Новый процесс повышает экологичность и фенольный профиль экстрактов листьев оливы

Исследователи из Университета Барселоны открыли новый экологически чистый метод добычи полифенолы из листьев оливы.
В исследовании, Недавно опубликованная в журнале Food Chemistry, ученые подробно описали новый метод экстракции с использованием природных глубоких эвтектических растворителей (NaDES).
Цель нашей исследовательской группы — способствовать устойчивому развитию индустрии оливкового масла путем интеграции отходов оливок в экономику замкнутого цикла.
Метод экстракции имеет решающее значение, поскольку он влияет на стоимость и возможность переработки оливковых листьев в больших масштабах за пределами лаборатории.
Кроме того, это влияет на состав извлекаемых веществ и возможности их применения.См. также:Исследователи превращают отходы оливковой рощи в биопластик
Исследователи создали NaDES из натуральных компонентов, объединив жидкое вещество, похожее на глицерин, с хлоридом холина, твердой солью, используемой в кормах для животных.
Когда вы объединяете эти два вещества, образуется новый растворитель», — сказала Соня Сентеллас, научный сотрудник кафедры химической инженерии и аналитической химии университета и соавтор исследования.
Это натуральное вещество, которое не оказывает токсического воздействия на здоровье человека», — рассказала она. Olive Oil Times.
Первым шагом в производстве экстракта является измельчение листьев в мелкий порошок.
Затем мы смешиваем определенную часть этого порошка с растворителем при температуре 80 ºC в течение двух часов и ждем получения экстракта», — сказал Сентеллас.
Весь процесс похож на приготовление чая», — добавила она. Чайные листья замачивают в горячей воде, которая действует как растворитель. Через некоторое время вы получаете окрашенную воду с некоторыми компонентами чая, а затем отделяете от жидкости листья».
Исследователи обнаружили, что использование NaDES повышает эффективность экстракции при соблюдении экологически чистых методов.
Исследование выявило несколько полифенолов в экстрактах листьев оливы, в том числе гидрокситирозол, лютеолин и олеуропеин.
Эти соединения также встречаются в оливковое масло первого отжима, известны своими антиоксидантными свойствами и способностью защищать здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга.
Хотя исследователи все еще изучают потенциальные возможности применения, этот процесс экстракции может принести пользу производству оливкового масла, упаковке пищевых продуктов и косметике.
Кроме того, крупномасштабное производство экстрактов оливковых листьев может существенно повлиять на утилизацию оливковых листьев.См. также:Летом в листьях оливы содержится больше фенолов
Использование натуральных, экологически чистых, нетоксичных растворителей расширяет область применения полученных веществ.
Некоторые исследования направлены на понимание того, как такие экстракты можно добавлять в оливковое масло. улучшить свой здоровый профиль и вкус», — сказал Сентеллас.
Помимо оливкового масла, исследователи изучают, как экстракты могут быть использованы в других целях, в том числе для продления срока годности упакованных пищевых продуктов и в качестве противомикробного агента.
В рамках нашей исследовательской группы в Барселоне мы также работаем над созданием фильмов», — сказал Сентеллас. Они созданы на основе биоразлагаемых материалов и обогащены экстрактом полифенолов, что открывает возможность использования таких пленок для продления срока хранения пищевых продуктов и предотвращения роста бактерий».
Исследовательская группа сосредоточилась на методах максимальной очистки экстрактов, чтобы расширить сферу их применения. Кроме того, они работают над переработкой растворителя, используемого в процессе экстракции.
Переработка растворителя не только экономически эффективна и экологически безопасна, но также делает весь процесс более привлекательным для отрасли», — сказал Сентеллас.
Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла. Значительная биомасса, включая листья оливок, создается во время сбора урожая оливок и последующей обрезки. По некоторым оценкам, фермы с высокой и сверхвысокой плотностью населения ежегодно в Испании дают 30 тонн биомассы обрезки оливковых деревьев с гектара.
Цель нашей исследовательской группы — способствовать устойчивому развитию индустрии оливкового масла путем интеграции отходов оливок в экономику замкнутого цикла», — сказал Сентеллас. В этом исследовании мы стремимся восстановить соединения, чтобы создать богатый экстракт, полезный для здоровья, повышающий ценность этого остатка».
Это соответствует принципам экономики замкнутого цикла, где отходы сводятся к минимуму, а ресурсы эффективно используются повторно», — добавила она. Расширение процесса экстракции до промышленного уровня может изменить то, как промышленность по производству оливкового масла обращается со своими отходами».
В настоящее время процесс тестируется в лабораторных условиях. Следующий шаг — подготовить пилотную установку, чтобы увидеть, как нашу лабораторную работу можно масштабировать до промышленного уровня», — заключил Сентеллас.