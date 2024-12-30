Индустрия оливкового масла в Пакистане набирает обороты

По словам Мухаммада Тарика, национального директора PakOlive, ожидается, что в 160/180 сельскохозяйственном году Пакистан произведет от 2024 до 25 тонн оливкового масла, что на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне.

Помимо количества, Тарик также доволен качеством произведенной продукции, приписывая успех упорному труду местных производителей и государственной помощи, включая 70-процентную субсидию на производственные затраты.

По словам Тарика, в Пакистане произрастает около 5.6 миллионов оливковых деревьев, и ежегодно высаживается от 500,000 800,000 до - - новых деревьев.

«Помимо мероприятий по оливковым плантациям, разбросанным по всем возможным районам страны, поставлена ​​цель установить системы капельного орошения на площади более 10,000 4,050 акров (- гектаров) в районах с дефицитом воды», — сказал он. Целью этого проекта является обеспечение возможности выращивания оливок на малоплодородных землях и увеличение доходов близлежащих фермеров».

Тарик обсудил последние результаты урожая на Гала-фестивале оливок 2024 года в Исламабаде, столице Пакистана.

" ежегодное мероприятие сосредоточили внимание на оливковое масло первого отжима, устойчивость и развитие международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие местные производители, дистрибьюторы, инвесторы, правительственные чиновники и другие заинтересованные стороны в молодой отрасли производства оливкового масла в стране.

«Правительство работает над поддержкой сектора оливкового хозяйства Пакистана», — заявил Рана Танвир Хуссейн, министр национальной продовольственной безопасности и исследований, во время вступительного слова на торжественном мероприятии.

Рана Танвир Хуссейн заявил, что правительство Пакистана стремится развивать сектор оливкового масла в стране. (Фото: Olive Gala Festival)

«Пакистану повезло, что у него есть миллионы диких оливковых деревьев и потенциальные площади для новых оливковых плантаций, что свидетельствует о том, что усилия наших специалистов по сельскому хозяйству теперь дали положительные результаты», — добавил он.

Тарик был доволен количеством людей, посетивших отраслевое мероприятие, что, по его мнению, необходимо для развивать сектор.

«Такие мероприятия — прекрасная возможность для всех заинтересованных сторон», — сказал он. Это мероприятие предоставило платформу для предприятий и потребителей и открыло двери для многих видов сотрудничества между предприятиями».

«Растущая оливковая индустрия расширяет возможности местных производителей, предоставляя им возможности и субсидии на более масштабное производство, предоставляемые правительством», — добавил Тарик. Это еще больше обещает экономическое расширение, которого мы стремимся достичь за счет роста оливковой промышленности в Пакистане».

Пакистанские власти надеются, что одним из способов развития сектора станет внедрение технологий с самого начала.

Айза Имран, старший бренд-менеджер и специалист по устойчивому развитию компании Khaity Technologies, отметила, что онлайн-площадка и мобильное приложение компании помогают повысить эффективность и обмен знаниями для фермеров по всей стране.

«Приложение Khaity сыграло ключевую роль в обеспечении технологического прогресса в сельскохозяйственной отрасли, особенно в секторе выращивания оливок, имея более 20,000 - зарегистрированных пользователей», — сказала она. Приложение создало цифровую торговую площадку, где мы сотрудничаем с различными поставщиками для поставки сельскохозяйственной продукции, такой как удобрения, инструменты и т. д., которую фермеры могут купить в любой точке Пакистана. Наше уникальное предложение заключается в том, что мы предоставляем эту продукцию фермерам в течение 24 часов с момента размещения заказа».

Мы также запустили чат-бот AI для фермеров в приложении. Фермеры могут задавать вопросы и запросы из этого приложения», — добавила она. Этот чат-бот может отвечать на вопросы на всех основных языках, на которых говорят в разных регионах Пакистана».

