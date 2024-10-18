Ожидается, что производство оливкового масла в Испании существенно восстановится после двух подряд исторически плохих урожаев, что принесет облегчение по всей цепочке поставок.

По словам Хуана Вилара, генерального директора ВилконПо прогнозам консалтинговой компании, в 1.4/1.45 сельскохозяйственном году Испания, по прогнозам, произведет от 2024 до 25 млн тонн, что ниже его предыдущей оценки в 1.65 млн тонн.

Душан Кальевич, генеральный директор Filippo Berio North America, подсчитал, что Испания будет производить около 1.5 млн тонн.

Урожай в этом году, несомненно, будет намного выше прошлогоднего, но пока еще рано говорить (насколько лучше). До конца кампании еще много месяцев. - Андреа Лопес Верикат, генеральный директор Sucersores de Hermanos López

«Зима была идеальным вариантом», — сказал он. «Не было слишком холодно или жарко, что лучше всего подходит для инкубации оливкового масла. На деревьях цвело множество маленьких плодов. Самое главное, что в январе и феврале у нас был идеальный уровень осадков».

В результате запасы воды в Испании значительно восстановились, что особенно помогло многочисленным неорошаемым рощам страны.

После производства в среднем 1.41 млн тонн в год за пять урожаев, предшествовавших 2021/22 году, последующие годы засухи и высоких весенних температур привели к массовой потере фруктов в Андалусии и, как следствие, к падению производства в Испании 665,800 тонн в 2022/23 и 852,600 тонн год спустя

Ожидается, что в этом году Андалусия произведет около 1.1 миллиона тонн оливкового масла, при этом значительный рост будет наблюдаться в Хаэне и Кордове — двух крупнейших провинциях автономного сообщества, производящих оливковое масло.

Ожидается, что производство в Хаэне достигнет 445,000 116 тонн, что на 271,000 процентов больше, чем в прошлом году. Кордова также ожидает урожай в 79 203 тонн, что на 24 процентов больше, чем в -/-.

Севилья и Гранада также продемонстрировали значительный рост производства, собрав 125,000 103,300 и 76,700 - тонн соответственно. На остальные четыре провинции автономного сообщества придется - - тонн.

Однако Вилар отметил, что отсутствие дождей в конце лета и начале осени в сочетании с некоторыми экстремальными погодными явлениями снизили ранее даже более оптимистичные прогнозы по производству.

«Была проблема с сильным градом», — сказал он. Затем также возникла проблема с серией волн тепла в предыдущие месяцы. Погода в Испании была негативной для развития тенденции урожая».

Несмотря на обильные зимние и весенние дожди, Вилар отметил, что осень в Андалусии была более сухой и жаркой, чем обычно. «Это создаст условия, которые не являются наиболее подходящими для хорошей кампании», — сказал он.

Тем не менее, Хуан Хименес, генеральный директор компании из Хаэна, Компания Green Gold Olive Oil, сказал, что весенние и зимние дожди сыграли решающую роль.

Его компания начала сбор урожая в начале месяца для получения сорта раннего урожая и завершит сбор после того, как остальные оливки достигнут зрелости в конце года.

«Урожай заметно лучше по разным причинам», — сказал Хименес. Оливковая роща хорошо отдохнула после двух лет без плодов или с небольшим их количеством; осадков было больше, погодные условия были менее экстремальными, а в ключевые для оливковой рощи моменты (цветение, завязывание плодов и закладка косточек) погода вела себя как обычно».

Андреа Лопес Верикат, генеральный директор Sucersores de Hermanos López в соседней провинции Кордова, заявила, что ожидает «Средний урожай» в этом году после того, как семейная компания пережила «худший урожай за последние 20 лет» в прошлом году.

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Урожай в этом году, несомненно, будет намного выше, чем в прошлом, но пока еще слишком рано [говорить, насколько лучше]», — сказала она. До конца кампании осталось еще много месяцев, и всегда есть переменные, которые могут повлиять на добычу нефти: погода, вредители и показатели работы промышленности».

В зависимости от погоды компания Sucersores de Hermanos López рассчитывает начать сбор урожая в конце месяца.

Хотя урожай останется ниже исторического максимума конца прошлого десятилетия, Вилар заявил, что это принесет значительное облегчение по всей цепочке поставок.

«Предстоящая кампания будет очень полезна для всех участников цепочки поставок», — сказал он. Фермеры относительно довольны. Маслобойни также относительно довольны. У разливщиков будет больше возможностей. Потребители будут иметь лучшие цены, а крупные розничные торговцы заработают, поскольку станет доступно больше нефти».

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, Испания завершила сельхозгод 2023/24 30 сентября.th с запасами оливкового масла в размере 186,303 - тонн.

Фермерский союз Асаджа Хаэн заявил, что этого объема будет достаточно для удовлетворения спроса до тех пор, пока в резервуары для хранения не поступит первое оливковое масло текущего урожая в конце ноября и декабре.

Со своей стороны, Вилар сказал, что ожидает, что колебания цен в месте происхождения будут отражать погоду. С момента достижения рекордно высоких уровней в январе цены на оливковое масло extra virgin, virgin и lampante значительно упали.

Самый резкий спад произошел в марте после того, как продолжительные дожди и сезонные температуры привели к отличным условиям для цветения и завязывания плодов. Цены неуклонно росли в течение весны, поскольку продажи оливкового масла оставались высокими, а запасы сокращались.

Ожидается, что урожай Хаэна достигнет 445,000 116 тонн, что на 2023 процентов больше, чем в 24/- сельскохозяйственном году. (Фото: Sucersores de Hermanos López)

Первые оценки в середине июня в размере 1.65 млн тонн привели к падению цен до самого низкого уровня с июля 2023 года.

Действительно, более сухая погода и новости об экстремальных явлениях в Хаэне и Каталонии привели к тому, что цены снова выросли, а затем в начале октября упали, поскольку в Испании и Португалии начался ранний сбор урожая.

«В Португалии сбор урожая начнется только в середине октября, а объем производства, как ожидается, составит 180,100 - тонн», — сказал он. Сбор урожая в Испании начнется не раньше 15 ноября.th, поэтому в течение октября нам придется использовать запасы оливкового масла в Испании до ноября. В зависимости от климата цены могут немного вырасти до начала сбора урожая».

По данным InfaOliva, оливковое масло первого отжима цены на оливковое масло в настоящее время €6.733 за килограмм, на 25 процентов ниже январского максимума. Цены на оливковое масло Virgin и Lampante упали аналогично.

Лопес и Хименес с нетерпением ждут возвращения цен на исходном уровне к более нормальному. Оба производителя заявили, что заметили, что некоторые клиенты перестали покупать оливковое масло первого отжима поскольку цены взлетели до исторических максимумов.

«Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы развить новые проекты, расширить наши рынки и охват клиентов», — сказал Хименес.

«Если цены снизятся, людям, которые перестали покупать оливковое масло первого отжима, будет важно снова начать его употреблять, и в целом это будет продукт, который не исчезнет из потребительской корзины», — заключил Лопес.