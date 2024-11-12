Более низкие, чем ожидалось, показатели переработки оливок влияют на объемы производства оливкового масла в Иордании.

По последним оценкам Министерства сельского хозяйства, в этом сезоне для производства оливкового масла будет использовано около 143,000 тысяч тонн собранных в стране оливок.

Помощник генерального секретаря министерства по растительным ресурсам Айман Аль-Оран заявил, что производство оливкового масла, как ожидается, превысит 26,000 27,000 тонн, что соответствует среднему пятилетнему показателю в - - тонн.

Эти прогнозы пересматривают более оптимистичные оценки, недавно предложенные министром сельского хозяйства Халедом Аль-Ханифатом, который указал, что производство может достичь 30,000 2024 тонн в 25/- сельскохозяйственном году.

Однако фермеры в некоторых регионах сообщают о низкой урожайности, а это значит, что количество оливкового масла, извлекаемого из плодов, не соответствует ожиданиям.

Махмуд Аль-Ауран, директор Иорданского союза фермеров, объяснил эту проблему частично изменение климата. Средние температуры постоянно превышают норму, что влияет на накопление нефти.

Несмотря на эти проблемы, пострадали не все районы Иордании.

«В этом году урожайность и качество хорошие», — сказала Амелия Билбейси, соучредитель отмеченного наградами производителя оливкового масла. Аль-Майда.

Большинство производителей в Иордании не столкнулись с экстремальные погодные явления которые затронули другие части Средиземноморского бассейна.

«Погода прошла так, как и ожидалось», — сказал Билбейси. Подготовка к уборке урожая идет полным ходом», — добавила она.

Присутствие оливковая плодовая муха также был менее значительным по сравнению с другими сезонами.

«В некоторых районах Иордании мы видели фермы, затронутые болезнью в течение сезона, но нас это не коснулось», — сказал Бильбейси.

В мухафазе Джераш, одном из основных регионов страны по производству оливкового масла, заводы уже несколько недель работают на полную мощность.

Файез Аль-Халайлех, директор сельского хозяйства в Джераше, отметил, что Некоторые фермеры начали собирать урожай раньше, а другие ждали новых дождей».

Власти призвали фермеров отложить сбор урожая, чтобы повысить урожайность масличных культур.

Однако они также выпустили предупреждения потребителям о поддельное оливковое масло.

Учитывая высокие цены на настоящее оливковое масло, может продаваться поддельная продукция, которая может содержать мало или не содержать настоящего оливкового масла и содержать вредные вещества.

Власти полагают, что большая часть подделок нацелена на потребителей, которые недостаточно осведомлены о продукте.

Махмуд Аль-Омари, представитель Ассоциации производителей оливкового масла, отметил, что по-прежнему ожидается рост общего производства оливок на десять процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Тем не менее, ассоциация предупредила, что задержка сбора урожая может негативно сказаться на качестве масла.

Бильбейси также отметил определенное давление на производителей высококачественной продукции, таких как Al-Maida. Сайт выиграл ранее в NYIOOC "Это добавляет давления на нас как производителей, но я считаю, что это положительно. Качество всегда является нашим приоритетом, направляя нас к достижению последовательности", - сказала она.

Ожидается, что сбор оливок в большинстве регионов Иордании завершится в течение первых двух-трех недель декабря.