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Хотя урду и английский являются двумя официальными языками страны, еще девять языков имеют более миллиона носителей, а еще 60 — менее миллиона.

Компания Khaity Technologies также сотрудничала с правительствами провинций в рамках различных проектов.

Мы сотрудничали с правительством провинции Пенджаб в рамках проекта «Оливковая долина», в рамках которого мы высадили 1.3 миллиона оливковых деревьев в регионе Потохар. Пенджаб», — сказал Имран. Эти растения были предоставлены по субсидированной ставке, чтобы помочь фермерам. Мы также обеспечили облегчение за счет субсидий на источники воды, такие как технология капельного орошения».

Наряду с технологическими компаниями в мероприятии приняли участие производители и фермеры, которые общались с коллегами и рекламировали свою продукцию.

Мухаммад Азим Тарик, руководитель проекта недавно запущенной компании Loralai Olives, поделился своими амбициями по началу экспорта пакистанского оливкового масла первого отжима.

Loralai Olives работает над экспортом пакистанского оливкового масла первого отжима. (Фото: Olive Gala Festival)

«Мы стремимся производить оливковое масло первого отжима международного качества и выводить пакистанскую продукцию на международные рынки», — сказал он. Мы работаем над получением международных сертификатов, таких как сертификаты Европейского Союза и азиатские сертификаты, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на международный рынок».

Помимо акцента на высококачественных моносортовых оливках, Азим Тарик видит необходимость в привлекательной упаковке; недавно Loralai Olives выиграла премию за брендинг и маркетинг.

Он также высоко оценил роль национальных мероприятий в секторе оливкового хозяйства в объединении участников отрасли для обмена знаниями и опытом и поддержания динамики развития.

«Этот год стал знаменательным для оливковой отрасли», — сказал Азим Тарик. Мы увидели не только рост плодов, но и интерес фермеров к производству оливок».

«С помощью подобных мероприятий мы хотим повысить осведомленность производителей о качестве урожая, например, о том, как предотвратить повреждение оливок при сборе с деревьев», — добавил он. «Более того, мы также обучаем фермеров хранению фруктов в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы обучили фермеров отправлять фрукты от сбора до извлечения в течение 24 часов, чтобы повысить качество, следуя этим параметрам».

Другие фермеры, выращивающие оливки, присутствовавшие на гала-вечере, также поделились своим недавним опытом и расхвалили мероприятие как способ заключения сделок с поставщиками и клиентами.

«Эти мероприятия позволяют нам продемонстрировать нашу продукцию более широкой аудитории, связаться с потенциальными покупателями и поучиться у лидеров отрасли», — сказал Сабир Султан, новаторский производитель в Хазаре провинция. Это значительный шаг на пути к расширению нашего присутствия и построению устойчивого будущего для местной оливковой промышленности».

Аршад Кадри, еще один производитель, управляющий Boston Farm, подчеркнул необходимость диверсификации и продажи различных видов оливковой продукции.

«Мы — ферма, расположенная в Калар-Кахаре», — сказал он. У нас 12,000 17 оливковых деревьев и десять различных сортов фруктов, из которых мы создали - различных продуктов, включая оливковое масло первого отжима, чай и т. д.»

«Мы довольны ростом оливковой промышленности. Благоприятная среда нашего региона способствовала успешному сбору урожая», — добавил Кадари. Только в прошлом году мы произвели 55 тонн продукции… Подобные мероприятия — прекрасная возможность для сотрудничества с другими платформами и прямого контакта с потребителем».

Производители также отметили трудности, связанные с производственным процессом из-за ограниченного количества заводов в стране.

Однако Тарик заявил, что правительство работает над решением этих проблем и продолжает продвигать оливковое хозяйство как жизнеспособный вариант экономического развития.

провинция Белуджистан «Продемонстрировал экспоненциальный рост», — сказал он. Несмотря на водный кризис, в регионе наблюдается рост оливковых плантаций».