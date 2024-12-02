МСОП изучает компромиссы между интенсивными и традиционными оливковыми рощами

A исследовании, В отчете, опубликованном Международным союзом охраны природы (МСОП), рассматриваются профили устойчивости различных типов оливковых рощ и сравниваются с другими масличными культурами.

С момента своего основания в 1948 году МСОП находится на переднем крае глобальных усилий по охране природы, предоставляя критически важные сведения о здоровье нашей планеты. Он рассмотрел результаты научных исследований по различным районам выращивания оливок и типам управления, а также их влияние на биоразнообразие, экосистемные услуги и урожайность.

В исследовании рекомендуется использовать системный подход, который должен включать: способ, которым эти культуры производятся, продаются и потребляются, а также социально-экономический контекст, в котором эти цепочки создания стоимости встроены».

Не существует большой разницы между воздействием (монокультурного) традиционного земледелия и воздействием интенсивного и сверхинтенсивного земледелия на биоразнообразие. В последних двух случаях это приводит лишь к тому, что покрывается большая площадь поверхности. - Беатрис Лосано, исследователь почв, Университет Кордовы

Согласно научным статьям, рассмотренным специально отобранным экспертом по выращиванию оливок, традиционные оливковые рощи могут иметь более высокое биоразнообразие, но урожайность обычно ниже. Более того, в органических условиях было обнаружено на 40 процентов больше видового богатства растений по сравнению с традиционными системами.

С другой стороны, исследование показало, что интенсивное (высокоплотное) выращивание оливок имеет более существенное негативное влияние на зимующих видах птиц, численность которых значительно сократилась в сверхинтенсивных (сверхплотных) садах.

Исследование МСОП подчеркнуло более медленный начальный рост многолетнего оливкового дерева, со средним временем до начала производства от трех до пяти лет, и его высокую восприимчивость к вредителям и болезням как недостатки по сравнению с однолетними масличными культурами. Тем не менее, с большой продолжительностью жизни (в среднем 500 лет), оливковые деревья могут переносить засуху и плохие почвы.

Исследование также было сосредоточено на жизненно важном аспекте потребностей в воде. Среди рассматриваемых масличных культур оливковые рощи имеют самый высокий водный след, с годовым объемом 14,500 9,400 кубических метров воды, необходимым для производства одной тонны масла. Далее следует лен с 7,500 6,800 кубическими метрами, арахис с - - кубическими метрами и подсолнечник с - - кубическими метрами в год.

Оливковые рощи традиционно не орошаются и имеют редко расположенные деревья (от 80 до 120 на гектар), как это обычно бывает в Средиземноморском регионе.

Благодаря глубокой корневой системе оливковые деревья очень устойчивы к засухе. Однако они очень чувствительны к количеству осадков, выпадающих зимой.

Оптимальное развитие костянки оливы не может быть гарантировано в случае длительного дефицита воды и экстремальных температур, таких как те, которые наблюдаются весной и летом в Испании и большей части остальной части Средиземноморского бассейна в 2022 и 2023, когда производство оливкового масла упало до исторические минимумы.

Действительно, дефицит воды является растущим риском для масличных культур из-за изменения климата. Исследование также подчеркивает неблагоприятное воздействие экстенсивных монокультур масличных культур на осадки и климатические условия во всем мире, с экстремальные погодные явления прогнозируется, что они станут значительно более частыми, что приведет к существенному сокращению производства масличных культур».

«Не следует забывать, что традиционный ландшафт оливковых рощ Испании — это монокультура со всеми вытекающими отсюда последствиями для биоразнообразия. Ее экологическое воздействие значительно», — сказала Беатрис Лосано, член исследовательской группы по устойчивому использованию и управлению почвами на кафедре агрохимии, эдафологии и микробиологии Университета Кордовы.

Расширение масштабов интенсивного (от 200 до 600 деревьев на гектар) и сверхинтенсивного (от 1,000 до 2,000 деревьев на гектар) выращивания оливок с их широким применением орошения стало повышательная тенденция в Испании за последнее десятилетие, особенно в андалузской провинции Хаэн.

Такая интенсификация снижает затраты на сбор урожая, увеличивает производительность и уменьшает влияние естественного чередования плодов оливкового дерева.

