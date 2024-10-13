Разрабатывается недорогое решение по борьбе с вредителями оливок

Был сформирован новый испанский консорциум для разработки автоматизированной, простой в использовании, надежной и недорогой системы обнаружения и идентификации вредителей в оливковых рощах.

При поддержке региональных, национальных и европейских правительств операционная группа oliVAr ставит своей целью создать эту систему, объединив существующее оборудование с последними достижениями в области искусственного зрения и моделирования данных.

В консорциум входят Университет Лойолы в Андалусии, Фонд Айеса, Opracol Seville и Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, годовой оборот которых составляет более 11 млрд евро.

Целью консорциума является разработка интегрированной платформы для определения присутствия, перемещений и численности вредителей с помощью сети удаленных узлов, размещенных по всей оливковой роще, включая датчики температуры, влажности, инфракрасного и видимого спектра, подключенные по беспроводной сети.

Система обнаружит четыре наиболее опасных вредителя оливок: оливковая плодовая муха, оливковая моль, оливковая листоблошка и жасминовая моль.

«Здоровье оливковых рощ и их продукции в настоящее время является основополагающим элементом в области сельскохозяйственного производства; вредители и болезни, которые их поражают, могут привести к серьезным производственным потерям и, следовательно, снизить конкурентоспособность оливкового сектора», — говорится в пресс-релизе консорциума.

Данные об активности вредителей и угрозах будут храниться в базах данных платформы. Эта информация будет доступна в режиме реального времени через графический пользовательский интерфейс (включая мобильные интерфейсы) и послужит основой для аналитических функций в программном обеспечении.

Эти функции включают в себя создание кривой полета для каждого целевого насекомого и экономического порога, на котором находится контрольная точка.

Экономический порог указывает на подходящее время для принятия решения и реализации превентивных мер, чтобы избежать снижения стоимости урожая, превышающего стоимость контрольной обработки, что приводит к экономическому ущербу: уровню экономического ущерба.

Экономический порог и уровень поражения являются центральными элементами программы комплексной борьбы с вредителями (IPM), на которой основана система oliVAr.

ИЗР была разработана в течение десятилетий после Второй мировой войны в ответ на неуклонный рост использования пестицидов, что привело к кризисам в борьбе с вредителями из-за растущей устойчивости к пестицидам и растущего количества доказательств и осведомленности о негативном воздействии интенсивного использования пестицидов на здоровье человека и окружающую среду.

Консорциум отметил, что хотя система будет разработана для борьбы с такими распространенными в настоящее время вредителями, как оливковая моль и оливковая плодовая муха, в будущем технология может быть расширена для мониторинга дополнительных организмов, особенно инвазивный или экзотические виды.

Это становится все более вероятным из-за изменения климата и глобализации современного сельского хозяйства и торговли. Например, коричнево-мраморный клоп был обнаружен в оливковых рощах Италии и Греции после более чем десятилетия причинения значительного экономического ущерба различным культурам в Северной Америке.

Проект oliVAr, финансируемый Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов (EAFRD) и софинансируемый Министерством сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов правительства региона Андалусия, является одним из нескольких проектов, направленных на повышение устойчивости и жизнеспособности европейского сельскохозяйственного производства продовольствия за счет инноваций в технологических решениях.