Новый процесс повышает экологичность и фенольный профиль экстрактов листьев оливы

Исследователи из Университета Барселоны открыли новый экологически чистый метод добычи полифенолы из листьев оливы.

В исследовании, Недавно опубликованная в журнале Food Chemistry, ученые подробно описали новый метод экстракции с использованием природных глубоких эвтектических растворителей (NaDES).

Цель нашей исследовательской группы — способствовать устойчивому развитию индустрии оливкового масла путем интеграции отходов оливок в экономику замкнутого цикла. - Соня Сентеллас, инженер-химик, Университет Барселоны

Метод экстракции имеет решающее значение, поскольку он влияет на стоимость и возможность переработки оливковых листьев в больших масштабах за пределами лаборатории.

Кроме того, это влияет на состав извлекаемых веществ и возможности их применения.

Исследователи создали NaDES из натуральных компонентов, объединив жидкое вещество, похожее на глицерин, с хлоридом холина, твердой солью, используемой в кормах для животных.

Когда вы объединяете эти два вещества, образуется новый растворитель», — сказала Соня Сентеллас, научный сотрудник кафедры химической инженерии и аналитической химии университета и соавтор исследования.

Это натуральное вещество, которое не оказывает токсического воздействия на здоровье человека», — рассказала она. Olive Oil Times.

Первым шагом в производстве экстракта является измельчение листьев в мелкий порошок.

Затем мы смешиваем определенную часть этого порошка с растворителем при температуре 80 ºC в течение двух часов и ждем получения экстракта», — сказал Сентеллас.

Весь процесс похож на приготовление чая», — добавила она. Чайные листья замачивают в горячей воде, которая действует как растворитель. Через некоторое время вы получаете окрашенную воду с некоторыми компонентами чая, а затем отделяете от жидкости листья».

Исследователи обнаружили, что использование NaDES повышает эффективность экстракции при соблюдении экологически чистых методов.

Исследование выявило несколько полифенолов в экстрактах листьев оливы, в том числе гидрокситирозол, лютеолин и олеуропеин.

Эти соединения также встречаются в оливковое масло первого отжима, известны своими антиоксидантными свойствами и способностью защищать здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга.

Хотя исследователи все еще изучают потенциальные возможности применения, этот процесс экстракции может принести пользу производству оливкового масла, упаковке пищевых продуктов и косметике.

Кроме того, крупномасштабное производство экстрактов оливковых листьев может существенно повлиять на утилизацию оливковых листьев.

Использование натуральных, экологически чистых, нетоксичных растворителей расширяет область применения полученных веществ.

Некоторые исследования направлены на понимание того, как такие экстракты можно добавлять в оливковое масло. улучшить свой здоровый профиль и вкус», — сказал Сентеллас.

Помимо оливкового масла, исследователи изучают, как экстракты могут быть использованы в других целях, в том числе для продления срока годности упакованных пищевых продуктов и в качестве противомикробного агента.

В рамках нашей исследовательской группы в Барселоне мы также работаем над созданием фильмов», — сказал Сентеллас. Они созданы на основе биоразлагаемых материалов и обогащены экстрактом полифенолов, что открывает возможность использования таких пленок для продления срока хранения пищевых продуктов и предотвращения роста бактерий».

Исследовательская группа сосредоточилась на методах максимальной очистки экстрактов, чтобы расширить сферу их применения. Кроме того, они работают над переработкой растворителя, используемого в процессе экстракции.

Переработка растворителя не только экономически эффективна и экологически безопасна, но также делает весь процесс более привлекательным для отрасли», — сказал Сентеллас.

Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла. Значительная биомасса, включая листья оливок, создается во время сбора урожая оливок и последующей обрезки. По некоторым оценкам, фермы с высокой и сверхвысокой плотностью населения ежегодно в Испании дают 30 тонн биомассы обрезки оливковых деревьев с гектара.

Цель нашей исследовательской группы — способствовать устойчивому развитию индустрии оливкового масла путем интеграции отходов оливок в экономику замкнутого цикла», — сказал Сентеллас. В этом исследовании мы стремимся восстановить соединения, чтобы создать богатый экстракт, полезный для здоровья, повышающий ценность этого остатка».

Это соответствует принципам экономики замкнутого цикла, где отходы сводятся к минимуму, а ресурсы эффективно используются повторно», — добавила она. Расширение процесса экстракции до промышленного уровня может изменить то, как промышленность по производству оливкового масла обращается со своими отходами».

В настоящее время процесс тестируется в лабораторных условиях. Следующий шаг — подготовить пилотную установку, чтобы увидеть, как нашу лабораторную работу можно масштабировать до промышленного уровня», — заключил Сентеллас.