Альтернативный цикл подшипников У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

Однако «Нет большой разницы между воздействием традиционного земледелия и интенсивного и сверхинтенсивного земледелия на биоразнообразие», — сказал Лосано. В последних двух случаях это приводит лишь к покрытию большей площади поверхности».

Исследование МСОП далее подчеркнуло, что, будучи многолетней культурой, оливки могут минимизировать потерю природных экосистем и биоразнообразия, если выращивать их в поликультуре, тем самым позволяя сложной растительности развиваться в оливковой роще. Таким образом, оливки могут играть решающую роль в поддержании качества среды обитания.

Интеграция оливковых деревьев и сельскохозяйственных культур как части система аллейного земледелия Было установлено, что он обеспечивает экосистемные услуги — выгоды, которые люди получают от экосистем, — такие как восстановление почвы, сохранение водных ресурсов, регулирование климата и улучшение биоразнообразия.

В 2022 году Лосано и ее команда провели исследование по совмещению культур в неорошаемых средиземноморских оливковых рощах в рамках проекта Европейского союза Diverfarming, в рамках которого Целью покровного земледелия было улучшение биоразнообразия и качества почвы, а также повышение доходов производителей».

Меры по устойчивому сохранению почв, такие как совмещение культур шафрана (Crocus Sativus) или лаванды (Lavandula x промежуточная) в неорошаемых оливковых рощах «Может быть очень эффективным средством предотвращения эрозии почвы и улучшения ее свойств», — сказал Лосано.

Однако она также предупредила, что «Климатические переменные могут оказывать глубокое влияние, особенно на традиционную систему выращивания оливок», и урожай покровной культуры не может быть гарантирован». Более того, очень трудно получить положительную финансовую отдачу от второго урожая, выращенного на аллеях в неорошаемых оливковых рощах».

«В периоды острой нехватки воды, затрагивающей даже оливковые деревья, которые очень устойчивы к засухе, покровные культуры с трудом выдерживают нехватку воды и часто оказываются несостоятельными в качестве дополнительного источника дохода для производителей оливок», — добавил Лосано.

Несмотря на риски, связанные с жизнеспособностью покровных культур в неорошаемых оливковых рощах, «В целом, в последнее время наблюдается расширение посевов покровных культур в испанских оливковых рощах, чему способствуют специальные субсидии ЕС», — сказал Лосано.

Действительно, официальные данные о площади оливковых рощ с промежуточными покровными культурами показывают впечатляющий рост с 1.4 млн га в 2022 году — до последней итерации Общая сельскохозяйственная политика (CAP) вступил в силу в 2023 году и достиг 2.4 млн га в марте 2024 года.

В качестве практических примеров можно привести два проекта в Испании, связанных с совмещением культур в оливковых рощах, включая усилия по содействию биоразнообразию посредством пчеловодства, выращивания лаванды и сельского туризма в "Оливарес де Миэль проект и "«Оливарес Вивос», который, с его ЖИЗНЬ Оливарес Вивос+ проект, продлил за пределами Испании в Италию, Грецию и Португалию — направлены на увеличение биоразнообразия, снижение эрозии почвы и обеспечение рентабельности инвестиций в покровные культуры.

Этого можно достичь, главным образом, за счет дополнительного комплексного обучения по совмещению культур и целенаправленных усилий по совершенствованию стратегий маркетинга, коммуникации и брендинга для продажи высококачественной продукции с добавленной стоимостью потребителям, заботящимся об окружающей среде.

Комиссия по выживанию видов МСОП в своем отчете, опубликованном в июне 2024 года, заявила, что Переход к более устойчивым методам, таким как органическое земледелие и использование покровных культур, имеет решающее значение для снижения воздействия производства оливкового масла на окружающую среду».

Эта цель была подкреплена новыми положениями, изложенными в Единой сельскохозяйственной политике ЕС, которая действует до 2027 года, а именно введением экологических схем (для Испании, как указано в Стратегический план CAP Испании и ЕС Стратегия сохранения биоразнообразия на 2030 год), с признанием высокой экологической и социальной ценности сознательной деятельности производителей оливок по охране окружающей среды для увеличения нетоварных выгод.