирме. Так продолжалось несколько лет, пока внутренний голос не побудил его вернуться.

Это была очень хорошая работа, но со временем я понял, что мне нужны перемены, тем более, что моя страсть к оливковому маслу дала о себе знать», — сказал он. Поэтому я предложил своему брату Луиджи, который окончил факультет лесного хозяйства и экологии и уже работал в семейном бизнесе, запустить собственное производство оливковое масло первого отжима".

Он с радостью согласился, и мы начали реорганизацию компании», — добавил Жироне. Поскольку у нас были лишь базовые знания о том, как производить оливковое масло, мы обратились к внешнему консультанту, Альфредо Марашуло, эксперту в области качественного производства. Видя нашу твердую веру в проект, он согласился поддержать нас, и мы начали работу в 2017/18 сельскохозяйственном году».

Сегодня ферма занимает 25 гектаров в Санто-Спирито, самом северном районе столицы Апулии. Там на равнине, менее чем в километре от Адриатического моря, цветут 5,500 оливковых деревьев.

Сады расположены в деревне Ганга-ди-Лупо, от которой и произошло название компании. Более чем половине деревьев уже несколько столетий, и они до сих пор сохраняют традиционную схему посадки с расстоянием не менее шести на семь метров. На некоторых участках были посажены молодые деревья, чтобы загустить фруктовые сады.

В оливковой роще мы установили два блока контроля погоды, которые определяют влажность воздуха и почвы», — рассказал Жироне. Мы также добавили датчики листьев, которые позволяют нам следить за ростом листьев и избегать термического и водного стресса у растений».

Эта система «Сельское хозяйство 4.0» помогает оптимизировать ресурсы и рабочие нагрузки. Жироне и его брат планируют установить систему подземного орошения для экономии воды и энергии, заменив капельную систему в садах.

Устойчивое развитие — одна из наших основных ценностей, и поэтому мы уделяем пристальное внимание эффективному использованию ресурсов», — сказал Жироне. Исследования показывают, что при капельном орошении потери воды за счет испарения могут достигать 40–50 процентов».

Этого не происходит при подземном орошении, которое снижает потребление воды и, следовательно, энергопотребление, поскольку повысительным насосам приходится перекачивать из скважины меньше воды за меньшее время», — добавил он. К следующему сбору оливок эта система должна заработать в некоторых садах».

Жироне считает, что его компания и сектор оливкового масла больше не могут позволить себе продолжать использовать неустойчивые методы ведения сельского хозяйства.

Чтобы сделать качественный продукт, нужна вода, но изменение климата снизило его доступность», — сказал он. Учитывая меньшее количество дождей и снижение уровня водоносных горизонтов, фермеры должны быть осторожны в потреблении и управлении водой. В противном случае существует риск того, что этот драгоценный ресурс больше не будет доступен для сельского хозяйства».

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Угроза засухи прошлогоднее производство. За дождливой весной последовала длительная засуха с июня по ноябрь, что потребовало большего расхода воды и энергии.

Тем не менее дополнительные усилия окупились, и урожай оливок оказался удовлетворительным. Коратина – позднеспелый сорт, но Жироне собирает ранний урожай, который обычно начинается в первых числах ноября и заканчивается к середине декабря.

Для достижения таких результатов мы полагаемся на один из лучших заводов в регионе», — сказал Жироне. В своем учреждении в Модуньо Донато Консерва, также известный как Мими, предоставляет нам лучшие технологии, доступные сегодня. Есть план построить собственную фабрику, возможно, через пару лет, но пока мы будем делать шаг за шагом и продолжать работать с этими замечательными профессионалами».

Сильные стороны GangaLupo обусловлены взаимодополняющими навыками, которыми обладают каждый член семьи и их сотрудники. (Фото: ГангаЛупо)

Жироне объясняет успех компании взаимодополняющими навыками, которыми обладают он, его брат и его родители.

Создавая нашу компанию, я объединил весь наш опыт, а именно жизненный опыт моих родителей в стране, сельскохозяйственные знания моего брата и мои инженерные навыки, особенно в области реализации модели точного земледелия, а также способности наших сотрудников», — сказал он. сказал. Работа в команде может быть выигрышным выбором даже для небольшой компании».

Жироне объяснил эту бизнес-стратегию отмеченными наградами результатами, которых компания добилась за эти годы.

Полученные награды доставляют нам наибольшее удовлетворение», - сказал он. Они не только свидетельствуют о том, что мы делаем хорошую работу, но и повышают престиж нашего имиджа. И нам это удалось, несмотря на трудности, с которыми в последние годы сталкивались все такие же фермеры, как и мы, от все более частых экстремальные погодные явления до увеличение производственных затрат".

Жироне рассказал, что в начале сезона продаж он беспокоился о том, что рост цен на оливковое масло может напугать потребителей. Однако он понял, что значительная часть из них действительно осознала ценность продуктов премиум-класса и продолжала покупать и использовать их, несмотря на рост цен.

Дело в том, что цены на некачественную продукцию тоже выросли», - сказал он. По сути, разница между ценами на качественную и некачественную продукцию значительно сократилась, и потребители начали понимать, что в этих условиях стоит покупать качественное оливковое масло первого отжима».

Жироне отметил, что отличное общение с профессионалами в области оливкового масла также позволило людям осознать, что лежит в основе качественного производства и его многочисленных преимуществ.

Все больше потребителей знают, что высококачественный продукт имеет огромное значение как на столе, так и с точки зрения еды. польза для здоровья», Сказал он. Мы видим, что все больше людей открывают для себя этот качественный мир».

Сейчас больше, чем в прошлом, осознается, что качественный продукт — это не просто товар, а плод заботы, внимания и уважения к территории и сообществам», — добавил Жироне. Действительно, это, наверное, ключевой момент для отрасли, когда мы можем донести до большого количества людей различия между качественным продуктом и некачественным».

Апулийский фермер сказал, что не может представить себе жизнь, отличную от той, которую он живет благодаря оливковому маслу первого отжима. Он добавил, что стремится улучшать и использовать современные инновации для повышения качества и устойчивости.

Я считаю, что в нашей работе есть фундаментальные моменты, которые мы должны учитывать, и один из них — уважение к окружающей среде», — сказал Жироне. Конечно, сегодняшние инновации помогают нам достичь высочайшего уровня качества и быть более продуктивными, но я считаю, что не следует переусердствовать. Мы всегда должны бережно относиться к окружающей среде и территории, которая дает нам этот необыкновенный продукт».

Благодаря сокращению выбросов и эффективному использованию ресурсов мы можем быть устойчивой компанией во всех смыслах и при этом стремиться к самым высоким стандартам качества», — заключил он.