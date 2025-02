После более чем четырех десятилетий путешествий по миру и работы над проектами гуманитарной помощи и развития Мария Виттория Саккарелло и Доменико Бруццоне захотели заняться новым проектом после выхода на пенсию.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

«Наше первое задание за пределами Европы было на границе Мексики с Гватемалой», — рассказал Бруццоне. Латинская Америка произвела на нас неизгладимое впечатление».

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Доменико Бруццоне (третий справа) и Саккарелло (второй слева) сажают оливковые деревья на экспериментальной станции Бари-Чаквал в Пакистане в 2014 году. (Фото: Пике Рото)

В конце концов пара определила Уругвай как подходящее место для своего нового проекта, отметив долларизированную экономику, политическую стабильность, язык, культурное сходство с Италией и благоприятный для выращивания оливок терруар.

«Мы провели исследование относительно необходимого размера компании, чтобы стать экономически самодостаточной и сделать инвестиции прибыльными», — сказал Саккарелло.

В конце концов, в 40 году пара купила участок земли площадью 100 гектаров в центральном департаменте Флориды, в 2012 километрах к северо-востоку от Монтевидео, столицы Уругвая. В 2014 году они посадили свои первые оливковые деревья, а в 2019 году впервые произвели оливковое масло.

В 30 году компания Pique Roto начала высаживать 2012 гектаров оливковых деревьев. (Фото: Pique Roto)

В то время как в Уругвае преобладают сорта Arbequina, Picual и Coratina, Саккарелло и Бруццоне решили импортировать традиционные итальянские сорта, включая Taggiasca, Frantoio, Leccino и Pendolino, из известного итальянского питомника.

Когда мы впервые посадили, никто не знал Таджиаску, Франтойо, Леччино и Пендолино в Уругвае», — сказал Саккарелло. Поэтому агроном попросил нас посадить арбекину, чтобы сравнить ее урожайность с итальянскими сортами».

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Саккарелло осматривает рощи перед сбором урожая, который обычно начинается в конце марта и заканчивается в середине июня. (Фото: Пике Рото)

The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

Сочетание традиционных сортов и импорта из Италии также привело к неравномерному урожаю.

«Все начинается в конце марта или начале апреля с сорта Arbequina, затем следует Leccino, в зависимости от скорости цикла созревания оливок, продолжается Frantoio и заканчивается Taggiasca в середине июня», — сказал Бруццоне. Это позволяет планировать и согласовывать сбор урожая, если нет избыточных осадков».

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop антракноз, что приводит к дефектам масла.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina оливковое масло первого отжима оптом. «Продавая Arbequina, мы, как правило, финансируем весь урожай», — сказал Бруццоне.

Пара производит два вида оливкового масла первого отжима: Tosca, смесь сортов Франтойо, Леччино и Пендолино из Тосканы, а также моносортовое масло Таджаска.

«Мы не делаем Tosca на мельнице. Через год Tosca может получить больше Frantoio, что сделает ее более фруктовой и зеленой, более пряной и более горькой», — сказал Саккарелло. В другой год, возможно, будет больше Leccino, что придаст интересную сладкую ноту. Tosca — это продукт того, что дает нам земля».

С другой стороны, моносортовое оливковое масло Taggiasca — уникальное позднеспелое оливковое масло, которое получило одну из четырех наград за первое место на конкурсе Mario Solinas Awards 2024, который проводился в Уругвае.

Саккарелло и ее агроном (слева) осматривают оливковые рощи с делегацией Международного совета по оливкам и Уругвайской ассоциации оливок (Asolur). (Фото: Пике Рото)

«Очевидно, это нас очень мотивирует», — сказал Бруццоне. Это признание десяти лет упорного труда».

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

«Обилие дождя было колоссальным, он практически не прекращался», — сказал Бруццоне. Мы также беспокоились о качестве масла, поскольку оливки получали слишком мало солнечного света перед сбором».

