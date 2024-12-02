Чиновники сектора заявили, что пятнадцать процентов плодов, предназначенных для производства столовых оливок, остаются несобранными в Испании из-за нехватки рабочих рук, а кампания по сбору столовых оливок близится к завершению.

Большая часть этих несорванных оливок выращивается в андалузской провинции Севилья и преимущественно относится к сортам Мансанилья и Гордаль.

Благодаря более высокому уровню механизации, столовые оливки сорта Охибланка в основном были собраны, но, по оценкам, пять процентов этих оливок остались несобранными из-за нехватки рабочих.

«Труд — главная проблема, с которой сталкивается сельскохозяйственный сектор, особенно в секторе производства столовых оливок», — рассказал местной радиостанции Andalucía Capital Габриэль Кабельо, президент подразделения столовых оливок в Cooperativas Agro-alimentarias.

Другие должностные лица крупных кооперативов подтвердили Olive Oil Times что найти достаточное количество рабочих для сбора урожая становится все сложнее, поскольку многие молодые испанцы покидают сельские районы и перебираются в более крупные городские центры.

Экономические мигранты из Северной Африки все чаще заполняют образовавшуюся брешь, однако, по словам чиновников, после сбора урожая они часто уезжают в поисках других возможностей трудоустройства.

Это создает годовой оборот, который увеличивает экономическое бремя производителей столовых оливок, которые не получают выгоды от повышения эффективности работы опытной рабочей силы и вынуждены тратить время на обучение новых работников.

В то время как растущее количество исследований в Калифорнии продемонстрировало, эффективность механического Машины для сбора столовых оливок сортов «Мансанилья» и «Гордаль» невозможно эффективно механизировать, не повреждая плоды и не ухудшая их качество.

Несмотря на постоянные проблемы, вызванные нехваткой рабочей силы, испанские производители собрали в этом году 480,000 96 тонн столовых оливок, из которых - процентов поступило из Андалусии.

«Результаты кампании оказались удовлетворительными», — сказал Кабельо. гораздо лучше прогнозов, сделанных в начале сбора урожая».

Он добавил, что производство столовых оливок может достичь 550,000 - тонн, что превысит прогноз 492,250 - тонн произведено в сентябре и значительно превышает показатель 2023 года в 408,790 - тонн.

Испания является третьим по величине производителем столовых оливок в мире после Египта и Турции: 197,335 77,650 гектаров оливковых рощ отведены под производство столовых оливок — четыре процента от общей площади оливковых рощ страны — и еще - - гектаров засажены сортами двойного назначения.

Кабельо признал, что обе страны становятся все более конкурентоспособными на мировом рынке столовых оливок благодаря быстрому росту производства и более низким затратам на сбор урожая, чем в Испании.

В то время как обильные осадки на Пиренейском полуострове позволили восстановить урожай столовых оливок, Cooperativas Agroalimentarias сослался на угроза дополнительных тарифов со стороны новой администрации избранного президента США Дональда Дж. Трампа как еще одного сдерживающего фактора, с которым сталкивается сектор.

По словам Антонио де Моры, генерального секретаря Ассоциации экспортеров столовых оливок (Asemesa), 35 процентов введенные тарифы на испанские черные столовые оливки в 2017 году предыдущей администрацией Трампа уже привели к убыткам в размере 260 миллионов евро.

Де Мора добавил, что пошлины навсегда изменили конфигурацию рынка: испанские производители потеряли 70 процентов своей доли на рынке США, а на смену им пришли экспортеры из Египта, Турции и Марокко.

Трамп, который вступит в должность только в конце января, уже объявил о планах ввести пошлины на Канаду, Китай и Мексику. Во время кампании он заявил, что планируется ввести тарифы от 10 до 20 процентов на все импортируемые товары.

Кабельос предупредил, что экспорт зеленых столовых оливок из Испании также может попасть под прицел второй администрации Трампа.

Мы привыкли к тарифам», — сказал он. Все признаки указывают на то, что Дональд Трамп продолжает проводить протекционистскую политику в Соединенных Штатах».

Давайте помнить, что зеленые столовые оливки и оливковое масло столкнулся с тарифом «Это произошло из-за конфликта между Airbus и Boeing», — добавил Кабельос. Эти тарифы были приостановлены уже пять лет, но с приходом Трампа мы не знаем, что может произойти».