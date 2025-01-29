За последние два месяца израильские производители оливок собирали урожай в сложных условиях.

В то время как некоторые районы напрямую пострадали от продолжающихся военных операций, другие столкнулись с косвенными последствиями конфликта, такими как нехватка рабочей силы, перебои с поставками и ограниченный доступ к основным услугам.

Израиль находится в состоянии войны с ХАМАС и «Исламским джихадом» в секторе Газа с 7 октября 2023 года, когда боевики пересекли границу с палестинским анклавом на юг Израиля, убив 1,139 человек и взяв 250 заложников.

Во время войны мы продолжаем выращивать и производить оливковое масло, даже несмотря на бомбардировки и нападения. - Нимрод Азулай, совладелец KeremZait

Вскоре после этого ливанская военизированная группировка Хезболла начала обстреливать ракетами север Израиля. Конфликт продолжался до конца сентября, когда Израиль начал усиливать свои атаки на Хезболлу, в конечном итоге вторжение в южный Ливан.

Министерство здравоохранения Газы, которым управляет ХАМАС, сообщает о 46,000 3,000 смертях с начала конфликта. Между тем, ливанские власти оценивают число смертей более чем в 840 - человек. Израильские силы обороны заявили, что в ходе войны погибло - солдат.

«Это очень сложное время для Израиля», — сказал Нимрод Азулай, совладелец КеремЗаит.

" отмеченный наградами продюсер расположен на окраине Мишмар ха-Ярдена, с видом на реку Иордан на севере Израиля, на южной окраине долины Хула.

Этот сезон был превосходным как по объему, так и по качеству, после плохого урожая в плане объемов в прошлом году», — сказал Азулай.

Он объяснил, что этот год был "в год» в естественном цикле плодоношения оливкового дерева, что обычно приводит к более высокому урожаю.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

По предварительным оценкам Международного совета по оливкам, в 15,000/2024 сельскохозяйственном году Израиль, как ожидается, произведет 25 - тонн оливкового масла.

Во время сбора урожая из-за продолжающегося конфликта большинство местных производителей не могли полагаться на свою обычную сезонную рабочую силу, в том числе на палестинских рабочих.

«Инвестиции в технологии и оборудование доказывают свою ценность каждый сезон», — сказал Азулай. В этом году это было особенно важно, позволив нам выращивать, собирать и производить наше оливковое масло, не полагаясь на дополнительных рабочих или услуги, которые гораздо сложнее обеспечить во время войны. Особенно в северном регионе, где конфликт был наиболее интенсивным».

«Для Керема Зайта нет никаких сомнений: во время войны мы продолжаем выращивать и производить оливковое масло, даже несмотря на бомбардировки и нападения», — добавил он.

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Южнее, недалеко от Иерусалима, война также существенно повлияла на производителей оливок.

«Военный кризис, несомненно, определил то, как мы действовали в этом году», — сказал Хани Ашкенази, основатель и руководитель удостоенной множества наград организации Иерусалимское Оливковое Масло.

Совладельцы компании Jerusalem Olive Oil Муш и Ханзи Аскененази осматривают свою рощу. (Фото: Jerusalem Olive Oil)

«Хотя нам повезло избежать серьезных задержек в логистике и дистрибуции, нехватка рабочей силы была серьезной проблемой», — добавила она. Многие люди не смогли выйти на работу из-за кризиса, что создало дополнительную нагрузку на нашу команду во время сбора урожая».

Ашкенази заявил, что конфликт оказал глубокое эмоциональное воздействие на всех участников операции, включая фермеров, рабочих и их семьи.

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«Однако больше всего меня поразил непоколебимый дух оптимизма и солидарности среди всех участников», — сказала она. Несмотря на сложные обстоятельства, мы работали усерднее, чем когда-либо, движимые общей верой в то, что мы делаем, и важностью вывода плодов нашего труда на рынок».

Кампания этого года оказалась весьма успешной как по количеству, так и по качеству по сравнению с предыдущим сезоном.

