Итальянские производители столкнулись с разочаровывающей урожайностью

Итальянские производители по всему полуострову сообщают о более низких, чем ожидалось, объемах производства оливкового масла, поскольку сезон сбора урожая вступает в самый разгар.

В некоторых случаях большие объемы оливок не обеспечивают обычного урожая, в то время как в других случаях типичный урожай получается из меньшего количества оливок.

Производители на севере страны жалуются на то, что урожайность конверсии значительно ниже средней.

Дожди в конце октября задержали сбор урожая и снизили урожайность... Это неизбежно повлияет на цены, и объяснить это покупателям будет непросто. - Алессандро Мельчиорри, владелец Melchiorri Olio

«В этом году я собрал значительно больше оливок в наших северных рощах, чем в южных», — сказал Пьетро Полицци. владелец Олио Энотре, рощи которого находятся в Венето на севере и в Калабрии на юге.

Производство оливкового масла в Италии, вероятно, снизится ниже первоначальных ожиданий из-за снижения урожайности масла на большей части территории страны. (Фото: Марина Колонна)

Оливки были здоровыми, без признаков оливковая плодовая муха, "Добавил он. Однако проблема заключается в доходности конверсии, которая оказалась необычно низкой — около семи-восьми процентов».

Выходы преобразования относятся к количеству оливкового масла, извлеченного из 100 килограммов оливок. Выход в семь процентов означает, что из 100 килограммов оливок получается семь килограммов оливкового масла.

«Эти низкие показатели конверсии неизбежно повлияют на конечную цену продукта. С другой стороны, качество остается очень высоким», — сказал Полицци.

Сейл Фридман, совладелец Erminio Cordioli в районе Вероны в Венето также посетовала на более низкую, чем ожидалось, урожайность своего урожая.

Сейл Фридман сказал, что дожди помешали сбору урожая, который также был осложнен снижением урожайности масла. (Фото: Эрминио Кордиоли)

«Оливки были великолепны, и мы в восторге от качества масла», — сказала она. Это была тяжелая работа, особенно с учетом того, что дожди часто прерывали сбор урожая. Однако урожайность оказалась ниже ожидаемой, и мы были застигнуты врасплох».

«Эта проблема затрагивает всех производителей в этом районе, я могу вас заверить», — добавил Фридман. Такие сорта, как местный Гриньяно, обычно дают около десяти процентов, но на этот раз их было шесть».

Фурио Баттелини, технический директор Агрария Рива-дель-Гарда, чьи рощи расположены чуть выше озера Гарда, также наблюдали неожиданно низкую урожайность.

«В этом году у нас было довольно обильное производство оливок, поскольку условия с весны были благоприятными», — сказал он. Оливковая плодовая муха не оправилась от пиковой летней жары в августе, поэтому она не смогла нанести ущерб».

«Однако на заводе мы наблюдаем очень низкую урожайность — до восьми процентов, тогда как обычно мы ожидаем что-то между 14 и 15 процентами», — добавил он.

Баттелини объяснил это явление погодными условиями, начавшимися с сентября, когда солнечные дни стали редкими. «Недостаток солнечного света, вероятно, повлиял на созревание оливок, не дав им достичь полной зрелости», — сказал он.

По словам Баттелини, в таких условиях производителям, ориентированным на качество, все равно следует выбирать ранний сбор урожая, поскольку ожидание может снизить содержание фенолов в масле.

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«У нас также прошли сильные дожди, из-за которых оливки преждевременно опали с деревьев», — сказал он. Те, кто не собрал урожай рано, вероятно, потеряли значительное количество фруктов».

«Низкая урожайность омрачила для многих обычно радостный сезон сбора урожая», — добавил Баттелини. Качество оливкового масла остается превосходным, с очень элегантными и чистыми профилями. Однако жаль, что в этом году мы не сможем заполнить наши резервуары для хранения».

Урожайность масла в некоторых районах северной Италии была на 50 процентов ниже среднего из-за необычных климатических колебаний от лета к осени. (Фото: Agraria Riva del Garda)

В центральной Италии объемы производства, как сообщается, удовлетворительны, но более низкие показатели конверсии озадачивают производителей, поскольку крупные, здоровые оливки сохраняют много воды. После отжима выход масла ниже ожидаемого.

