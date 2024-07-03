После празднования дня страны второй по величине урожай В 2023/24 сельскохозяйственном году производители в Португалии ожидают еще одного хорошего урожая в 2024/25 году.

Производство оливкового масла в Португалии достигло 157,600 17 тонн, превысив средний показатель за пять лет на 50,000 процентов и отстав от среднего показателя менее чем на - - тонн. Рекордное В 206,200/2021 году зафиксировано 22 - тонн.

Эти награды подчеркивают исключительное качество и мастерство португальских производителей. Они помогают поднять репутацию португальского оливкового масла на мировой арене. - Хулио Алвес, основатель Quinta dos Olmais

Тем не менее, выгоды от небывалого урожая не распространились равномерно по всей иберийской стране. В то время как Алентежу, крупнейший регион по выращиванию оливок со значительным отрывом, имел урожайный урожай, у производителей на севере урожай был ниже среднего.

Несмотря на их проблемы, включая воздействие региональной беспрецедентная засуха с 2022 по 2023, рост производственных затрат и нехватки рабочей силы, португальские производители по-прежнему поддерживают отмеченный наградами уровень качества.

Продюсеры третьего по величине производителя Европы (впервые обогнавшего Грецию) вместе получили 30 наград из 56 заявок на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Среди крупнейших победителей страны был Каса-де-Санто-Амаро, завоевавший на конкурсе пять наград.

Эти три золотые награды и две серебряные награды являются результатом огромных усилий всей команды Casa de Santo Amaro, которая ежедневно работает над тем, чтобы сделать это признание возможным», — сказал совладелец Антониу Павао. Я считаю, что эти награды очень важны для нашей компании и оказывают большое влияние на известность всего португальского оливкового масла».

Антониу Павао отметил успех на NYIOOC повышает авторитет Португалии как производителя оливкового масла на мировой арене. (Фото: Каса-де-Санто-Амаро)

В отличие от многих других производителей по всей стране, Павао сказал, что в Casa de Santo Amaro в 2023/24 году произошел значительный спад производства, аналогичный тому, который произошел в 2022/23.

Но, несмотря на все усилия, самоотверженность и профессионализм команды, нам удалось собрать свежие и полезные оливки и сразу же произвести их. оливковое масло экстра вирджин огромного качества на нашем заводе», — сказал он.

За последние два урожая произошло огромное падение производства, а производственные затраты практически удвоились, поскольку стоимость вспомогательных материалов значительно выросла из-за необычной инфляции», — добавил Павао. К сожалению, это общая ситуация во всех странах-производителях Европы».

В других исторических регионах Трас-ус-Монтес и Альто-Дуоро производители восприняли свои награды как счастливое завершение еще одного трудного урожая.

Расположен на границе с Испанией. Акусhla получил серебряную награду за органическую смесь средней интенсивности, что стало пятым признанием компании на Всемирном конкурсе за шесть лет.

Мы знаем, что производим одно из лучших органических оливковых масел в мире, но получить это подтверждение от международно признанных организаций — это большая честь, особенно на американском рынке», — сказала Клара Паредес Кастро, старший директор по маркетингу.

По словам Паредеса, эти награды не только приносят пользу компании, но и повышают международный авторитет Португалии как производителя высококачественного оливкового масла.

Гористая местность Трас-ус-Монтес создает проблемы при сборе урожая, но терруар является основой уникального качества региона. (Фото: Акушла)

Мы считаем, что растет понимание того, что Португалия — это страна, где люди очень хорошо питаются и где производятся высококачественные продукты, такие как оливковое масло, вино и сыр», — сказала она.

В отличие от Каса-де-Санто-Амаро, Паредес сказал, что урожай Акушла в текущем сельскохозяйственном году был немного лучше, чем в предыдущем, но урожайность все еще была ниже предыдущих урожаев.

Реклама

Реклама

Качество плодов оставалось очень высоким, но добывать из них масло было сложнее», — сказала она.

Паредес назвал морфологию Трас-ос-Монтес постоянной проблемой для производства высококачественного оливкового масла.

Однако это также один из важнейших факторов успеха для качества нашего оливкового масла», — сказала она. Наше производство в этом году было ниже, чем ожидалось, потому что мы решили собирать фрукты, когда они еще были очень зелеными, что снижает выход масла, но обеспечивает желаемую свежесть и качество».

Другие общие проблемы включают в себя изменение климата, метеорологические явления и увеличение стоимости сырья из-за глобальных событий, таких как война», — добавил Паредес.

Примерно в 85 км к северу от Акушли, еще одно многолетнее растение. NYIOOC победитель также отпраздновал серебряную награду.

Получив очередную награду на NYIOOC был для нас волнующим опытом», — сказал Хулио Алвес, основатель Кинта душ Олмаис. Это признание не только подтверждает нашу усердную работу, но и вдохновляет нас постоянно стремиться к совершенству».

Хулио Алвес говорит, что условия созрели для еще одного хорошего урожая, и надеется, что летняя погода поможет его делу. (Фото: Quinta dos Olmais)

С 2016 года Quinta dos Olmais получила семь наград, что, по словам Алвеса, демонстрирует приверженность компании качеству с самого начала.

Эти награды значительно повысили авторитет и репутацию нашего бренда на рынке», - сказал он. Они предоставили нам платформу для демонстрации нашей приверженности качеству и помогли нам завоевать доверие и лояльность потребителей».

