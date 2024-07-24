Земли, отведенные под органические оливковые рощи в Италии, продолжили свое расширение в 2023 году, увеличившись на 2.2 процента, или 6,142 га.

Согласно новому Crisis Group говорится По данным Итальянского института услуг на сельскохозяйственном и продовольственном рынке (Ismea), в настоящее время в стране органически выращивается 279,766 64,000 гектаров оливковых рощ, а еще - - гектаров переводятся в органические.

По оценкам Исмеа, за последнее десятилетие площадь органических оливковых рощ увеличилась на 65 процентов со 170,067 - гектаров.

Процесс органической конверсии соответствует правилам Европейского Союза, которые требуют не менее трех лет, в течение которых применяется сертифицированный подход к органическому сельскому хозяйству, прежде чем традиционная оливковая роща официально получит органический статус.

Хотя большая часть органического выращивания оливок исторически наблюдалась на юге Италии, в 2023 году был зарегистрирован значительный рост в центре и север страны.

Однако в Апулии, крупнейшем регионе Италии по производству оливок, площадь, отведенная под органическое выращивание оливок, сократилась на 2,000 гектаров и составила примерно 86,000 - гектаров.

Несмотря на это сокращение, Апулия по-прежнему является домом для одной трети всех органических оливковых рощ в стране, отчасти из-за значительного расширения органического выращивания оливок в последние годы.

Расширение органических оливковых рощ в 2023 году было немного ниже среднего показателя по стране для всего сельского хозяйства Италии: общая используемая сельскохозяйственная площадь, отведенная под органическое сельское хозяйство, выросла на 4.5 процента.

Исмеа отметил, что 2023 год стал первым годом нового соглашения ЕС. Общая сельскохозяйственная политика, который поддерживает фермеров и повышает производительность сельского хозяйства посредством субсидий и других программ.

CAP, который будет действовать до 2027 года, является решающим фактором перехода к органическому сельскому хозяйству. Он предлагает бонусы и специальные стимулы фермерам, которые внедряют более экологически чистые методы.

По мнению Ismea, административные сложности нового CAP и рост производственных затрат в 2023 году создали проблемы для итальянского сельскохозяйственного сектора.

Несмотря на эти проблемы, усугубляемые частыми неблагоприятными погодными явлениями, площадь органического земледелия в Италии увеличилась до 2.5 миллионов гектаров.

Исмеа отметил, что это расширение привело к тому, что используемая в стране площадь сельскохозяйственных земель приблизилась к 20 процентам, что приблизилось к уровню ЕС. Политика «от фермы до прилавка» цель 25 процентов.

Комментируя отчет, ассоциация производителей органической продукции FederBIO указала, что количество пищевых компаний, работающих по органическим протоколам в Италии, в 2023 году увеличилось на 1.8 процента, большинство из которых были органическими фермами.

Ассоциация также отметила 5.2 процента рост продаж органических продуктов питания в 2023 году, достигнув общего оборота в 3.8 миллиарда евро. Однако этот рост объясняется скорее ростом цен, чем увеличением объемов продаж.

Данные ISMEA показывают непрерывный рост органического производства, даже несмотря на то, что он немного замедлился вследствие экологического, климатического и социального кризиса», — заявила президент FederBIO Мария Грация Мамуччини.

Климатический кризис влияет на все сельское хозяйство, приводя к сокращению производства», — добавила она. Даже если органическое земледелие является наиболее устойчивой сельскохозяйственной моделью к климатическим чрезвычайным ситуациям, я считаю необходимым сосредоточиться на обучении и технической помощи для поддержки фермеров и инвестировать в агроэкологические инновации и исследования».

Это предоставит все более эффективные инструменты для противодействия изменению климата, восстановления деградировавшей среды обитания и одновременного увеличения биоразнообразия и плодородия почвы», — заключил Мамуччини.