Производители в этом регионе связывают это с обильными и продолжительными дождями в начале осени после жаркого и засушливого лета.

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«Наш ранний сбор урожая обычно приводит к снижению урожайности, но в этом году мы собрали вдвое меньше обычного», — сказал Марко Просседа из DueNoveSei, компании из Мориконе, в самом сердце римской Сабины в Лацио.

«После благоприятного лета в сентябре и октябре прошли затяжные дожди, из-за которых оливки набухли от воды», — добавил он. По иронии судьбы, несмотря на обилие фруктов, на 30 процентов больше, чем в прошлом году, мы производим почти столько же масла, сколько и в прошлом году, но при этом значительно больше оливок».

По словам Просседы, в середине сбора урожая обозначились четкие тенденции.

Во-первых, рощи усыпаны красивыми, полезными оливками; во-вторых, мы производим высококачественную продукцию с прекрасными органолептическими и нутрицевтическими характеристиками; в-третьих, из 100 килограммов плодов мы извлекаем всего девять литров масла, выход девять процентов, тогда как обычно мы достигаем около 15 процентов».

Похожую ситуацию можно наблюдать в Монтелибретти, другом городе римской Сабины, где Антонио Манчини является соуправляющим фермы Marcoaldi Roberta.

«Уборка урожая идет хорошо, на деревьях много здоровых оливок», — сказал Манчини. Мы ожидаем один из самых качественных урожаев за последние годы».

«Однако обильные дожди десять дней назад обрушились на оливки в самый разгар их цветения, заставив их набухнуть», — добавил он. После месяцев засухи их объемы удвоились всего за 12–24 часа, а вес увеличился из-за поглощения воды».

Дальше на север, в регионе Тушиа, Пьетро Ре, основатель Тамии, выращивает несколько сортов оливок, которые дают обильный урожай оптимального качества, хотя и с более низкой урожайностью.

Пьетро Ре сказал, что урожай оливок в Лацио был обильным, но выход масла был ниже среднего. (Фото: Тамия)

«У каждого сезона производства оливкового масла своя история, и каждый год возникают новые проблемы, и этот не является исключением», — сказал Ре.

В Тоскане Симоне Ботти из Ле Фонтачче в районе Ареццо объясняет низкую урожайность засухой.

16 октября мы начали собирать урожай раннего сорта Леччино.th, получив доходность в шесть процентов», — сказал он. Теперь, работая над смесью сортов Морайоло, Леччино и Франтойо, мы достигаем урожайности от 8.5 до 13 процентов по сравнению с нашим предыдущим средним показателем в - процентов».

По словам Ботти, частые и сильные летние засухи повлияли на урожайность. Он считает, что сухие летние месяцы повлияли на развитие плодов, что привело к непропорциональному соотношению косточки и мякоти, с большим количеством косточки и меньшим количеством мякоти.

«Из-за засушливого лета накопление нефти произошло не вовремя», — пояснил он. Когда наконец пошли дожди, было уже слишком поздно».

Массимо Раньо, руководитель группы и менеджер по закупкам в Мониниотметил, что более низкая, чем ожидалось, урожайность в центральной Италии была обусловлена ​​значительными осадками, за которыми последовали высокие температуры, что замедлило процесс высыхания и увеличило содержание воды в оливках.

Монини ожидает снижения урожайности в центральной Италии из-за обильных осадков, за которыми последовали высокие температуры. (Фото: Монини)

«В этом году количество и качество оливок были превосходными, плодовых мух не было», — добавил Алессандро Мелькиорри, владелец Melchiorri Olio в Сполето, Умбрия. Однако«Осадки в конце октября задержали сбор урожая и снизили урожайность до 11–- процентов. Это неизбежно повлияет на цены, и объяснить это покупателям будет непросто».

«По сравнению с прошлым годом мы видим значительно больше оливок, но, учитывая низкую урожайность, все еще сложно предсказать общий результат сезона», — сказал он.

Рагно подчеркнул влияние интенсивных осадков как до, так и во время сбора урожая.

Оливковое масло формируется между августом и сентябрем. После этого периода меняется в основном содержание воды», — сказал он. Когда идет дождь, оливковые деревья могут эффективно использовать воду, что приводит к хорошим урожаям».

