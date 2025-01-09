Международный совет по оливкам прогнозирует, что мировое производство оливкового масла вырастет до 3.38 млн тонн в 2024/25 сельскохозяйственном году, что на 32 процента больше, чем в прошлом году, и на 13 процентов выше среднего показателя за пять лет.
Движущей силой этого роста стали Испания, Тунис и Турция, при этом ожидается, что производство оливкового масла увеличится на 51 процент и составит 1.3 млн тонн в Испании, 55 процентов до 340,000 109 тонн в Тунисе и - процентов до Рекордное 450,000 - тонн в Турции по сравнению с предыдущим годом.
Производители в Испании объяснили рост урожайности, который превысил средний показатель за пять лет почти на 17 процентов, хорошими условиями для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе умеренными весенними температурами и влажной зимой, которая восполнила запасы ранее пересохших рек и водоносных горизонтов.См. также:Обновления урожая 2024 г.
Ожидается, что своевременные дожди подтолкнут тунисских производителей к получению обильного урожая, который, по оценкам, станет самым большим с Рекордное 440,000 2019 тонн в 20/- году и второй по величине показатель за всю историю.
На северо-восточном побережье Средиземного моря турецкие производители заявили, что благоприятные условия выращивания и отсутствие вредителей оливок в большинстве регионов-производителей стали причиной увеличения урожая.
Наряду со значительным ростом урожая в Испании, фермеры и мукомолы в Греции и Португалии также отметили рост производства.
Ожидается, что урожайность оливкового масла в Греции вырастет на 43 процента по сравнению с 2023/24 годом и составит 250,000 - тонн, поскольку многие плантации войдут в фазу "on-year' в естественном цикле чередования плодов оливкового дерева. Однако есть опасения, что урожайность может быть ниже, чем изначально предполагалось.
Годы и годы
У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.
На другом конце Европы португальские фермеры и мельники ожидают устойчивый рост производства на 21 процент по сравнению с прошлым сезоном, достигнув 195,000 - тонн, второй по величине урожай страны. Подобно Испании, влажная зима, умеренные весенние температуры и "«В этом году» для многих производителей урожай был рекордным.
оливковое масло Европейского Союза производство увеличилось на 29 процентов по сравнению с 2023/24 годом, достигнув 1.97 миллиона тонн.
В пяти государствах-производителях оливкового масла (включая Кипр и Словению) наблюдался рост урожая; в Хорватии производство осталось прежним, а во Франции и Италии наблюдался спад урожая.
Ожидается, что производство оливкового масла в Италии сократится до 224,000 32 тонн, что на 27 процента ниже прошлогоднего урожая и на - процентов ниже среднего показателя за пять лет.
В то время как фермеры и мельники в северной и центральной Италии столкнулись с более низкими урожаями оливок, производители на юге собрали значительные объемы оливок. Тем не менее, они получили гораздо более низкая добыча нефти чем ожидалось. Производители на Сицилии сообщили о более низких объемах оливок из-за продолжающаяся засуха.
По другую сторону Средиземного моря, в Марокко, Египте и Алжире наблюдался спад производства. Производство марокканского оливкового масла сократилось третий год подряд, сократившись на 15 процентов до 90,000 - тонн.
В других местах Северной Африки производство в Алжире упало почти на девять процентов до 85,000 40,000 тонн. Между тем, Египет произвел 11 - тонн, что на - процентов меньше, чем в прошлом году.См. также:Производители с оптимизмом преодолевают трудности, связанные с климатом и рынком
В более широком смысле данные МОК демонстрируют, как меняется мир оливкового масла. В глобальном масштабе производство оливкового масла выросло на 0.9 процента с среднегодового показателя в 2.97 млн тонн с 2014/15 по 2018/19 гг. до 3.00 млн тонн за последние пять урожайных лет.
Несмотря на небольшой рост, произошли кардинальные изменения в выращивании и распределении оливкового масла.
В традиционных странах-производителях за последние пять лет наблюдался застой в росте и снижение производства по сравнению с предыдущими пятью годами (с 2014/15 по 2018/19).
Урожайность оливкового масла в Испании и Греции упала на 16 процентов и чуть более чем на три процента соответственно за этот период. Между тем, производство оливкового масла в Италии, Марокко и Сирии показало гораздо более низкий рост на 3.9 процента, 1.1 процента и 0.2 процента соответственно.
