A неумолимая засуха В сочетании с продолжительной жарой серьезно влияет на оливковые рощи Италии за пару месяцев до раннего сбора урожая.

Южные регионы, на которые приходится большая часть производства итальянского оливкового масла, несут на себе основную тяжесть этих суровых погодных условий.

Coldiretti Puglia, известная фермерская ассоциация, предупреждал что производство оливкового масла в регионе может сократиться более чем на 50 процентов.

Мы уже потеряли весь объем производства оливок в текущем сезоне. Более того, если такие погодные условия сохранятся, производство в следующем сезоне также может оказаться под угрозой. - Паоло Колонна, президент Ассоциации производителей оливок Базиликата.

Многочисленные неорошаемые оливковые деревья в Апулии демонстрируют признаки нехватки воды: многие оливки засыхают на ветвях.

В регионах, где возможно орошение, воды остается недостаточно. Водоемы Апулии сократились на 57 процентов по сравнению с предыдущим сезоном, что привело к значительным потерям во всем сельскохозяйственном секторе.

Сильная и продолжительная засуха вынуждает фермеров проводить экстренное орошение по непомерным ценам, что обусловлено высокими ценами на топливо, необходимое для забора воды из колодцев и транспортировки ее цистернами», — предупредил Колдиретти. Артезианские скважины разрушаются, а более мелкие исчезают, пересыхают».

Температуры постоянно превышают средние сезонные показатели, что побуждает Итальянскую службу прогнозов погоды военной авиации неоднократно предупреждать об аномальных волнах тепла.

Поведение охраняемых видов скворцов изменилось из-за жары, что усугубило проблемы, с которыми столкнулись производители оливок.

Большие стаи этих птиц теперь постоянно обитают в сельской местности, нанося значительный ущерб местному сельскому хозяйству. Колдиретти отметил, что каждая птица может потреблять до 20 граммов оливок ежедневно.

Чтобы облегчить нагрузку на районы выращивания оливок, которые уже сильно пострадали от непогоды, региональный совет временно отменил меры по защите птиц, разрешив охоту на скворцов в период пикового сбора оливок, когда ущерб наиболее серьезен.

Oprol, ассоциация производителей оливок в Базиликате, предупрежден Критическое состояние оливковых рощ, наблюдаемое с прошлого года, переросло в более напряженную фазу чрезвычайной ситуации.

Мы уже потеряли весь объем производства оливок в текущем сезоне», сказал Паоло Колонна, президент ассоциации. Более того, если такие погодные условия сохранятся, производство в следующем сезоне также может оказаться под угрозой».

Ситуация на Сицилии не менее тяжелая. Редкие и легкие дожди, выпавшие в некоторых районах за последние две недели, не помогли облегчить пересохшую почву. Из-за засушливой погоды оливковые деревья в некоторых частях острова преждевременно опадают, что является естественной реакцией на сильный стресс.

Сельское хозяйство всего региона находится в чрезвычайном положении, а запасы воды упали до исторического минимума.

Там, где это возможно, местное правительство стремится оказать некоторую помощь фермам, обеспечивая при этом достаточную доступность воды для населения. Итальянский флот доставил на остров запасы воды.

В то же время свирепствуют лесные пожары, которые создают новые риски для лесных массивов и населения и усложняют усилия по оказанию помощи в случае засухи.

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Колдиретти сообщил, что пожары уже уничтожили 5,800 гектаров сицилийской земли. Ожидается, что производство оливок, фруктов и вина рухнет, а ущерб местным фермерам потенциально достигнет 3 миллиардов евро.

Чуть менее сильная засуха и температурные условия также затронули центральные регионы, включая Лацио и Умбрию, где расположены многие крупные итальянские компании по производству оливкового масла.

В Умбрии весенние осадки и хорошее цветение поначалу вселили надежды на успешный сезон, несмотря на то, что этот год был урожайным. "межгодовой» в естественном альтернативном цикле плодоношения оливковых деревьев.

Однако сильные ветры, чрезвычайно высокие температуры и сухая погода бросают вызов местным фермерам, выращивающим оливки. В Треви, одном из исторических районов Умбрии по производству оливок, многие оливки имеют признаки обезвоживания.

Нынешняя засуха тревожит всех производителей оливок в регионе», — Паоло Морбидони, президент Дороги оливкового масла УмбрииОб этом сообщила служба новостей RAI. В этот момент всем производителям необходимо быть осторожными и действовать, чтобы максимально смягчить последствия засухи».

Ситуация в нашем регионе остается управляемой, хотя жара серьезно проверяет устойчивость оливковых деревьев», — Лука Перотти, управляющий директор удостоенного наград тосканского производителя. Пометти, Сказал Olive Oil Times.

Растения могут переносить высокие температуры и отсутствие дождей, но при этом страдают плоды. Несмотря на то, что в этом сезоне их много, они становятся черными», — сказал он. В первую очередь это связано с постоянно высокими температурами, превышающими 33–35 ºC».

Пометти сказал, что он смягчает последствия засухи, используя каолиновую глину для обработки своих оливок, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей и оливковая плодовая муха.

Обычно этот продукт используется для защиты от оливковой плодовой мухи, но мы обнаружили, что он также защищает плоды от "солнечный ожог», — сказал он. В настоящее время мы не можем жаловаться на полевые условия. Проращивание и мульчирование после скашивания травы, безусловно, помогает сохранить хорошую влажность почвы. Листва густая, и спутниковые снимки подтверждают положительное влияние наших усилий».

Условия значительно различаются в некоторых центральных и северных регионах, где различные погодные условия, более мягкие температуры и чрезмерные осадки в некоторых случаях нанесли существенный ущерб.

Италия — страна, [на данный момент] метеорологически разделенная на две части, и продолжающийся климатический кризис серьезно бросает вызов сельскохозяйственному бизнесу», — сказал Криштиану Фини, национальный президент CIA-Agricoltori Italiani, фермерской ассоциации.

В Венето, где чрезмерные осадки создают проблемы для многих ферм, нынешний сезон оливок требует квалифицированного подхода к уходу за деревьями.

В этом году в течение первых шести месяцев на севере Италии, вероятно, выпало больше осадков, чем когда-либо прежде. Следовательно, сбор урожая идет очень хорошо», — Йоханнес Пан, менеджер по маркетингу отмеченной наградами компании. Панеолио, Сказал Olive Oil Times.

Положительные отзывы по результатам конкурса показывают, что наши сельскохозяйственные и производственные подходы эффективны даже в разных условиях», — сказал он. За последние пять лет мы столкнулись со всем: от сильной засухи до чрезмерных осадков».

Ассоциация производителей оливок Italia Olivicola предсказала, что "Межгодовой период в сочетании с экстремальными погодными условиями приведет к сокращению производства итальянского оливкового масла как минимум на 23 процента по сравнению с предыдущим сезоном.

Данные Европейского Союза показывают, что Италия произведено 328,000 - тонн оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году, что значительно превышает средний показатель за последние пять лет, составлявший 307,000 - тонн.