Производитель округа Керн размышляет о калифорнийской индустрии оливкового масла

От крупного рогатого скота до оливок, семья позади Ранчо Рио Браво был неотъемлемой частью сельского хозяйства округа Керн на протяжении последних семи поколений.

Ранчо занимает площадь более 3,200 гектаров за пределами Бейкерсфилда, примерно в 165 километрах к северу от Лос-Анджелеса, с 18.5 гектарами сертифицированных органических оливковых рощ.

Я думаю, что мы начинаем видеть, что все больше клиентов уделяют приоритетное внимание своему здоровью и обращают внимание на продукты, которые они потребляют. - Стефани Викенхаймер, директор проекта, ранчо Рио Браво

«Связи [семьи Никель] с сельским хозяйством начались семь поколений назад с Генри Миллера, известного как "«Король крупного рогатого скота», в честь которого была названа наша смесь Miller’s Reserve Blend», — сказала Стефани Викенсхаймер, исполнительный помощник и директор проекта на ранчо Rio Bravo.

Сегодня семья Никель выращивает помидоры, кукурузу, хлопок, миндаль, дыни, цитрусовые и оливки», — добавила она. Значение и причина посадки оливок для производства масла заключались в производстве и упаковке продукта с названием компании. Это единственная культура, которую мы контролируем от поля до конечного потребителя».

Оливки, в основном Пикуаль, Коратина и Франтойо, а также небольшое количество оливок Пендолино, Асколана, Ночеллара дель Беличе и Маурино, были посажены в 2010 году, а первый урожай был собран в 2015 году. С самого начала компания решила поставить качество выше количества.

Этот подход был проверен на NYIOOC World Olive Oil Competition, крупнейший в мире конкурс качества оливкового масла. За последние два года ранчо Рио Браво было награждено за каждое из трех оливковое масло первого отжима бренды: моносортовые Пикуаль и Коратина и смесь Миллера Резерв, включающая оба сорта.

18.5 гектаров органических оливковых рощ компании расположены на юге долины Сан-Хоакин. (Фото: Ранчо Рио Браво)

Мы стремимся каждый год создавать высококачественный продукт, и получение этих наград показывает, что мы продолжаем делать это из года в год», — сказал Викенхаймер.

Наряду с контролем каждого этапа производственного процесса компания достигает своих целей в области качества, начиная сбор урожая в середине октября.

Это, как правило, золотая середина», — сказал Викенхаймер. Не все оливки созрели к этому моменту, но мы предпочитаем собирать оливки более зелеными, чем слишком спелыми. Мы выбираем оливковое масло более высокого качества и с высоким содержанием полифенолов».

Тестирование, проводимое в конце лета и начале осени, определяет точную дату сбора урожая. Это не идеально, но мы выбираем дату, придерживаемся ее, и мы в порядке, если наша урожайность не будет такой высокой, пока у нас есть качество», — сказал Викенхаймер.

Сроки сбора урожая, который длится от одной до двух недель, обычно совпадают с окончанием сбора урожая фисташек, поэтому ранчо Рио Браво заключает контракт с одной и той же компанией на обе работы и позволяет избежать проблемы с поиском рабочих.

Ранчо Рио-Браво начинает сбор урожая оливок в середине октября, обычно сразу после сбора урожая фисташек. (Фото: Ранчо Рио Браво)

Поскольку мы собираем фисташки механически с помощью шейкера, урожай никогда не бывает идеальным», — сказал Викенхаймер. Мы можем только сделать все возможное и стряхнуть с деревьев как можно больше урожая. При этом во время сбора урожая у нас не возникло слишком много проблем».

На ранчо Рио-Браво нет специальной мельницы; с 2016 года компания наняла мобильную мельницу для работы в рощах.

Викенсхаймер сказал, что это помогает ранчо Рио-Браво преодолеть самую серьезную проблему, с которой они сталкиваются в течение многих лет – высокие температуры – позволяя им координировать со сборщиками, сколько бункеров собирать каждое утро до прибытия завода.

Она добавила, что мобильная мельница дает множество преимуществ. Это сокращает расходы на транспортировку», — сказала она, устраняя время ожидания между сбором урожая и переработкой оливок в оливковое масло.

Ранчо Рио-Браво заключает договор с передвижной мельницей, что снижает затраты на транспортировку оливок и сокращает время между сбором урожая и переработкой. (Фото: Ранчо Рио Браво)

Самая большая проблема, с которой нам приходится сталкиваться в течение года, — это жара», — сказал Викенхаймер. Мы должны следить за ирригацией».