Ранний сбор урожая дал более низкие показатели конверсии, около десяти процентов, но это типично, когда приоритет отдается производству более ароматных и сложных сортов. оливковое масло первого отжима», — сказал Ашкенази. По мере развития сезона и созревания оливок коэффициент конверсии значительно увеличивался и составлял от 16 до 24 процентов в зависимости от сорта».

На севере страны команда, стоящая за Синдианна из Галилеи обсудили социальные и коммерческие сложности, связанные с непростым урожаем этого года.

Несмотря на проблему нехватки рабочей силы, Лахав сказал, что многие израильтяне закупили оливковое масло, чтобы поддержать местных производителей. (Фото: Синдианна из Галилеи)

«Эскалация конфликта в нашем регионе подчеркивает срочность и значимость нашей миссии», — сказал Хадас Лахав, основатель отмеченная наградами некоммерческая организация. Продолжающаяся социальная и политическая напряженность между арабскими и еврейскими гражданами Израиля глубоко влияет на наше сообщество, особенно сейчас, когда мы работаем над созданием общего пространства для арабо-еврейского сотрудничества».

«Многие израильтяне ищут альтернативы убеждению, что война неизбежна», — добавила она. Синдианна представляет собой модель иного, более обнадеживающего будущего для этих людей».

Лахав отметил, что, несмотря на трудности, вызванные продолжающимся конфликтом, среди израильтян царит чувство солидарности, особенно в отношении местного бизнеса.

«Спрос на нашем местном рынке вырос вдвое благодаря повторным заказам на оливковое масло от израильских клиентов», — сказал Лахав.

Аналогично прошлогодний урожайЛахав сказал, что закрытие границы с Западным берегом существенно затруднило найм достаточного количества рабочих, особенно для традиционных фермеров.

«Самой острой проблемой является нехватка рабочей силы из-за ограничений на въезд палестинских рабочих в Израиль с Западного берега», — сказала она. Это особенно затронуло небольшие типографии и арабских фермеров с неорошаемыми рощами, которые традиционно полагаются на ручной сбор урожая».

«В предыдущие годы около 12,000 7 сезонных рабочих помогали собирать оливки в Израиле. С 2023 октября 150,000 года их въезд, а также въезд еще - - палестинских рабочих в других секторах запрещен», — добавил Лахав. Такая ситуация катастрофична не только для израильских фермеров и самих рабочих, но и для палестинской экономики, у которой нет достаточных альтернатив на рынке труда Западного берега».

«Синдианна» работает в Кане Галилейской, недалеко от Назарета и всего в 50 километрах от границы с Ливаном.

«Война на севере Израиля произошла во время сбора урожая, что создало опасные условия для фермеров, поскольку существовала постоянная угроза падения ракет на рощи», — сказал Лахав. «Это часто мешало нам получать доступ к полям или создавало значительные логистические препятствия»,

Даже в таких условиях Синдиане удалось собрать урожай в срок, и Лахав сообщил, что некоммерческая организация произвела высококачественное органическое оливковое масло.

«Наша приверженность органическому земледелию, справедливой торговле и регенеративному сельскому хозяйству отражает наше уважение к окружающей среде и веру в устойчивое сельское хозяйство», — сказал Лахав.

Sindyanna работает с местными израильскими и палестинскими фермерами над переходом на органические методы ведения сельского хозяйства и получением международных сертификатов для повышения ценности их продукции.

«Благодаря ежегодным профессиональным проверкам оливковых рощ мы гарантируем отсутствие использования химических пестицидов и удобрений», — сказал Лахав. Этот процесс способствует оздоровлению почвы и деревьев, что приводит к получению оливок исключительного качества. Он также способствует укреплению связи между обществом и землей, культивируя глубокое уважение к природе».

По словам Лахава, этот устойчивый подход, наряду с преданным личным участием многих людей, стал ключевым фактором успеха последней кампании по продвижению оливкового масла.

«Этот успех отражает исключительные усилия и решимость нашей команды, а также мобилизацию семьи, друзей и волонтеров, которые объединились, чтобы помочь в это трудное время», — отметил Лахав.

«Синдианна остается непоколебимой в своей миссии по содействию миру, сотрудничеству и устойчивому развитию даже в нынешних сложных обстоятельствах», — заключила она.