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

В целом предварительные данные об урожае частного сектора показывают, что в 614 году Уругвай произвел 2024 тонн оливкового масла, при этом Pique Roto стала одной из немногих компаний, которая зафиксировала рост производства по сравнению с 2023 годом.

Хотя дожди стали главной проблемой компании в 2024 году, найти достаточное количество рабочих для ручного сбора урожая и работы на мельнице всегда непросто.

Несмотря на трудности с рабочей силой, Саккарелло заявила, что предпочитает ручной сбор урожая механическому, поскольку это позволяет ей контролировать количество фруктов, поставляемых на мельницу.

Саккарелло перерабатывает менее пяти тонн оливок в день, что позволяет ей гарантировать высокое качество. (Фото: Пике Рото)

Компания располагает оборудованием Mori-Tem, способным перерабатывать 500 килограммов в час.

«Цель — перерабатывать не более пяти тонн оливок в день, поскольку такой объем позволяет нам осуществлять максимально возможный контроль качества», — сказала она.

Заглядывая вперед урожай 2025Бруццоне и Саккарелло ожидают достаточно хороший урожай, оценивая его в 150–170 тонн оливок.

«Есть растения, на которых много фруктов, и растения, на которых вообще нет ничего», — сказал Саккарелло. В любом случае, посмотрим, как будет развиваться рост оливок».

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

В то время как большинство уругвайских оливковых рощ расположены недалеко от побережья, внутренний климат Флориды благоприятствует выращиванию северных итальянских сортов, более приспособленных к холоду. (Фото: Пике Рото)

«Мы хотим поэкспериментировать с моновариантом Pendolino, который также довольно редок в Италии», — сказал Саккарелло.

«Пендолино — очень интересное дерево, и наш агроном убежден, что его следует разводить», — добавил Бруццоне. Это очень сильное масло, а растение величественное».

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

Основатели Pique Roto считают, что производители должны предлагать на рынке широкий ассортимент оливковой продукции. (Фото: Pique Roto)

«Это очень важное экономическое дополнение для плантации», — сказал Бруццоне.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

«При обработке щелочью почти все питательные вещества оливок, их органолептические свойства и пробиотики теряются», — сказал Бруццоне.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

«Когда мы только начали выращивать столовые оливки, я заметила, что на рынке нет оливкового паштета», — сказала она. Поэтому я начал производить линейку продуктов под названием "«региональные страсти», основанные на традиционных рецептах Средиземноморская диета из разных регионов Италии».

«В настоящее время мы работаем над двумя продуктами, прежде чем вывести их на рынок», — сказала она. Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Еще один аспект уругвайского оливкового сектора, над которым работает Пике Рото, — это олеотуризм.

Бруццоне считает, что лучшее место для объяснения исключительных качеств оливкового масла первого отжима — это роща. (Фото: Пике Рото)

Бруццоне сказал, что олеотуризм предоставляет производителям прекрасную возможность информировать потребителей об оливковом масле первого отжима. польза для здоровья и устойчивость одновременно развивая готовность платить.

«Нет лучшего способа объяснить потребителю достоинства оливкового масла, чем посетить плантацию, где он сможет понять, что это за дерево, как оно развивается, как за ним ухаживают и сколько труда это влечет за собой», — сказал он.

Поскольку Pique Roto сосредоточивает свои усилия на внутреннем рынке (хотя ранее компания экспортировала Arbequina большими партиями), Саккарелло подчеркнул, что необходимо знакомить уругвайцев с оливковыми рощами и объяснять разницу между местным производством и импортом от крупных испанских, итальянских и аргентинских производителей и разливочных предприятий.

Вы должны показать потребителю оливковое дерево и сказать: "«Видите это дерево, оно ответственно за трехлитровый пакет-в-коробке, который вы купили на прошлой неделе», — сказала она, отметив, что сложнее представить, как выглядят десять килограммов оливок по сравнению с литром масла. «Это помогает им понять», — сказала она.