Хотя в этом районе были влажные гидрологические годы (с июля по июнь), Викенсхаймер сказал, что компания орошает свои оливки из специального резервуара в определенные моменты, чтобы максимизировать качество.

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Бывают случаи, когда приходится поливать больше», — сказала она, а иногда ранчо Рио-Браво прекращает полив, чтобы немного нагрузить деревья. Когда вы подвергаете деревья стрессу летом, вы должны следить за ними, чтобы убедиться, что они не перегружены», — добавил Викенхаймер.

Наряду с проблемами, высокие температуры также дают некоторые преимущества. У нас не так уж и много проблем с оливковая плодовая муха— сказал Викенхаймер. Кажется, они плохо себя чувствуют при высоких температурах. Это одно из преимуществ тепла».

На данный момент ситуация в оливковой роще выглядит хорошей для урожая 2024/25 года. Деревья выглядят хорошо», — сказала она. Деревья были в полном цвету месяц назад и уже дали плоды… но еще рано судить, какой урожай мы на самом деле получим».

Теперь компания надеется на стабильную температуру в течение всего лета, а затем на более прохладную погоду в сентябре, чтобы максимизировать урожайность.

После того, как оливковое масло производится на заводе, его упаковывают в бочки большего размера или картонные пакеты SpaceKraft, аналогичные контейнеры bag-in-box, в зависимости от количества. Они хранятся в охлаждаемом здании за офисом.

Что нам нравится в них, так это то, что вкладыши герметичны, где они опускаются вместе с маслом и не пропускают внутрь большое количество кислорода, и это здорово», — сказал Викенхаймер.

Еще одним преимуществом является то, что их можно легко доставлять клиентам, поскольку они квадратные и относительно легкие.

Ранчо Рио-Браво продает оливковое масло в основном через Интернет, на некоторых местных фермерских рынках и в магазинах ремесленных продуктов питания в Бейкерсфилде. Компания также поставляет оливковое масло под частными торговыми марками местного ресторана и продуктового магазина в Сан-Франциско.

Ранчо Рио-Браво производит моносорта Пикуаль и Коратина, а также их смеси. (Фото: Ранчо Рио Браво)

Викенхаймер, который внимательно следит за калифорнийским экстра-девственником. цены на оливковое масло, заявил, что на этот сегмент рынка практически не повлияли исторически высокие цены в Испании и остальной Европе.

Даже несмотря на более высокие цены в Европе, оно все равно дешевле, чем калифорнийское оливковое масло», — сказала она.

Викенхаймер объяснил более высокие цены в Калифорнии увеличением производственных затрат. Мы наблюдаем быстрый рост затрат на сельское хозяйство», — сказала она. Именно так обстоит дело сейчас. К сожалению, нам приходится немного поднять цены, чтобы компенсировать это повышение».

Несмотря на необходимость повышения цен, Викенхаймер не увидел большого влияния на спрос.

Я думаю, что мы начинаем видеть, что все больше клиентов уделяют приоритетное внимание своему здоровью и обращают внимание на продукты, которые они потребляют», — сказала она. Благодаря этому мы не наблюдаем падения продаж, даже когда нам приходится немного повысить цены, чтобы не отставать от более высоких затрат».

Пока что компания ожидает еще одного хорошего урожая в 2024/25 сельскохозяйственном году, но заявляет, что еще слишком рано говорить о том, сколько фруктов будет произведено. (Фото: Ранчо Рио Браво)

Мы наблюдаем больший интерес к нашему варианту с галлоном (3.8 литра), который может быть наиболее экономичным с точки зрения использования», — добавил Викенхаймер.

Еще одна тенденция потребления, которую Викенхаймер наблюдал на протяжении многих лет, — это роль ароматизированные оливковые масла как ворота в пограничную категорию для новых потребителей.

Когда люди начинают действовать, они, как правило, начинают с настоянного оливкового масла и постепенно переходят к использованию простого оливкового масла первого отжима», — сказала она.

Викенхаймер добавил, что не каждый хочет выпить ложку оливкового масла первого отжима, чтобы ощутить его вкус.

Некоторые люди задирают нос, когда пробуют его с хлебом», — сказала она. Но наличие настоя оливкового масла определенно помогло, потому что люди охотнее его пробуют, если его вкус им нравится».

Для них это способ начать включать оливковое масло в свой рацион, потому что многие люди не понимают, что для чего бы вы ни использовали сливочное или растительное масло, вы в значительной степени можете использовать оливковое масло», — заключил Викенхаймер.