Однако если сильные дожди идут непосредственно перед сбором урожая, как это было в некоторых районах, этот процесс нарушается, и вода в конечном итоге пропитывает плоды», — добавил Рагно. В некоторых случаях урожайность была ниже, поскольку оливки содержали гораздо больше воды, чем обычно».

«Центрально-северное производство, особенно в Тоскане и Лацио, по-прежнему развивается хорошо с точки зрения качества и количества», — отметил он.

Утешительные новости также пришли из центрально-южных районов регион Молизе.

Марина Колонна обвинила погодные условия в снижении урожайности оливок в юго-центральном регионе Молизе. (Фото: Марина Колонна)

«Уборка урожая проходит гладко, хотя объемы немного ниже по сравнению с лучшими сезонами, в основном из-за погодных условий», — сказала Марина Колонна. владелец фермы Колонна.

«Урожайность средняя, ​​но качество отличное», — сказала она. Оливки сохранили интенсивные органолептические характеристики, что позволило получить оливковое масло с богатым, сложным ароматическим профилем. Масла этого года имеют более выраженные зеленые ноты и устойчивую пряность».

В южных регионах, где традиционно производится большая часть оливкового масла страны, производители столкнулись с трудностями из-за палящих и сухих условий в течение всего сезона. Более того, этот год является "«неудачный год» в цикле чередования плодоношения оливковых деревьев, что приводит к уменьшению количества плодов.

Годы и годы отдыха У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

В Апулии, самом крупном регионе страны по производству оливкового масла, выход переработки составляет от 12 до 16 процентов. Однако сокращение объема фруктов влияет на общий уровень производства.

«Мы оцениваем, что Апулия произведет менее половины своего обычного объема», — сказал Раньо. Сочетание чередующегося цикла плодоношения и неблагоприятных условий во время цветения, а также очень засушливый сезон серьезно повлияли на производство».

Несмотря на эти трудности, некоторым производителям качественной продукции удалось приспособиться.

«Благодаря интенсивным агротехническим приемам мы достигли хороших результатов по качеству и количеству», — сказал Эммануэль Санарика, владелец Ферма Санарика.

«Использование систем прогнозирования и датчиков окружающей среды позволило нам поддерживать уровень производства на уровне предыдущих лет», — добавил он, подчеркнув решающую роль технологий в адаптации к непредсказуемости климата.

«Высокие температуры на протяжении фенологических фаз стали серьезной проблемой и даже повлияли на сбор урожая, который мы начали на 30 дней раньше обычного, что повлекло за собой снижение урожайности», — пояснил Санарица. Тем не менее, нам удалось произвести высокоароматические масла, богатые полифенолы".

В то время как урожайность масла в Апулии держалась на среднем уровне, урожайность фруктов была ниже, чем в прошлом году. (Фото: Sanarica Farm)

С аналогичными трудностями столкнулись производители в южном регионе Калабрия, втором по величине регионе производства оливкового масла в Италии.

В нашем регионе мы наблюдаем значительное падение объемов оливок, примерно до десяти процентов от того, что мы ожидали. К счастью, качество остается оптимальным», — сказал Диего Фацио, совладелец Тре Олив.

Положительный момент заключается в том, что показатели конверсии выше, чем в прошлом сезоне. Это позволяет нам поддерживать очень высокий стандарт качества нашей продукции. оливковое масло первого отжима, даже если количество ограничено», — добавил Фацио.

«Засуха летом вынудила нас внедрить экстренное орошение, особенно для молодых деревьев», — добавила Мария Кристина Ди Джованни, владелица Podere d'Ippolito.

Большинство производителей на равнинах Ламеция-Терме сообщили о достойной урожайности, хотя количество оливок значительно сократилось.

«Некоторые из наших ферм понесли значительный ущерб из-за наводнения и сильных дождей в конце октября, что стало серьезным испытанием для наших производителей во время кампании по производству оливкового масла», — сказал Ди Джованни.

«Нашим фермерам также приходилось справляться с разливами рек и оползнями, которые затрудняли подъездные пути», — добавила она. Сейчас мы завершаем сбор урожая и переработку, чтобы гарантировать нашим клиентам возможность продолжать получать оливковое масло высшего качества».