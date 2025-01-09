Международный совет по оливкам прогнозирует, что мировое производство оливкового масла вырастет до 3.38 млн тонн в 2024/25 сельскохозяйственном году, что на 32 процента больше, чем в прошлом году, и на 13 процентов выше среднего показателя за пять лет.

Движущей силой этого роста стали Испания, Тунис и Турция, при этом ожидается, что производство оливкового масла увеличится на 51 процент и составит 1.3 млн тонн в Испании, 55 процентов до 340,000 109 тонн в Тунисе и - процентов до Рекордное 450,000 - тонн в Турции по сравнению с предыдущим годом.

Производители в Испании объяснили рост урожайности, который превысил средний показатель за пять лет почти на 17 процентов, хорошими условиями для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе умеренными весенними температурами и влажной зимой, которая восполнила запасы ранее пересохших рек и водоносных горизонтов.

Ожидается, что своевременные дожди подтолкнут тунисских производителей к получению обильного урожая, который, по оценкам, станет самым большим с Рекордное 440,000 2019 тонн в 20/- году и второй по величине показатель за всю историю.

На северо-восточном побережье Средиземного моря турецкие производители заявили, что благоприятные условия выращивания и отсутствие вредителей оливок в большинстве регионов-производителей стали причиной увеличения урожая.

Наряду со значительным ростом урожая в Испании, фермеры и мукомолы в Греции и Португалии также отметили рост производства.

Ожидается, что урожайность оливкового масла в Греции вырастет на 43 процента по сравнению с 2023/24 годом и составит 250,000 - тонн, поскольку многие плантации войдут в фазу "on-year' в естественном цикле чередования плодов оливкового дерева. Однако есть опасения, что урожайность может быть ниже, чем изначально предполагалось.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

На другом конце Европы португальские фермеры и мельники ожидают устойчивый рост производства на 21 процент по сравнению с прошлым сезоном, достигнув 195,000 - тонн, второй по величине урожай страны. Подобно Испании, влажная зима, умеренные весенние температуры и "«В этом году» для многих производителей урожай был рекордным.

оливковое масло Европейского Союза производство увеличилось на 29 процентов по сравнению с 2023/24 годом, достигнув 1.97 миллиона тонн.

В пяти государствах-производителях оливкового масла (включая Кипр и Словению) наблюдался рост урожая; в Хорватии производство осталось прежним, а во Франции и Италии наблюдался спад урожая.

Ожидается, что производство оливкового масла в Италии сократится до 224,000 32 тонн, что на 27 процента ниже прошлогоднего урожая и на - процентов ниже среднего показателя за пять лет.

В то время как фермеры и мельники в северной и центральной Италии столкнулись с более низкими урожаями оливок, производители на юге собрали значительные объемы оливок. Тем не менее, они получили гораздо более низкая добыча нефти чем ожидалось. Производители на Сицилии сообщили о более низких объемах оливок из-за продолжающаяся засуха.

По другую сторону Средиземного моря, в Марокко, Египте и Алжире наблюдался спад производства. Производство марокканского оливкового масла сократилось третий год подряд, сократившись на 15 процентов до 90,000 - тонн.

В других местах Северной Африки производство в Алжире упало почти на девять процентов до 85,000 40,000 тонн. Между тем, Египет произвел 11 - тонн, что на - процентов меньше, чем в прошлом году.

В более широком смысле данные МОК демонстрируют, как меняется мир оливкового масла. В глобальном масштабе производство оливкового масла выросло на 0.9 процента с среднегодового показателя в 2.97 млн ​​тонн с 2014/15 по 2018/19 гг. до 3.00 млн тонн за последние пять урожайных лет.

Несмотря на небольшой рост, произошли кардинальные изменения в выращивании и распределении оливкового масла.

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В традиционных странах-производителях за последние пять лет наблюдался застой в росте и снижение производства по сравнению с предыдущими пятью годами (с 2014/15 по 2018/19).

Урожайность оливкового масла в Испании и Греции упала на 16 процентов и чуть более чем на три процента соответственно за этот период. Между тем, производство оливкового масла в Италии, Марокко и Сирии показало гораздо более низкий рост на 3.9 процента, 1.1 процента и 0.2 процента соответственно.

Производство оливкового масла в ЕС сократилось со среднего показателя в 1.99 млн тонн в год в период с 2014/15 по 2018/19 гг. до 1.83 млн тонн за последние пять урожайных лет.

