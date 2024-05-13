Местные сорта и столетние деревья: формула победы для Оливианских рощ

Сочетание традиционного выращивания оливок с современным подходом к социальной и экологической устойчивости принесло производителям отмеченные наградами результаты. Оливиан Гроувс.

Основанная в 2019 году, компания посадила два традиционных греческих сорта, Манаки и Коронейки, на плодородном полуострове Пелопоннес на юге Греции.

Мы решили инвестировать в избранные традиционные сады, где при правильном вмешательстве мы сделали наш бизнес экономически, экологически и социально устойчивым. - Мэри Саввас, генеральный директор Olivian Groves

С самого начала производители учли долгую историю выращивания оливок в регионе и уникальный терруар, созданный горным ландшафтом.

Хотя пересеченная местность значительно увеличивает затраты на рабочую силу, компания полагает, что это компенсируется уникальными органолептическими характеристиками, обеспечиваемыми ее продуктами. оливковое масло экстра вирджин столетними деревьями, ландшафтом и климатом.

Выращивание оливковых деревьев в Греции насчитывает тысячи лет и передавалось из поколения в поколение, следуя одним и тем же процедурам», — сказала Мэри Саввас, генеральный директор Olivian Groves.

Ручная работа была преимущественно связана с горным характером рощ», — добавила она. Но с точки зрения качества это большое преимущество греческих оливковых рощ. Большинство из них традиционные, со взрослыми деревьями, возраст которых иногда составляет сотни лет. Они представляют собой подавляющее большинство – более 80 процентов – деревьев, которые производят оливковое масло первого отжима».

Olivian Groves выращивает около 40,000 - оливковых деревьев на двух фермах в Арголиде и Мессении, внедрив современные методы выращивания и методы, отточенные для обеспечения качества и устойчивости.

Заглядывая в будущее, мы решили инвестировать в избранные традиционные сады, где при правильном вмешательстве мы сделали наш бизнес экономически, экологически и социально устойчивым», — сказал Саввас. Таким образом, мы можем обеспечить оливковое масло самого высокого качества и получить другие выгоды от нашей деятельности».

Olivian Groves производит свой бренд Hermione в Арголиде, недалеко от Гермионы, одного из старейших поселений Греции, история которого восходит к четвертому или пятому веку до нашей эры.

Гермиона была женщиной неповторимой красоты, дочерью Менелая, царя Спарты, и его жены Елены Троянской», — рассказал Саввас. На этой мифической земле мы выращиваем относительно редкий, но обладающий особыми характеристиками сорт Манаки».

Моносорт Манаки средней интенсивности получил серебряную награду на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Мы очень гордимся полученной наградой», — сказал Саввас. Мы принимаем участие во второй раз, но впервые представили наше оливковое масло первого отжима премиум-класса Hermione, венец нашего портфолио брендов».

Эта награда дает нам силы продолжать идти по пути к качеству и совершенству, устанавливая еще более высокую планку для будущего», — добавила она.

Вторая оливковая ферма компании также окружена История Древней Греции. Он расположен на западной оконечности полуострова Пелопоннес, недалеко от Мессены, огромного древнего города, чьи руины столь же обширны, как и древняя Олимпия.

Здесь деревья Коронейки Оливиан Гроувс дают оливковое масло первого отжима, сертифицированное по происхождению Hrysos.

Hrysos — это изысканное оливковое масло с пряным послевкусием от легкой до средней, а также антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — сказал Саввас.

Саввас рассматривает изменение климата как самую серьезную проблему, стоящую перед столетними оливковыми рощами Греции. (Фото: Оливиан Гроувс)

В соответствии со своим видением устойчивого производства отмеченного наградами оливкового масла, Olivian Groves тщательно интегрировала свою деятельность в окружающую среду, гарантируя, что она приносит пользу земле и ее людям.

