Монте-ду-Камело выигрывает благодаря устойчиво выращенным местным сортам

Третий год подряд, Монте-ду-Камелу получил признание на международной арене. Португальский продюсер получил серебряную награду на выставке 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition для бренда Tratturo de Fronteira — Galega средней интенсивности.

Ферма площадью десять гектаров расположена во Фронтейре в верхнем Алентежу, одном из основных регионов Португалии по производству оливкового масла.

Иногда устойчивость упоминается без реальных достоинств. В нашем случае рост биоразнообразия является важной частью нашей работы. Наша цель — сохранить почву и одновременно способствовать процветанию окружающей среды. - Ана Кардозу, совладелица Monte do Camelo

Ана Кардосо и Паоло Морози начали выращивать оливки в 2017 году. Первоначально они сосредоточили свои усилия на местном сорте Галега, а затем включили Кобрансоза, чтобы диверсифицировать и обогатить свое производство.

Морози сказал, что деревья галега дают небольшое количество небольших оливок. Деревья сильные, здоровые и выносливые», — добавил он.

Узнав новость о награде, пара выразила удовлетворение признанием и мотивацию совершенствоваться в следующем году.

Мы, конечно, очень довольны результатами NYIOOC— сказал Кардосо. В прошлом году мы получил золотую награду с нашим моносортом Cobrançosa на его дебюте. Мы надеялись выиграть золото и в этом году».

Одним из необычных аспектов превосходного оливкового масла Galega являются его летучие ноты, которые имеют тенденцию быстро меняться, так что в носу зеленые фруктовые ароматы могут быстро превратиться в почти созревшие, сохраняя при этом уникальный зеленый фруктовый вкус во рту. " она добавила.

Когда Кардосо и Морози впервые приобрели ферму в 2014 году, по всей территории было разбросано около 1,000 оливковых деревьев Галега.

Кардозу и Морози выращивают галегу и кобрансосу, произрастающие в Португалии. (Фото: Монте-ду-Камелу)

Они беспорядочно разбросаны по сельскохозяйственным угодьям на расстоянии до десяти метров друг от друга», — сказал Кардозу. Это прекрасно, даже если сбор урожая может потребовать больше усилий, чем где-либо еще».

В 2018 году пара расширила свою деятельность, посадив 2.5 гектара оливок Кобрансоса в густо засаженном фруктовом саду.

Это единственные оливковые деревья, которые мы орошаем», — сказал Кардозу. Это молодые деревья. Как только они немного подрастут, мы прекратим полив».

Этот подход отражает приверженность производителей устойчивым методам ведения сельского хозяйства и надежду на будущую самодостаточность.

Четыре года назад, мотивированные учебой в Лиссабонском университете и другими образовательными мероприятиями, посвященными технологиям и процедурам обработки, Кардосо и Морози построили мельницу.

В 2020 году Кардосо и Морози построили мельницу для управления производственным процессом. (Фото: Монте-ду-Камелу)

Нам пришлось это сделать, поскольку мы не хотели, чтобы наши оливки смешивались с оливками других производителей, что случалось раньше», — сказал Кардозу. Мы приняли органический подход, продвигающий регенеративное сельское хозяйство, что немногие другие производители в этом районе применяют в рощах».

Монте ду Камело'с оливковое масло первого отжима будет официально сертифицирован как органическое в следующем году, что завершит юридические требования для перехода к органическому сельскому хозяйству.

Иногда устойчивость упоминается без реальных достоинств. В нашем случае рост биоразнообразия является важной частью нашей работы», — сказал Кардозу. Наша цель — сохранить почву и одновременно способствовать процветанию окружающей среды».

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Ферма прекратила традиционную практику обработки почвы. Вместо этого пара начала сажать бобовые растения, чтобы обогатить почву и предотвратить эрозию, что является обычной практикой в ​​засушливом регионе Алентежу.

Кроме того, ферма повторно использует компост из остатков обрезки и побочных продуктов переработки оливок, разбросанных по садам, для удобрения почвы.

Монте-ду-Камело также является хранителем динамичной экосистемы вокруг отеля.

На внешних территориях нашей собственности мы поддерживаем богатое разнообразие автохтонных растений, кустарников и деревьев, которые определяют границы наших сельскохозяйственных угодий, а также являются важной средой обитания для животных и насекомых», — сказал Кардозу.

Кроме того, пара приняла меры по поддержке местной дикой природы, в том числе предоставила резервуары для хранения воды, доступные для животных во время часто длительных засушливых периодов в регионе, и создала тихие места. места гнездования птиц и пчелы.

Наем достаточного количества работников для сбора урожая – одна из проблем, с которыми сталкивается Монте-ду-Камелу. (Фото: Монте-ду-Камелу)

Птицы в садах очень ценны, поскольку при дневном свете они могут эффективно бороться с распространением вируса. оливковая плодовая муха— сказал Кардосо. Мы также предоставляем домики местной популяции летучих мышей, у которых по ночам появляется оливковая моль. часть их рациона".

Последний сезон стал для португальского продюсера особенно плодотворным. Сезон 2023/24 был плодотворным, несмотря на довольно засушливую зиму, за которой последовала засуха, которая, вероятно, спровоцировала еще более высокий уровень заболеваемости. полифенолы— сказал Кардосо.

Хотя предыдущий сезон был действительно плохим для нас, как и для многих других людей в стране и в других местах, этот прошел намного лучше», — добавила она. Причиной этого являются органические обработки, которые мы обеспечиваем нашим деревьям, будь то калий, кальций или бор. Все они направлены на укрепление растений».

Поскольку Monte do Camelo стремится проникнуть на рынок Северной Америки, она сталкивается с постоянными проблемами, такими как нехватка рабочей силы и нормативные препятствия, но по-прежнему сосредоточена на производстве высококачественного оливкового масла.

Получение наград на World Olive Oil Competition помогает Monte do Camelo выйти на новые рынки. (Фото: Монте-ду-Камелу)

Сбор урожая осуществляется вручную, с помощью исключительно комбайнов, и вам приходится расставлять сети для оливок под деревьями и перемещать их», — сказал Кардозу. Я бы сказал, что нехватка сезонной рабочей силы — проблема номер один для производства высококачественного оливкового масла в регионе».

Поскольку в Алентежу растет количество оливковых ферм с высокой и сверхвысокой плотностью заселения, пара призналась в Октябрь 2023 интервью что это затрудняет конкуренцию мелким производителям.

Мелкие и средние производители, помимо того, что им приходится справляться с засухой и другими проблемами, вынуждены бороться с постоянно растущим количеством сверхинтенсивных рощ, как с экологической, так и с экономической точки зрения», — сказали Кардосо и Морози.

Несмотря на эти проблемы, успех фермы на NYIOOC еще больше укрепила свою репутацию, привлекая новых клиентов и подтверждая свой статус одного из крупнейших производителей оливкового масла в мире.

Победа в Нью-Йорке стала подтверждением», — заключил Морози. Наши клиенты смотрят на эти награды, когда решают, продолжать покупать наше оливковое масло или нет».