Алвес не только помогает бренду, но и соглашается с тем, что эти награды также повышают признание португальского оливкового масла первого отжима за рубежом.

Эти награды подчеркивают исключительное качество и мастерство португальских производителей», — сказал он. Они помогают поднять репутацию португальского оливкового масла на мировой арене, демонстрируя его как продукт, конкурирующий с лучшими в мире».

Тем временем Мигель Азеведо Ремедио, коммерческий директор Каса Агрикола Роборедо Мадейра (CARM), которая отметила третью подряд золотую награду за смесь среднего органического качества, заявила, что получение наград World Competition установило эталон качества для всей отрасли.

В то время как производитель из Дору Супериор заявил, что компания заметила небольшое увеличение количества, Remédio заявила, что они значительно повысили качество.

Для CARM [награда] означает, что мы продолжаем идти по правильному пути и что тяжелая работа, которую мы вложили в сбор прошлогоднего урожая, была вознаграждена», — сказал он. Это очень помогает в дальнейшем создании имиджа качества как для CARM, так и для португальского оливкового масла».

Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, связаны с нехваткой воды и сложностью поиска людей для обработки земли», — сказал он. Что касается последнего урожая, мы не можем особо жаловаться на количество осадков, но человеческий труд по-прежнему остается важной проблемой».

Несмотря на золотой финиш 2023/24 года, продюсеры CARM заявили, что засуха и нехватка рабочих рук создают постоянные проблемы. (Фото: КАРМ)

На другом конце Португалии, в южном регионе Алгарве, производители Вивейрос Монтероса откалиброван, выиграв пару серебряных наград на NYIOOC.

Получение этих наград очень значимо и является признанием нашей преданности делу и работы по производству высококачественных масел на протяжении последних 20 лет», — заявил руководитель производства Педро Эсперанса и коммерческий директор Антониу Дуарте.

В последние годы португальские производители приложили большие усилия для продвижения качества своих масел на внутреннем рынке», — добавили они. Поскольку это крупнейший международный конкурс оливкового масла первого отжима, получение награды ставит португальских производителей в число лучших масел из других стран, и это помогает изменить взгляд потребителей на продукт».

После небывалого урожая 2023/24 года компания ожидает небольшого снижения производства предстоящего урожая, поскольку многие деревья переходят в "вне года» в естественном чередующемся цикле плодоношения оливкового дерева.

Дальше на север, Сосьедад Агрикола Ору Вегеталь (SAOV) стал еще одним крупнейшим победителем страны.

Компания, которая Серралья ранее сказал Olive Oil Times представляет около двух процентов производства оливкового масла в стране, получила две золотые награды и три серебряные награды за ассортимент местных моносортов, купажей и пикуалей.

За прошедшие годы конкурс оказался ценным ресурсом и хорошим маркетинговым инструментом для SAOV и нашего партнера Veronica Foods, которая поставляет масло в сеть розничных продавцов оливкового масла в Северной Америке», — сказал Альберто Серралья, исполнительный директор компании. Медали подчеркивают превосходство и обеспечивают гарантию качества для потребителя».

Серралья сказал, что компания увеличила производство на 50 процентов по сравнению с 2022/23 годом, но урожай все еще был ниже среднего.

Из-за раннего созревания мы начали сбор урожая в конце сентября, и нам пришлось столкнуться со сложными погодными условиями, в том числе с высокими температурами и постоянными дождями», — сказал он.

Использование нами технологии высокого вакуума позволяет мгновенно корректировать температуру пасты, что является решающим шагом к достижению высокого качества в таких неблагоприятных условиях», — добавил Серралья. Наше решение начать сбор урожая так рано помогло нам завершить сбор урожая, не подвергнувшись воздействию болезней фруктов».

В преддверии сельскохозяйственного 2024/25 года Серралья сказал, что ситуация выглядит многообещающей для SAOV.

Ожидания очень благоприятные с точки зрения размера урожая и климатических условий», — сказал он. Мы настроены оптимистично и с нетерпением ждем начала сезона».

Другие продюсеры по всей Португалии разделили его мнение.

Большинство производителей ожидают еще одного урожая выше среднего в 2024/25 году, но ждут, будет ли благоприятствовать погода. (Фото: Quinta dos Olmais)

В преддверии предстоящего урожая мы с оптимизмом смотрим на его нынешнюю ситуацию», — добавил Алвес. Мы усердно следили за здоровьем и развитием наших оливковых деревьев, и условия были благоприятными».

Однако он предупредил, что до начала сбора урожая в начале октября еще предстоит пройти долгий путь, и многое еще может измениться.

Конечно, мы по-прежнему бдительно следим за погодными условиями», — сказал он. Наша подготовка и преданность делу вселяют в нас уверенность по мере приближения сезона сбора урожая, но, как всегда, будем надеяться, что погода не преподнесет нам никаких неприятностей перед сбором урожая».

Паредес разделил осторожность Алвеса и назвал необычные погодные условия фактором, снижающим оптимизм компании в преддверии сбора урожая.

В Португалии необычная погода с высокой влажностью, что нетипично для этого сезона», — сказала она. В ближайшие недели прогнозируются волны тепла, которые могут повлиять на фрукты, остановив процесс производства масла. Надо ждать и надеяться на лучшее. На данный момент ситуация очень похожа на прошлогоднюю».