Мы поддерживаем местное сообщество, обеспечиваем рабочие места для местных жителей, предотвращаем заброшенность традиционных садов и распространение лесных пожаров, а также поддерживаем окружающую среду, оказывая отрицательный углеродный след», — сказал Саввас.

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Компания заботится о деревьях круглый год, зная, что ухоженная роща смягчает последствия лесных пожаров.

Оливковые деревья, которые правильно обрезаны, создают естественный барьер для огня, потому что это лиственные растения, которые сохраняют влажность», — сказала она. Пожарные машины могут напрямую перекачивать воду из резервуаров для воды, которые мы построили в наших рощах для ирригации».

Также были внедрены методы точного земледелия, которые позволили компании значительно сократить количество воды, необходимой для орошения деревьев.

Системы сбора метеорологических данных, установленные в наших рощах, предоставляют нам данные об эвапотранспирации и количестве осадков», — сказал Саввас. Это позволяет нам использовать наименьшее количество воды для орошения деревьев. В результате в прошлом году объем перекачиваемой воды сократился примерно на 80 миллионов литров».

Оливиан Гроувз также участвует в пилотных программах по отслеживанию вредителей оливок, таких как оливковая плодовая муха, путем сбора и анализа данных из ловушек для мониторинга для принятия соответствующих мер по борьбе с вредителями.

Пелопоннесский производитель также приложил дополнительные усилия, чтобы разместить рабочих, ежегодно собирающих оливки, построив жилой комплекс в рощах компании.

Мы поддерживаем потребности наших сотрудников и их благополучие», — сказал Саввас. Недавний пример – строительство нового современного жилья для наших сельскохозяйственных работников, обеспечивающего им условия жизни, которыми мы гордимся».

Во время 2023/24 урожайный годОливиан Гроувз справился с теми же проблемами, с которыми столкнулась мировая индустрия оливкового масла: от неблагоприятных погодных условий до рост производственных затрат и нехватка рабочей силы.

2023 год был трудным», — подтвердил Саввас. У нас сократился объем производства, но, к счастью, без ущерба для качества».

Она добавила, что нехватка рабочих Это была одна из самых больших проблем с греческим механизмом поиска рабочей силы из третьих стран, таких как Египет, что обеспечивало частичное решение.

Однако бюрократическая инерция в госорганах усложняет процесс и ставит под угрозу выращивание оливок», - сказал Саввас.

Хотя повышенные производственные затраты также представляют собой серьезную проблему для компании, Саввас отметил, что наиболее серьезной проблемой Оливиан Гроувс является изменение климата, что повлияло почти на каждый урожай в последние годы.

Потенциально самым важным вопросом является огромное влияние изменения климата», — сказала она. В последние несколько лет наблюдались теплые зимы, засухи и суровые погодные явления, такие как наводнения и град".

В результате мы видим вспышку заболеваний, которые создают серьезные проблемы для оливковых деревьев», - добавил Саввас. К сожалению, существует мало и дорогостоящих средств, которые производитель может использовать для защиты урожая».

Если лидеры всех стран-производителей оливкового масла не примут значимых мер, будущее наших оливковых рощ будет выглядеть очень мрачным», — продолжила она.

Будучи экспортно-ориентированным производителем оливкового масла, Olivian Groves полагается на качество, чтобы уравновесить любые колебания спроса, вызванные беспрецедентно высоким уровнем спроса. Мировые цены на оливковое масло.

Саввас заявил, что рост цен и связанная с ним неопределенность значительно усложнили проникновение на новые рынки и заключение новых сделок.

Наше оружие для преодоления этих препятствий — это наши высокие стандарты качества», — добавила она. Как только потребители познакомятся с нашей продукцией, они оценят, что мы следуем сбалансированной ценовой политике, которая соответствует высокой ценности наших брендов и поглощает резкие колебания рыночных цен».

Но, самое главное, они откроют для себя новые вкусовые ощущения от нашего оливкового масла премиум-класса», — заключил Саввас.