" 19-'23 Средний " 14-'18 Средний % Chg Хорватия 3,860 3,780 2 Кипр 4,200 5,780 -27 Франция 4,740 4,480 6 Греции 260,400 269,200 -3 Италии 307,680 296,280 4 Португалия 146,720 94,920 55 Словения 540 480 13 Испания 1,105,420 1,317,640 -16 Европейского союза 1,833,500 1,992,500 -8 Источник: Международный совет по оливкам.

Единица: метрические тонны

За эти же периоды доля ЕС в мировом производстве оливкового масла выросла с 67 до 61 процента.

Часть этого снижения производства пришлась на 11 стран-производителей оливкового масла в Северной Африке и на Ближнем Востоке, доля которых в мировом производстве оливкового масла выросла с 29 до 34 процентов.

Рост производства в регионе был обусловлен Турцией и Тунисом: за последние пять лет среднегодовой объем производства в Турции вырос на 40 процентов, а в Тунисе — на 20 процентов.

" 19-23 в среднем " 14-'18 Средний % Chg Алжир 91,900 78,800 17 Египет 44,200 28,800 53 Израиль 19,800 17,100 16 Иордания 26,600 22,900 16 Ливан 18,400 20,700 -11 Ливия 16,300 16,700 -2 Марокко 141,600 140,000 1 Палестина 23,000 20,000 15 Сирия 116,000 115,800 0.2 Тунис 251,400 209,000 20 Турция 264,900 188,900 40 Источник: Международный совет по оливкам.

Единица: метрические тонны

В Египте также наблюдался значительный рост производства оливкового масла: за тот же период урожайность выросла с 28,800 44,200 тонн до - - тонн.

Более скромный рост произошел в Алжире (17 процентов), Израиле (16 процентов), Иордании (16 процентов) и Палестине (15 процентов). Ливан был единственной страной в регионе, которая испытала значительное снижение, с падением производства на 11 процентов в течение этого интервала.

Производство оливкового масла в Южной Америке также выросло на 13 процентов: с 50,100 2014 тонн в год в период с 15/2018 по 19/56,700 гг. до - - тонн.

" 19-23 в среднем " 14-'18 Средний % Chg Аргентина 33,600 30,200 11 Бразилия 270 35 673 Чили 21,200 19,300 10 Уругвай 1,641 577 184 Источник: Международный совет по оливкам, Olive Oil Times

Единица: метрические тонны

Самый значительный рост произошел в Аргентине (11 процентов) и Чили (- процентов). Напротив, Бразилия и Уругвай увидели самый резкий рост, при этом производство выросло в шесть раз в первой и в три раза во второй за тот же период.

Наиболее существенный рост в отдельных странах был отмечен за счет развивающихся производителей за пределами Средиземноморского бассейна, включая Албанию, Китай, Иран и Саудовскую Аравию.

В Саудовской Аравии производство оливкового масла выросло в среднем с 3,000 тонн в год в период с 2014/15 по 2018/19 годы до 14,500 380 тонн за последние пять урожаев, увеличившись на - процентов.

" 19-23 в среднем " 14-'18 Средний % Chg Албания 19,700 11,200 76 Китай 8,200 4,800 71 включая Иран 10,700 6,300 70 Саудовская Аравия 14,500 3,000 383 Источник: Международный совет по оливкам.

Единица: метрические тонны

По оценкам МОК, в 33,500/2024 году королевство произведет рекордные 25 - тонн оливкового масла.

Аналогичным образом, в Китае за этот период годовое производство оливкового масла выросло на 71 процент и достигло 8,200 тонн, в то время как в Иране производство оливкового масла увеличилось на 70 процентов и достигло 10,700 - тонн.

В бассейне Средиземного моря Албания также стала свидетелем резкое увеличение производства. Небольшая южноевропейская страна перешла от среднего производства в 11,200 2014 тонн с 15/2018 по 19/19,700 до 30,000 2024 тонн в предыдущие пять урожайных лет. Кроме того, по оценкам МОК, Албания произведет 25 - тонн оливкового масла в -/- году.

Во всех четырех странах правительства поддерживают усилия по увеличению выращивания оливок и производства оливкового масла, при этом Китай и Саудовская Аравия высаживают новые рощи сверхвысокой и высокой плотности.