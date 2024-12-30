`Индустрия оливкового масла в Пакистане набирает обороты - Olive Oil Times
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

Индустрия оливкового масла в Пакистане набирает обороты

Васим Шахзад
30 декабря 2024 г., 16:45 UTC

По словам Мухаммада Тарика, национального директора PakOlive, ожидается, что в 160/180 сельскохозяйственном году Пакистан произведет от 2024 до 25 тонн оливкового масла, что на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне.

Помимо количества, Тарик также доволен качеством произведенной продукции, приписывая успех упорному труду местных производителей и государственной помощи, включая 70-процентную субсидию на производственные затраты.

По словам Тарика, в Пакистане произрастает около 5.6 миллионов оливковых деревьев, и ежегодно высаживается от 500,000 800,000 до - - новых деревьев.

См. также:Обновления урожая 2024 г.

«Помимо мероприятий по оливковым плантациям, разбросанным по всем возможным районам страны, поставлена ​​цель установить системы капельного орошения на площади более 10,000 4,050 акров (- гектаров) в районах с дефицитом воды», — сказал он. Целью этого проекта является обеспечение возможности выращивания оливок на малоплодородных землях и увеличение доходов близлежащих фермеров».

Тарик обсудил последние результаты урожая на Гала-фестивале оливок 2024 года в Исламабаде, столице Пакистана.

" ежегодное мероприятие сосредоточили внимание на оливковое масло первого отжима, устойчивость и развитие международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие местные производители, дистрибьюторы, инвесторы, правительственные чиновники и другие заинтересованные стороны в молодой отрасли производства оливкового масла в стране.

«Правительство работает над поддержкой сектора оливкового хозяйства Пакистана», — заявил Рана Танвир Хуссейн, министр национальной продовольственной безопасности и исследований, во время вступительного слова на торжественном мероприятии.

производство-бизнес-азия-пакистан-оливковое-масло-индустрия-набирает-обороты-оливковое-масло-время

Рана Танвир Хуссейн заявил, что правительство Пакистана стремится развивать сектор оливкового масла в стране. (Фото: Olive Gala Festival)

«Пакистану повезло, что у него есть миллионы диких оливковых деревьев и потенциальные площади для новых оливковых плантаций, что свидетельствует о том, что усилия наших специалистов по сельскому хозяйству теперь дали положительные результаты», — добавил он.

Тарик был доволен количеством людей, посетивших отраслевое мероприятие, что, по его мнению, необходимо для развивать сектор.

«Такие мероприятия — прекрасная возможность для всех заинтересованных сторон», — сказал он. Это мероприятие предоставило платформу для предприятий и потребителей и открыло двери для многих видов сотрудничества между предприятиями».

«Растущая оливковая индустрия расширяет возможности местных производителей, предоставляя им возможности и субсидии на более масштабное производство, предоставляемые правительством», — добавил Тарик. Это еще больше обещает экономическое расширение, которого мы стремимся достичь за счет роста оливковой промышленности в Пакистане».

Пакистанские власти надеются, что одним из способов развития сектора станет внедрение технологий с самого начала.

Айза Имран, старший бренд-менеджер и специалист по устойчивому развитию компании Khaity Technologies, отметила, что онлайн-площадка и мобильное приложение компании помогают повысить эффективность и обмен знаниями для фермеров по всей стране.

«Приложение Khaity сыграло ключевую роль в обеспечении технологического прогресса в сельскохозяйственной отрасли, особенно в секторе выращивания оливок, имея более 20,000 - зарегистрированных пользователей», — сказала она. Приложение создало цифровую торговую площадку, где мы сотрудничаем с различными поставщиками для поставки сельскохозяйственной продукции, такой как удобрения, инструменты и т. д., которую фермеры могут купить в любой точке Пакистана. Наше уникальное предложение заключается в том, что мы предоставляем эту продукцию фермерам в течение 24 часов с момента размещения заказа».

Мы также запустили чат-бот AI для фермеров в приложении. Фермеры могут задавать вопросы и запросы из этого приложения», — добавила она. Этот чат-бот может отвечать на вопросы на всех основных языках, на которых говорят в разных регионах Пакистана».

