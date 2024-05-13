Итальянские продюсеры раскрывают свои стратегии победы на мировом конкурсе

Итальянский оливковое масло первого отжима продюсеры лидировали на выставке 2024 года NYIOOC World Olive Oil Competition, получив 97 золотых и 50 серебряных наград, больше, чем любая другая страна-участница. Судьи наградили 68 процентов из 217 итальянских марок, представленных на конкурс.

Хотя эти результаты подчеркивают качество итальянского оливкового масла первого отжима, скромный уровень успеха не стал сюрпризом, поскольку производители-победители справились с очень трудным урожаем.

Ассоциация 2023/24 урожайный год включали экстремальные погодные явления с севера на юг, в том числе длительные засухи, палящую летнюю жару, сильные ветры и ливни с градом.

В то время как южная Италия сообщила о хороших результатах, что привело к увеличению общих объемов производства, северный и центральный регионы пережили катастрофическую кампанию.

Это был один из самых тяжелых сезонов, которые я могу вспомнить, из-за неблагоприятной погоды и постоянных оливковая плодовая муха нападения», — сказала Алессандра Николаи, владелица удостоенного золотой награды Милленовеченто 80 в центральной Италии.

Расположенный в самом сердце этрусского региона Лацио, к северу от Рима, Millenovecento 80 пропитан вековой традицией выращивания оливок.

К счастью, несколько наших оливковых садов в районе озера Больсена остались продуктивными, что позволило нам достичь производственных целей», — сказал Николаи. Однако в нашем регионе я видел множество садов, полностью лишенных оливок».

Алессандра Николаи празднует успешный сезон после победы над вредителями и экстремальными погодными явлениями. (Фото: Милленовеченто, 80)

Она подчеркнула, что расширение производства высококачественного оливкового масла первого отжима в Италии зависит от реализации политики поддержки и повышения осведомленности потребителей.

Чтобы привлечь потребителей, мы проводим дегустации оливкового масла с гидом, демонстрируя наш уникальный подход к необыкновенному миру оливкового масла», — сказал Николаи.

Мы очень рады золотой награде», — добавила она. Это кульминация многих лет упорной работы, жертв и постоянного совершенствования. Мы стремимся улучшать нашу кампанию каждый год и достигать еще лучших результатов».

Несмотря на некоторые неудачи со стороны град в конце сезонаБольшинство производителей оливкового масла в Апулии, расположенной на юге Италии, сообщили об успешном сезоне.

Ассоциация NYIOOC Золотая награда не удивила братьев Вьесте, Паскуале, Винченцо, Джакомо и Рафаэле, которые управляют Олеифисио Фрателли Вьесте в Апулии.

Паскуале, Винченцо, Джакомо и Рафаэле Виесте (Фото: Олеифисио Фрателли Виесте)

Мы искали этот результат. Мы очень внимательно относились к управлению рощей и на всем этапе производства», — сказал Рафаэле Вьесте. Победа в Нью-Йорке очень много значит для нас, поскольку она говорит нам, что мы на правильном пути».

Выращивание здоровых фруктов стало более сложной задачей, чем в прошлом, главным образом из-за непредсказуемости климата», — добавил он. Это также означает тщательный мониторинг каждого этапа после вегетации, использование более экологически чистых и натуральных продуктов и борьбу с оливковой плодовой мухой с помощью ловушек».

Отмеченное наградами оливковое масло первого отжима Cristalda e Pizzomunno получило свое название от местной легенды о двух влюбленных, которым помешали завистливые морские сирены.

Устояв перед искушениями сирен, влюбленные превратились: мужчина в скалу, а женщина в сирену. Легенда гласит, что они воссоединяются каждые 100 лет по милости морского бога.

Реклама

Реклама

Мы стремимся поделиться этой заветной легендой, передаваемой из поколения в поколение», — сказал Вьесте. Покупателей привлекает история и уникальный дизайн бутылки, созданный местным художником Рафаэле Монтеморрой».

Наш флагманский продукт превосходен как в сенсорном плане, так и в качестве средства повествования. Мы очень гордимся его успехом», — добавил он.

Другой апулийский победитель, Арчидамо III, также получил золотую награду в Нью-Йорке. Арчидамо III заработал свой четвертый NYIOOC награда подряд.

