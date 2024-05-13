Местные сорта принесли турецким производителям сезон, отмеченный наградами

Турция не была исключением из правил снижение выхода оливкового масла по всему Средиземноморью в 2023/24 сельскохозяйственном году, при этом производство упало с рекордная доходность с 421,000 2022 тонн оливкового масла в 23/180,000 году до примерно 254,600 - тонн, что ниже среднего показателя за пять лет в - - тонн.

Вторя своим коллегам из других стран-производителей Средиземноморья, турецкие производители оливкового масла выразили обеспокоенность по поводу низких урожаев в Olive Oil Times опрос об урожае 2023/24 года в декабре прошлого года.

Эти награды подтверждают наши усилия по производству высококачественного оливкового масла, демонстрирующего уникальный вкус и характеристики турецких сортов оливок. - Туба Йылмаз, владелец Гайя Олива

Плохие погодные условия и морозы в конце марта [2023 года] нанесли большой ущерб оливковым цветам и их последующему производству», — сказал продюсер Мустафа Сафа Сойдан. У некоторых пожилых фермеров никогда не было такого плохого урожая с 1990 года».

Некоторые производители страны также сообщили о проблемах с качеством свежего оливкового масла, которые спорадически возникали в некоторых регионах-производителях.

В этом контексте турецкий оливковое масло первого отжима производители, производители и экспортеры вместе выиграли 29 наград (17 золотых и 11 серебряных) из 52 заявок на самые желанные награды отрасли на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Согласно Olive Oil Times Мировой рейтингВ этом году они представили на конкурс на 56 брендов меньше, чем в 2023 году, и им удалось представить 56 процентов своих заявок.

Двадцать четыре из 29 победивших брендов оливкового масла первого отжима были изготовлены из эндемичных сортов оливок, в том числе Мемешик, Айвалык, Эдремит, Трили, Домат, Гемлик, Ханим Пармаги и Килис.

Вернувшийся участник Гайя Олива успешно приспособился к требованиям сезона и отпраздновал две золотые награды на NYIOOC в этом году за одноименные моносорта раннего урожая Мемчик и Айвалык, что продлило серию побед до четырех лет.

Производители Gaia Oliva четвертый год подряд празднуют успех на Всемирном конкурсе местных моносортов. (Фото: Гайя Олива)

Получение двух золотых наград в 2024 году. NYIOOC Это действительно честь для нас и свидетельство самоотверженности и упорной работы нашей команды», — сказала владелец Туба Йылмаз. Для нашей компании эти награды подтверждают наши усилия по производству высококачественного оливкового масла, которое демонстрирует уникальный вкус и характеристики турецких сортов оливок».

Йылмаз отметил, что сезон был далеко не простым. Высокие температуры и неожиданные осадки повлияли на урожай и нарушили сложившиеся традиции выращивания оливковых деревьев.

Изменения в температуре и характере осадков привели к непредсказуемым вегетационным сезонам», — сказала она. Несмотря на эти невзгоды, наша команда продемонстрировала замечательную стойкость и опыт. Благодаря тщательному планированию и упорной работе нам удалось адаптироваться к меняющимся условиям и смягчить последствия неблагоприятных погодных условий. «

Оливковое масло Эминема, еще один вернувшийся участник Всемирного конкурса из турецкой провинции Мугла, снова достоин соревнований, получение золотой награды за органический бренд Oro di Milas из оливок Memecik.

Компания Oro di Milas преодолела ряд проблем и произвела десять тонн оливкового масла первого отжима в 2023/24 сельскохозяйственном году. (Фото: Оливковое масло Эминема)

Для нас большая честь получить такое признание, особенно с учетом трудностей в 2023 году», — сказал совладелец Марк Колин.

Колин также упомянул многочисленные проблемы, которые помешали сбору урожая 2023/24 года, в том числе экстремальные погодные условия, нехватку рабочей силы и последствия оливковая плодовая муха.

В конкурсном дебюте компании в 2023 году NYIOOC, Оливковое масло Эминема выиграл две золотые награды для пары органических сред Memecik моносортов.

Преданность производству высококачественного оливкового масла стала движущей силой золотой награды, полученной Гарисар за одноименный моносорт Arbequina, повторив успех прошлогоднего Всемирного конкурса.

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Мы гордимся тем, что наше оливковое масло Arbequina получило золотую награду на выставке 2024 года. NYIOOC- сказал Давут Айваз, исполнительный директор компании. Этот успех доказывает, что наши стандарты качества, над которыми мы самоотверженно работали в течение многих лет, снова были оценены по достоинству».

Это был трудный сезон», – добавил Айваз. Нам было очень важно еще раз убедиться, насколько ценны наши усилия и самоотверженность, какими бы неблагоприятными ни были сезонные условия. Мы полностью уверены, что выиграем еще много наград».

Подавляющее большинство производителей-победителей страны прибыли с Эгейского побережья западной Анатолии, где производится значительная часть оливкового масла страны, включая провинцию Маниса.

Я очень рад и горд получить награду на NYIOOC в этом году, второй раз подряд», — сказала Зейнеп Бельгер, женщина-предприниматель, стоящая за Зайто, после попадания в элитный список победителей конкурса 2024 г. NYIOOC.

Несмотря на то, что поздневесенний дождь повредил цветущие оливковые деревья, Зайто добился отмеченного наградами качества на выставке 2024 года. NYIOOC. (Фото: Зайто)

Zayto получил золотую награду за свой крепкий моносорт Zayto Saittai. Производитель закупает оливки сорта Гемлик (также известного как Трили) в Манисе, одном из основных регионов страны по производству оливкового масла.

Их деревья расположены недалеко от величественного пролива Дарданеллы на северо-западе Турции. Настоящая Олива преодолел засуху и выиграл свою первую награду на Всемирных соревнованиях. Серебряная награда для своего бренда Private Reserve от оливок Edremit.

Производителю также пришлось пережить лесной пожар, опустошивший его землю десять лет назад, выращивая и восстанавливая сгоревшие оливковые деревья для производства высококачественного оливкового масла.

Победа – это неописуемая радость для всех нас», – сказала совладелец Николь Бабаоглу. Это лучшая награда за всю тяжелую работу в этот непростой год. Засуха стала серьезной проблемой для этого урожая, но, работая вместе, мы все же смогли извлечь из ситуации максимальную пользу».

Получение серебряной награды вдохновляет на решимость вернуть домой золото в 2025 году», — добавила она.