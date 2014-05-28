Большинство EVOO показали хорошие результаты в новом тесте на фенольные соединения

Еще в октябре 2013 года Прокопиос Магиатис и Элени Меллиу из Афинского университета можно было увидеть в магазинах Северной Калифорнии, запасающихся десятками бутылок EVOO в рамках финансируемого из частных источников исследовательского проекта по измерению фенольных соединений с помощью ЯМР (ядерно-магнитного резонанса). ) и определить, сколько купленных в магазине EVOO будут соответствовать маркировке ЕС. постановление 432/2012.

Результаты испытаний были представлены на ФУДМР2014 конференция в Чезене, Италия, на прошлой неделе, посвященная применению магнитного резонанса, особенно ЯМР, в изучении пищевых продуктов. Новые приложения представили более 200 участников.

В ходе конференции Магиатис представил новую версию недавно сообщалось Метод ЯМР, который может быстро измерять фенольные соединения, что подтверждает утверждение ЕС 432/2012 о здоровье, согласно которому 5 мг в день гидрокситирозола и производных (олеуропеиновый комплекс и тирозол) обеспечивают защиту от окисления ЛПНП: Полифенолы оливкового масла способствуют защите липидов крови от окислительного стресса».

Олеокантал и олеацеин являются двумя наиболее распространенными формами конъюгированного гидрокситирозола и тирозола в большинстве оливковых масел, наряду с агликоном олеуропеина и агликоном лигстрозида.

Образцы, собранные командой в Калифорнии, были протестированы Калифорнийский университет в Дэвисе Олив Центр для олеокантала, олеацеина, олеуропеина агликона и лигстрозида агликона. Исследование было проведено Прокопиосом Магиатисом, Элени Меллиу и Брайаном Киллдеем.

Нашей целью было разработать надежный метод измерения всех соединений, упомянутых в регламенте, в одном эксперименте и предоставить необходимые данные для заявлений о пользе для здоровья», — сказал доктор Маджиатис.

Хорошей новостью является то, что 56 из 110 EVOO, купленных в супермаркетах и ​​местных магазинах, имели отличный фенольный профиль. Результаты и почти половина из них соответствует заявлению ЕС о пользе для здоровья.

ЕС находится в процессе принятия решения о том, можно ли включить измерение олеокантала в сумму, необходимую для подачи нового заявления. Доктор Мария-Изабель Ковас, проводившая испытания EUROLIVE на людях, которые легли в основу EU 432/2012, категорически заявила, что олеокантал должен быть измерен и включен, и другие опрошенные ученые согласились с этим.

Если бы олеокантал был включен, половина EVOO, протестированных в Калифорнии, могла бы претендовать на это. Если в конце концов будет решено, что олеокантал не следует измерять, то будет соответствовать менее 1 из 5.

Маджиатис продолжил объяснять: Важна не только торговая марка, но и сорт, и тип мельницы для оливок является критическим моментом. Общее содержание полифенолов не столь характерно, если мы не знаем, какой из них преобладает.

Изображение импульсной диаграммы ЯМР предоставлено Брайаном Киллдеем.

Например, сорт Mission из Калифорнии во всех проанализированных образцах имел значительно более высокую (в 5 раз больше) концентрацию олеуропеинового агликона, чем все средиземноморские сорта. Характерно Миссия Беркли Олив Гроув показал самую высокую концентрацию среди всех исследованных образцов – 397 мг/кг. На самом деле, все калифорнийские масла, содержащие масло Mission, даже в смеси, оказались очень богатыми. Это специфическое фенольное соединение связано с активность против болезни Альцгеймера".

Еще одним важным фактором является тип используемой мельницы. Оливковое масло Аполлона, также из Северной Калифорнии, содержал больше всего фенольных соединений. Это может быть связано с используемой ими вакуумной мельницей для оливок».

Изобретен поздним Марко Муджелли, всемирно признанный ученый-агроном, инженер и эксперт по оливковому маслу, вакуумная мельница может достичь более высокого уровня полифенолов за счет увеличения периода размягчения без увеличения окисления.

Были протестированы EVOO с наибольшим количеством каждого фенольного соединения:

олеуропеин агликон — 397.2 — Беркли Олив Гроув 1913 — Калифорния

олеацеин — 400.6 — Apollo Sierra Organic — Калифорния

лигстрозид агликон — 174.5 — Лучини — Италия

олеокантал — 403.2 — Колавита — Италия

Органолептический анализ также проводится для всех EVOO. Магиатис сказал, что в ближайшем будущем он представит данные ЯМР вместе с органолептическим анализом. Возможно, это могло бы привести к новому классу EVOO, сочетающему в себе лучшее из обоих миров, придавая дополнительный смысл фразе, вкусовой тест».

Реклама

Реклама

Магиатис продолжал: Одним из наиболее важных аспектов нашего исследования по измерению содержания фенолов в EVOO с помощью ЯМР является то, что мы обнаружили, что метод ВЭЖХ не очень точно измеряет отдельные фенольные соединения. Эта проблема вызвана растворителями, используемыми для извлечения и анализа фенолов из оливкового масла. Как мы можем внедрить регулирование, которое требует точного измерения отдельных фенольных соединений с использованием метода, который оказался неточным?»

Результаты испытаний не следует рассматривать как гарантию того, что определенные бренды будут содержать те же количества при покупке в другое время или в другом месте. Некоторые фенольные соединения имеют тенденцию сохранять себя с течением времени лучше, чем другие. На уровень фенолов влияют многие факторы, в том числе тип мельницы, время сбора урожая и розлива в бутылки, тип используемой бутылки, количество времени, проведенного на полке, и условия на складе или при транспортировке. Торговые марки, не прошедшие тест, не будут опубликованы, но многие из них были очень близки к квалификации. Был использован строгий предельный уровень содержания фенолов, основанный на регламенте ЕС 432/2012, который составляет 250 мг на килограмм.

Следует также отметить, что метод ЯМР был проверен как действенный исследовательский инструмент и прошел рецензирование. Метод измерения ЯМР был изобретен в Греции, но не был представлен для принятия МОК (Международным советом по оливкам). В ответственное министерство был направлен запрос о том, почему он не был представлен для официального признания в МОК или ЕС. На момент публикации ответа не последовало. Один высокопоставленный источник в министерстве, пожелавший остаться неизвестным, признал, что проблема политический».

56 купленных в магазине брендов EVOO, показавших высокое содержание фенолов, и результаты их испытаний можно найти здесь. здесь.