В Марокко наблюдается значительный спад производства оливкового масла из-за постоянной засухи и высоких температур в период цветения.

По предварительным оценкам Международного совета по оливкам, в 90,000/2024 сельскохозяйственном году Марокко произведет 25 141,600 тонн оливкового масла, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в - - тонн.

«Марокко столкнулось с сильной засухой, которая длится уже шесть лет», — рассказал местный фермер, пожелавший остаться неизвестным. Olive Oil Times. Этот продолжительный засушливый период создал серьезные проблемы для нашего сельскохозяйственного сектора, повлияв на урожайность и доступность воды».

По словам Рашида Бенали, президента Марокканской межпрофессиональной федерации производителей оливок, «различные климатические колебания» являются причиной текущих производственных проблем в стране. «Проблема не ограничивается засухой», — сказал он информационному агентству. Bladi.

Другие производители в стране подтвердили, что высокие температуры также привели к снижению урожайности оливок по сравнению с предыдущими годами.

«Производство одного оливкового дерева по сравнению с предыдущим годом сократилось примерно вдвое, что повлияло на количество масла, извлекаемого из этих низких урожаев», — сказал Мустафа Джабри, владелец мельницы в центральном Марокко. сказал Белпресс.

Резкое падение производства привело к резкому росту внутренних цен, в ответ на что марокканское правительство приостановило действие импортных пошлин. оливковое масло первого отжима и введение экспортных правил посредством специальных лицензий.

Министерство прогнозирует, что цены могут вырасти до 150 дирхамов (14 евро) за литр по сравнению с 90–100 дирхамов (8.60–9.55 евро) в начале сбора урожая. Данные Анализ, проведенный Lloyds Bank, показал, что средняя месячная зарплата в Марокко составляет 1,793 дирхама (171 евро).

Местные группы защиты прав потребителей также обеспокоены ростом цены на оливковое масло привлечет еще больше спекуляций.

«Вмешательство посредников до и после сбора урожая, направленное на монополизацию рынка, усилило рост цен», — рассказал изданию Hespress Буазза Керрати, президент Марокканской федерации прав потребителей.

Между тем, президент Марокканской ассоциации по защите прав потребителей Али Чтур обеспокоен тем, что рост цен приведет к росту мошенничество с оливковым маслом.

Он призвал правительство усилить контроль за импортом оливкового масла. «Климатический кризис не должен стать поводом для спекулятивных практик, которые наносят вред гражданам», — сказал он Агримароку.

По данным МОК, за последние пять лет Марокко потребляло в среднем 148,000 140,000 тонн оливкового масла в год и, по прогнозам, в 2024/25 году потребление составит - - тонн.

В результате министерство объявило о планах разрешить импорт 30,000 2024 тонн оливкового масла первого и экстра-класса в 2025 и - годах для стабилизации цен. Ожидается, что поставки будут осуществляться из Бразилии, Италии, Испании, Туниса и Турции.

Между тем, производители оливок обеспокоены тем, что низкий уровень производства может заставить потребителей обратиться к альтернативы оливковому маслу если будет существенный дефицит. В результате они приветствовали объявление о большем импорте, но посетовали, что решение не было принято раньше.

Министерство неустанно работает над поиском решений, внедрением методов экономии воды и поддержкой наших фермеров. Но это тяжелая битва», — добавил местный фермер. Напряжение ощущается по всей стране, поскольку мы боремся с этими беспрецедентными условиями и стремимся обеспечить продовольственную безопасность и устойчивые методы ведения сельского хозяйства».