Производство оливкового масла в ЕС сократилось со среднего показателя в 1.99 млн тонн в год в период с 2014/15 по 2018/19 гг. до 1.83 млн тонн за последние пять урожайных лет.
|"19-'23 Средний
|"14-'18 Средний
|% Chg
|Хорватия
|3,860
|3,780
|2
|Кипр
|4,200
|5,780
|-27
|Франция
|4,740
|4,480
|6
|Греции
|260,400
|269,200
|-3
|Италии
|307,680
|296,280
|4
|Португалия
|146,720
|94,920
|55
|Словения
|540
|480
|13
|Испания
|1,105,420
|1,317,640
|-16
|Европейского союза
|1,833,500
|1,992,500
|-8
За эти же периоды доля ЕС в мировом производстве оливкового масла выросла с 67 до 61 процента.
Часть этого снижения производства пришлась на 11 стран-производителей оливкового масла в Северной Африке и на Ближнем Востоке, доля которых в мировом производстве оливкового масла выросла с 29 до 34 процентов.
Рост производства в регионе был обусловлен Турцией и Тунисом: за последние пять лет среднегодовой объем производства в Турции вырос на 40 процентов, а в Тунисе — на 20 процентов.
|"19-23 в среднем
|"14-'18 Средний
|% Chg
|Алжир
|91,900
|78,800
|17
|Египет
|44,200
|28,800
|53
|Израиль
|19,800
|17,100
|16
|Иордания
|26,600
|22,900
|16
|Ливан
|18,400
|20,700
|-11
|Ливия
|16,300
|16,700
|-2
|Марокко
|141,600
|140,000
|1
|Палестина
|23,000
|20,000
|15
|Сирия
|116,000
|115,800
|0.2
|Тунис
|251,400
|209,000
|20
|Турция
|264,900
|188,900
|40
В Египте также наблюдался значительный рост производства оливкового масла: за тот же период урожайность выросла с 28,800 44,200 тонн до - - тонн.
Более скромный рост произошел в Алжире (17 процентов), Израиле (16 процентов), Иордании (16 процентов) и Палестине (15 процентов). Ливан был единственной страной в регионе, которая испытала значительное снижение, с падением производства на 11 процентов в течение этого интервала.
Производство оливкового масла в Южной Америке также выросло на 13 процентов: с 50,100 2014 тонн в год в период с 15/2018 по 19/56,700 гг. до - - тонн.
|"19-23 в среднем
|"14-'18 Средний
|% Chg
|Аргентина
|33,600
|30,200
|11
|Бразилия
|270
|35
|673
|Чили
|21,200
|19,300
|10
|Уругвай
|1,641
|577
|184
Самый значительный рост произошел в Аргентине (11 процентов) и Чили (- процентов). Напротив, Бразилия и Уругвай увидели самый резкий рост, при этом производство выросло в шесть раз в первой и в три раза во второй за тот же период.
Наиболее существенный рост в отдельных странах был отмечен за счет развивающихся производителей за пределами Средиземноморского бассейна, включая Албанию, Китай, Иран и Саудовскую Аравию.
В Саудовской Аравии производство оливкового масла выросло в среднем с 3,000 тонн в год в период с 2014/15 по 2018/19 годы до 14,500 380 тонн за последние пять урожаев, увеличившись на - процентов.
|"19-23 в среднем
|"14-'18 Средний
|% Chg
|Албания
|19,700
|11,200
|76
|Китай
|8,200
|4,800
|71
|включая Иран
|10,700
|6,300
|70
|Саудовская Аравия
|14,500
|3,000
|383
По оценкам МОК, в 33,500/2024 году королевство произведет рекордные 25 - тонн оливкового масла.
Аналогичным образом, в Китае за этот период годовое производство оливкового масла выросло на 71 процент и достигло 8,200 тонн, в то время как в Иране производство оливкового масла увеличилось на 70 процентов и достигло 10,700 - тонн.
В бассейне Средиземного моря Албания также стала свидетелем резкое увеличение производства. Небольшая южноевропейская страна перешла от среднего производства в 11,200 2014 тонн с 15/2018 по 19/19,700 до 30,000 2024 тонн в предыдущие пять урожайных лет. Кроме того, по оценкам МОК, Албания произведет 25 - тонн оливкового масла в -/- году.
Во всех четырех странах правительства поддерживают усилия по увеличению выращивания оливок и производства оливкового масла, при этом Китай и Саудовская Аравия высаживают новые рощи сверхвысокой и высокой плотности.