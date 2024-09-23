Низкий урожай в Аргентине сопровождается ростом издержек производства

После рекордного урожая, который превзойти ожидания в 2023 году производство оливкового масла в Аргентине существенно сократится в 2024 году.

Крупнейшая в мире страна-производитель оливкового масла за пределами Средиземноморского бассейна произвела 40,000 2023 тонн оливкового масла в - году, завершив три года подряд рекордных урожаев.

Хотя официальные данные еще не опубликованы, Хулиан Клусельяс, президент компании Valle de la Puerta из Ла-Риохи и член правления Аргентинской федерации производителей оливок, подсчитал, что урожай 2024 года составит 30 процентов от урожая 2023 года — около 12,000 - тонн.

«Производство было ниже по сравнению с 2023 годом», — подтвердил Гильермо Кемп, коммерческий директор из компании Solfrut из Сан-Хуана и члена совета директоров AOF. У нас пока нет официальных данных по всем провинциям, но эта цифра может быть достаточно приблизительной».

«В Solfrut у нас был год с более низким объемом производства, чем в прошлом году, что соответствует тому, что происходило по всей стране», — добавил он. Мы усердно работаем на наших фермах, чтобы к 2025 году достичь значительных уровней производства».

Клуселлас сказал, что в этом году снижение урожая было ожидаемым после рекордно высокого урожая, поскольку многие оливковые рощи страны вступили в фазу увядания. "«вне года» в естественном цикле чередования плодоношения оливкового дерева.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

Фрэнки Гобби, соучредитель и генеральный директор компании Argentina Olive Group, базирующейся в Ла-Риохе, крупнейшего производителя в Аргентине, рассказал Амбос Ладос де ла Меса, подкаст, о том, что в этом году добыча нефти заметно снизилась.

В среднем здесь этот показатель составляет около 16-17 процентов», — сказал он. В этом году, когда мы начали собирать урожай, он не превысил десяти или одиннадцати процентов. По всей стране были низкие урожаи масла».

Тем временем президент Sierra Pura Вероника Ортега подтвердила снижение производства в центральной аргентинской провинции Кордова, но подчеркнула, что качество остается высоким.

«Урожай 2024 года был очень хорошим с точки зрения качества плодов, хотя и с умеренной урожайностью», — сказала она. В этом году мы столкнулись с низкой влажностью из-за отсутствия дождей, что усложнило управление орошением, особенно с учетом того, что мы зависим от естественных склонов гор».

Тем не менее, производство оливкового масла в Аргентине находится на низком уровне. повышательная тенденция поскольку производители заменяют рощи средней и высокой плотности на рощи сверхвысокой плотности Arbequina, Arbosana, Koroneiki и Hojiblanca. Другие посадка новых оливковых деревьев в разных масштабах.

В то время как урожайность оливкового масла упала у многих производителей, затраты на производство резко возросли. После выборов в декабре 2023 года президент Хавьер Милей принял решение сократить государственные расходы до более низкая инфляция.

Одним из первых его решений стала отмена субсидий на электроэнергию и топливо, что оказало глубокое влияние на многих фермеров страны, зависящих от орошения. «Стоимость электроэнергии выросла с 300 долларов США (270 евро) за гектар до в среднем 800–900 долларов США (715–805 евро) за гектар», — сказал Клуселлас.

Расходы на эксплуатацию выросли в 2024 году после того, как правительство президента Хавьера Милея отменило субсидии на электроэнергию и топливо. (Фото: Solfrut)

Высокие цены на электроэнергию также привели к увеличению расходов на эксплуатацию оливковых заводов, крупнейшие из которых работают круглосуточно во время сбора урожая.

Чтобы решить проблему высоких цен на электроэнергию, Валье-де-ла-Пуэрта планирует построить солнечный парк мощностью два мегаватта для обеспечения электроэнергией всех своих сельскохозяйственных и мукомольных предприятий.

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Меры правительства Милей по сокращению расходов также включали отмену сотен мер контроля цен, что привело к резкому повышению стоимости практически всех потребительских товаров.

В результате потребление теперь ограничивается верхним средним и высшим классами, оливковое масло первого отжима цены на полках супермаркетов достигают 8 или 9 евро.

«Значительного потребления нет», — сказал Клюзеллас. Это не продукт, который входит в ежедневную корзину аргентинца».

По оценкам Gobbee, потребление на душу населения в Аргентине составляет от 200 до 300 граммов.

Из-за низкого внутреннего потребления Аргентина экспортирует большую часть своего оливкового масла, около 90 процентов которого — это масло первого отжима, в Бразилию, Европу и США.

На урожай 2024 года в долине Трасласьерра в центральной Аргентине повлияло отсутствие дождей. (Фото: Sierra Pura)

С последовательных лет плохие урожаи в Средиземноморье привело к исторически высокие цены на оливковое маслоАргентинские производители получили возросшие доходы и на данный момент смогли справиться с более высокими издержками производства.

«Тот факт, что цены остались на уровне прошлого года и остаются высокими сегодня, несомненно, представляет собой возможность для аргентинских производителей», — сказал Кемп.

«Мы воспользовались ценами предыдущих двух лет и продолжаем ими пользоваться, поскольку цена все еще очень высока», — добавил Клюзеллас. Но как только цены вернутся к норме, что ожидается в следующем году, все осложнится».

Хотя он ожидает, что краткосрочная и среднесрочная перспектива будут чрезвычайно сложными для производителей оливкового масла по всей Аргентине, Клусельяс считает, что другие реформы помогут производителям в долгосрочной перспективе.

Он сослался на трудовые реформы, которые предоставят производителям больше гибкости в найме временных работников для сбора урожая, а также на либерализацию ограничений на импорт как на две меры, которые со временем приведут к снижению затрат.

Ортега добавил, что усилия правительства Милеи по отмене валютного контроля и снижению инфляции, которая достигла пика в 211 процентов в 2023 году, улучшат экономические перспективы производителей оливок.

«Постепенное открытие импорта важнейших ресурсов для нашего производства, а также снижение инфляции и падение стоимости доллара США способствовали большей стабильности и позволяют нам лучше планировать производство, что приносит пользу нашему сектору», — сказала она.

Ожидается, что производство оливкового масла в Аргентине увеличится за счет посадки новых рощ с высокой плотностью посадки. (Фото: Solfrut)

Заглядывая вперед к 2025 году, производители имеют смешанные ожидания. Некоторые ожидают, что производство восстановится, но не достигнет рекордного урожая 2023 года.

По словам Гобби, низкие температуры и заморозки зимой (с июня по август в Южном полушарии) и ранней весной могут негативно повлиять на некоторые рощи, одновременно пополняя запасы воды.

«Нам придется подождать и посмотреть, как это повлияет на следующий урожай», — сказал он. Также важно помнить, что эта [зимняя погода] также принесла воду, и мы надеемся на еще один хороший урожай в 2025 году».

Клуселлас сказал, что первый реальный признак следующего урожая появляется в конце сентября, когда деревья начинают цвести. Однако он считает, что холодная погода и мороз повредили некоторые рощи.

«В следующем году урожай будет не очень хорошим, потому что весна была очень холодной, и были очень сильные заморозки», — сказал он. Мы ожидаем урожай, который можно было бы охарактеризовать как 80 процентов очень хорошего урожая».