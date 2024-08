Подарочный набор с оливковым маслом получил одобрение Dieline

В Moscone Center в Сан-Франциско состоялась конференция по дизайну упаковки Dieline, организованная одноименным веб-сайтом и Inwork, консалтинговой компанией по упаковке и прототипированию, по случаю последней КАК Design Live».

Dieline Package Design Awards — это ежегодный всемирный конкурс, посвященный фирменной упаковке. В 2013 году на конкурс было подано более 1,100 заявок из 61 страны мира. Конкурс возглавляет Дебби Миллман, которая вместе со своей командой в Sterling Brands также судит Награды за дизайн международного конкурса оливкового масла в Нью-Йорке.

В конкурсе Dieline было тринадцать категорий, многие из которых были посвящены еде. Критерии оценки основывались на качестве творчества, конкурентоспособности и новаторстве. Помимо стандартных наград, проект с наивысшим баллом получил Best of Show», а также мог бы представить кейс на конференции. Эндрю Гиббс, основатель The Dieline, также выбрал «Выбор редакции», а в этом году была учреждена новая награда «Устойчивая упаковка».

Команда В категории «Молочные продукты, специи, масла, соусы и приправы» представлены три оливковое масло экстра вирджин. My Olive Tree из Греции заняла третье место, а A Couple Drops (опять же из Греции) и итальянская упаковка Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 получили награду за заслуги.

Madonna Dell'Olivo — отмеченная наградами ферма по производству масла, возглавляемая геологом Антонино Меннеллой, который уделяет особое внимание своей работе на маслобойне, чтобы улучшать и ценить свойства различных сортов оливок.

Мадонна дель Оливо расположена в южной части итальянского региона Кампания, недалеко от древнего святилища, в самом сердце прекрасного района Чиленто, который высоко ценится как за гостеприимное побережье, так и за сельскую местность с богатой историей и плодородными землями. Святилище получило свое название благодаря чудесному созерцанию Мадонны над оливковым деревом молодыми местными пастухами в 16 веке.th век.

Из 200 оливковых деревьев вокруг старинного семейного особняка, который он спас от разрушения, Меннелла производит оливковое масло первого холодного отжима из очищенных от косточек оливок, например, RaRo – замечательную и сложную смесь 50/50 местных сортов Ravece и Rotondella с его очаровательным аромат свежескошенной травы, кожицы помидоров и душистых трав. Существует также моносорт Итранс, изготовленный из оливок Итрана, с тонким цветочным ароматом, придающим элегантность его богатому характеру, и Карпеллезе, изготовленный из этого менее известного, но превосходного местного сорта.

В этом году Меннелла решил упаковать ограниченное количество 1.5-литровых бутылок — более крупного формата классического Butterfly, часто используемого для шампанского премиум-класса, который он также использует в меньшем формате для бутылок объемом 250 мл — со специальной этикеткой и элегантной коробкой, чтобы использоваться в качестве подарка или для особого случая.

В 2013 году всего около 100 были изготовлены специальные упаковки», бутылки в основном заполнены маслами Carpellese или другими маслами Madonna dell'Olivo по запросу. Многие из них были отправлены в США, один из основных рынков для этой небольшой итальянской компании. На 2014 год он планирует сделать почти такое же количество специальных пакетов, сделанных скорее для престижа, чем для бизнеса.

После редизайна логотипа и этикеток бренда за последние три года многопрофильная студия дизайна НЮУ — компания Cilento из Эболи — описала это инновационное упаковочное решение: Благодаря характерному выбору 1.5-литровой бутылки магнум, текстуре и выгравированным иллюстративным деталям он использует наследие, высокое качество и праздничный дух, связанные с шампанским, а также опыт и страсть мастера».

Ричард Бэрд, английский дизайнер-фрилансер, специализирующийся на логотипах, брендах и упаковке, а также редактор The DieLine, также написал: Существует почти редукционистский подход к упаковочному решению, поскольку он предпочитает образы и структурный выбор как визуальные метафоры, а не фокусируется на прямых и условных сигналах. Широкое использование устоявшихся представлений, перекликающихся с другими отраслями, для достижения коммуникативной простоты и визуальной тишины, которые кажутся сложными, но не абстрактными. Решение, которое дополняет предложение, которое может понравиться клиентам с уже установившимися отношениями с брендом, которые ищут что-то особенное для особого случая».



Креативный директор NJU Марио Кавалларо

Экстерьер дизайнерского решения NJU состоит из коробка с двумя хорошо расположенными прописными буквами без засечек с необычными разрезами по краям, разной шириной штриха и большим количеством непропечатанного пространства »для минималистского эффекта. Отделка серебряной фольгой только укрепляет премиальное представление об упаковке и ее содержимом. Напротив, дизайн и графика бутылки больше связаны с темами наследия, опыта и ценности мастерства.

По словам Бэрда, это даже проводит аналогию между длительной религиозной историей и древней практикой производства оливкового масла» благодаря стилизованному изображению женщины, изображающей Мадонну из святилища возле фермы, которое кажется выгравированным монохроматическим отпечатком на бумаге своеобразного листовка/этикетка. Внутри он содержит информацию о ферме, рукописные сведения о выбранном масле и элементы повествования, которые усиливают коммуникативные элементы дизайна. Кажется, что Мадонне завязаны глаза резинкой, удерживающей этикетку закрытой, что также напоминает о богине удачи Фортуне.

Марио Кавалларо, креативный директор NJU, сказал: Мы очень рады такому признанию наших исследований в области качества дизайна. И мы еще более счастливы, поскольку это означает, что нам удалось дать прекрасному оливковому маслу первого отжима Антонино Меннеллы, которое было награждено во всем мире, правильное покрытие для обещания бренда. Но больше всего мы гордимся тем, что два предприятия (и студия, и клиент), основанные в Южной Италии, были оценены и высоко оценены в таком важном контексте, как Сан-Франциско, наряду с некоторыми известными международными студиями и брендами».