Реклама
Реклама

Хотя урду и английский являются двумя официальными языками страны, еще девять языков имеют более миллиона носителей, а еще 60 — менее миллиона.

Компания Khaity Technologies также сотрудничала с правительствами провинций в рамках различных проектов.

Мы сотрудничали с правительством провинции Пенджаб в рамках проекта «Оливковая долина», в рамках которого мы высадили 1.3 миллиона оливковых деревьев в регионе Потохар. Пенджаб», — сказал Имран. Эти растения были предоставлены по субсидированной ставке, чтобы помочь фермерам. Мы также обеспечили облегчение за счет субсидий на источники воды, такие как технология капельного орошения».

Наряду с технологическими компаниями в мероприятии приняли участие производители и фермеры, которые общались с коллегами и рекламировали свою продукцию.

Мухаммад Азим Тарик, руководитель проекта недавно запущенной компании Loralai Olives, поделился своими амбициями по началу экспорта пакистанского оливкового масла первого отжима.

производство-бизнес-азия-пакистан-оливковое-масло-индустрия-набирает-обороты-оливковое-масло-время

Loralai Olives работает над экспортом пакистанского оливкового масла первого отжима. (Фото: Olive Gala Festival)

«Мы стремимся производить оливковое масло первого отжима международного качества и выводить пакистанскую продукцию на международные рынки», — сказал он. Мы работаем над получением международных сертификатов, таких как сертификаты Европейского Союза и азиатские сертификаты, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на международный рынок».

Помимо акцента на высококачественных моносортовых оливках, Азим Тарик видит необходимость в привлекательной упаковке; недавно Loralai Olives выиграла премию за брендинг и маркетинг.

Он также высоко оценил роль национальных мероприятий в секторе оливкового хозяйства в объединении участников отрасли для обмена знаниями и опытом и поддержания динамики развития.

«Этот год стал знаменательным для оливковой отрасли», — сказал Азим Тарик. Мы увидели не только рост плодов, но и интерес фермеров к производству оливок».

«С помощью подобных мероприятий мы хотим повысить осведомленность производителей о качестве урожая, например, о том, как предотвратить повреждение оливок при сборе с деревьев», — добавил он. «Более того, мы также обучаем фермеров хранению фруктов в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы обучили фермеров отправлять фрукты от сбора до извлечения в течение 24 часов, чтобы повысить качество, следуя этим параметрам».

Другие фермеры, выращивающие оливки, присутствовавшие на гала-вечере, также поделились своим недавним опытом и расхвалили мероприятие как способ заключения сделок с поставщиками и клиентами.

«Эти мероприятия позволяют нам продемонстрировать нашу продукцию более широкой аудитории, связаться с потенциальными покупателями и поучиться у лидеров отрасли», — сказал Сабир Султан, новаторский производитель в Хазаре провинция. Это значительный шаг на пути к расширению нашего присутствия и построению устойчивого будущего для местной оливковой промышленности».

Аршад Кадри, еще один производитель, управляющий Boston Farm, подчеркнул необходимость диверсификации и продажи различных видов оливковой продукции.

«Мы — ферма, расположенная в Калар-Кахаре», — сказал он. У нас 12,000 17 оливковых деревьев и десять различных сортов фруктов, из которых мы создали - различных продуктов, включая оливковое масло первого отжима, чай и т. д.»

«Мы довольны ростом оливковой промышленности. Благоприятная среда нашего региона способствовала успешному сбору урожая», — добавил Кадари. Только в прошлом году мы произвели 55 тонн продукции… Подобные мероприятия — прекрасная возможность для сотрудничества с другими платформами и прямого контакта с потребителем».

Производители также отметили трудности, связанные с производственным процессом из-за ограниченного количества заводов в стране.

Однако Тарик заявил, что правительство работает над решением этих проблем и продолжает продвигать оливковое хозяйство как жизнеспособный вариант экономического развития.

провинция Белуджистан «Продемонстрировал экспоненциальный рост», — сказал он. Несмотря на водный кризис, в регионе наблюдается рост оливковых плантаций».

Еще статьи о:  , ,

Реклама
Реклама

Статьи по теме