Хотя Арчидамо III находится недалеко от буферной зоны для Xylella fastidiosa, это не помешало производителю расширить свои рощи. (Фото: Арчидамо III)

Эти победы говорят нам, нашим клиентам и всему миру, что апулийское высококачественное оливковое масло остается мирового класса даже в эти трудные времена», — сказал владелец Эрнесто Мария Буондонно. Мы хотели принять участие в конкурсе, потому что находимся в регионе, где производство оливкового масла рискует быть прекращено».

Это был способ собрать новую энергию в момент, когда апулийские оливки поражены Ксилелла фастидиоза, "Добавил он. Это был способ показать, что регенеративное сельское хозяйство, передовой опыт на местах и ​​инновации могут принести результаты и повысить устойчивость».

Несмотря на проблемы, вызванные смертоносной бактерией оливкового дерева, в этом районе собрался хороший урожай.

У нас был не один, а несколько плохих сезонов», — сказал Буондонно. На этот раз в самый подходящий момент весной пошел дождь. Возможно, урожайность могла бы быть больше, но качество очень высокое».

Этот необыкновенный регион еще может многое рассказать, и именно поэтому мы инвестируем в 5,000 новых оливковых деревьев различных сортов, являющихся плодами уникального апулийского наследия биоразнообразия», — добавил он.

Сложный сезон, с которым столкнулись многие тосканские производители в центральной Италии, не помешал их устойчивости. Франтойо Прунети был награжден на NYIOOC каждый год с 2016 года и получил еще одну золотую награду в 2024 году.

Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми столкнулись тосканские производители в этом году, Франтоио Прунети с оптимизмом смотрит в будущее и пытается посадить 12,000 - новых деревьев. (Фото: Франтоио Прунети)

За последние несколько лет многое изменилось», — сказал совладелец Джионно Прунети. Мы вложили значительные средства в наш новый завод по производству оливкового масла и новейшие технологии. Мы также инвестировали в рощи, восстанавливая заброшенные сады и посадив 12,000 - новых деревьев, включая традиционные сорта оливок и другие, о которых почти никто не слышал».

Месяцы, предшествовавшие сбору урожая, были неопределенными из-за погоды», — добавил он. Однако после первых тестов мы поняли, что обнаружили в нашем оливковом масле традиционные значимые нотки, и превосходство еще раз подтвердилось».

Прунети заявил, что инновационный подход компании в рощах и на мельнице, это позволило им преодолеть проблемы, создаваемые вредителями, и придать полученному оливковому маслу первого холодного отжима характерные травяные ноты.

Несмотря на трудный сезон для многих жителей северной Италии, Агрария Рива-дель-Гарда, известный кооператив на берегу самого большого озера Италии, в очередной раз отпраздновал получение золотой награды за свой бренд Uliva.

Эта награда наполняет нас удовлетворением и, прежде всего, подтверждает, что путь, который мы выбрали для поддержания и, возможно, улучшения стандартов качества нашей продукции, является правильным», — сказал Фурио Баттелини, руководитель технического подразделения Agraria.

Кооператив Agraria Riva del Garda расположен на северной окраине традиционного терруара по выращиванию оливок. (Фото: Агрария Рива дель Гарда)

Расположен недалеко от 46.th Параллельно, исторически это самая северная граница выращивания оливок, успех Uliva обусловлен уникальным сортом Casaliva и самоотверженными усилиями около 1,200 местных производителей.

За последние годы мы пережили череду абсолютно позитивных лет и других, которые были чрезвычайно трудными», — сказал Баттелини.

Главный эксперт Agraria по оливкам считает, что нужно адаптироваться к погоде и изменение климата требует постоянных инноваций в методах ведения сельского хозяйства и методах обработки оливок.

«Наша приверженность устойчивому развитию никогда не прекращается», - сказал он. Каждый сезон приносит проблемы, но наши стабильные результаты подтверждают, что мы правильно интерпретируем эти различия».

Действительно, стабильное качество, сертифицированное NYIOOC, означает, что регион, сорта оливок и возможности выращивания в оливковой роще и переработки на мельнице управляются наилучшим образом», — заключил Баттелини.