Производители в Португалии ожидают еще один рекордный урожай

По мере приближения сбора урожая фермеры и переработчики оливок в Португалии ожидают, что страна достигнет второго по величине производства оливкового масла в сельскохозяйственном году 2024/25.

По словам Марианы Матош, генерального секретаря ассоциации производителей Casa do Azeite, ожидается, что в 170,000/190,000 сельскохозяйственном году Португалия произведет от 2024 25 до - - тонн оливкового масла.

Если это удастся, урожай значительно превысит пятилетний средний показатель в 146,060 206,200 тонн, но окажется ниже рекордного показателя в - - тонн. записано в 2021/22.

«Кампания только началась, но ожидается восстановление производства в более традиционных регионах выращивания оливок, учитывая, что климат был более благоприятным на протяжении всего производственного цикла», — сказал Матос.

В частности, дождей было больше, чем за предыдущие два года», — добавила она. Разница может быть не столь существенной в случае современных и орошаемых оливковых рощ».

От традиционных рощ на крутых склонах в Траз-уж-Монтиш до сверхплотных плантации в Алентежупроизводители четвертого по величине производителя оливкового масла в Европе подтвердили, что, по их прогнозам, производство останется стабильным или увеличится.

Однако некоторые предупреждают, что слишком большое количество осадков во время сбора урожая может привести к более низкому, чем ожидалось, производству оливкового масла и повлиять на его качество.

Раннему сбору урожая помешали дожди, которые, по опасениям некоторых производителей, могут повлиять на качество. (Фото: Acushla)

Альберто Серралья, генеральный директор Сосьедад Агрикола Ору Вегеталь (SAOV) в центральной Португалии заявила, что компания начала сбор урожая 24 сентябряth и, как ожидается, завершит его к 10 ноябряth.

По его словам, хотя SAOV и ее партнеры собирают больше оливок, меньшее накопление масла в плодах не обязательно приводит к увеличению производства оливкового масла.

«Погода была прохладнее, чем в прошлом году, что способствовало повышению качества», — сказал он. Тем не менее, из-за дождей мы потеряли 12 дней сбора урожая, что существенно повлияло на продажи масла и работу по переработке».

Тем не менее, Серралья заявил, что ожидается рост добычи в регионе в целом. Производство выше, чем в прошлом году», — сказал он.

Однако есть проблемы с качеством, поскольку 12 дней непрекращающихся дождей привели к антракноз, поражая наиболее восприимчивые сорта», — добавил Серралья. Те, кто задержал сбор урожая, теперь сталкиваются с проблемами качества и потерями фруктов на земле».

Он охарактеризовал оценку в 180,000 - тонн как оптимистичную, добавив, что сочетание многих факторов в Португалии делает прогнозирование окончательного урожая весьма спекулятивной практикой.

«Сложно оценить ферму [не говоря уже о стране]», — сказал Серралья. Постоянное расширение оливковых рощ в Португалии еще больше усложняет задачу. Учитывая низкую урожайность масла и снижение производительности старых садов сверхвысокой плотности, 180,000 - тонн находятся в пределах моего самого оптимистичного сценария».

Если антракноз ударит сильно, это может закончиться так же, как в прошлом году», когда Португалия произведено 157,600 - тонн, добавил он. Несмотря на то, что каждый год в эксплуатацию вводятся новые важные направления, это будет третий сезон, отстающий от рекорда 2019 года».

В северном регионе Траз-уж-Монтиш фермеры и мукомолы ожидают скромного роста производства благодаря обильным зимним дождям, которые прервали историческую засуху в стране.

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Хоаким Морейра, представитель Акушла, сказал, что компания ожидает, что производство оливкового масла увеличится на 15 процентов. Он сказал, что недавно посаженные рощи вступают в пору зрелости вместе с дождями.

«В Траз-уж-Монтесе рост будет не таким значительным — возможно, всего на пять процентов больше, чем в предыдущем году», — сказал он. У нас были худшие климатические условия».

Морейра добавил, что, по его ожиданиям, производство продолжит расти в Акушла и Португалии по мере созревания новых посаженных рощ.

Мануэль Норте Санто ожидает, что урожай будет аналогичен прошлогоднему, который стал вторым по величине в истории страны. (Фото: Эст. Мануэль Сильва Торрадо)

Производители также ожидают еще один хороший урожай в обширном южном регионе Алентежу, который отвечает за подавляющее большинство производства португальского оливкового масла. Однако не все производители ожидают, что урожай этого года превзойдет прошлогодний.

«Ситуация очень похожа на прошлогоднюю», — сказал Мануэль Норте Санто, менеджер по экспорту Эст. Мануэль Сильва Торрадо. Однако в традиционных оливковых рощах поздние дожди создали определенные трудности с вредителями, и некоторые оливки начали опадать».

Norte Santo ожидает, что компания, которая может похвастаться 200 гектарами рощ и закупает оливки у других фермеров, будет стабильно производить продукцию за счет своих рощ сверхвысокой плотности.

«В традиционном земледелии наблюдается большая волатильность, но в этом году прогноз должен быть таким же, как и в прошлом году», — добавил он. Однако, поскольку цена на оливковое масло будет ниже, чем в прошлом году, некоторые производители с небольшими площадями возделывания могут не собрать урожай оливок, в результате чего объемы немного снизятся».

В результате Норте Санто согласился с Серральей, что текущий прогноз производства может быть оптимистичным, и заявил, что картина станет более ясной по мере продолжения сбора урожая.

В другом месте Алентежу, 4 C Азейтс Генеральный директор Франсиско Лопес сказал, что его урожай уже в процессе и ожидает, что производство будет таким же, как и в предыдущие годы. Компания произведено 6,900 литров оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году.

Производители в Алентежу ожидают, что урожай этого года будет аналогичен прошлогоднему или немного лучше. (Фото: 4 C Azeites)

«В Алентежу год выглядит многообещающим, объемы несколько превышают показатели 2023 года благодаря увеличению площадей, засаженных сверхинтенсивными оливковыми рощами, которые будут введены в эксплуатацию», — сказал он.

В то время как некоторые производители в Алентежу ожидают аналогичный урожай, другие отметили рост производства, поскольку новые оливковые рощи созревают, а другие рощи вступают в фазу созревания. "«в год» в естественном цикле чередования плодоношения оливковой рощи.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

Тереза ​​Тейшейра, помощник директора ассоциации фермеров, выращивающих оливки, Olivum, подтвердила, что ее члены ожидают увеличения производства на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году производство оливкового масла членами Olivum составило 105,000 - тонн», — сказала она. В этом году мы прогнозируем, что производство составит порядка 125,000 180,000 тонн. Таким образом, - - тонн — это примерно то, что мы прогнозировали для национального производства».

Хотя фермеры и мукомолы наслаждались благоприятными условиями перед сбором урожая, Матос предупредил, что производители, вероятно, столкнутся с уже знакомыми проблемами по мере его созревания.

«Во время сбора урожая одной из главных проблем является проблема рабочей силы, которая может стать проблемой в некоторых регионах, особенно в традиционных оливковых рощах… где механизированная уборка невозможна», — сказал Матос. В Португалии такие оливковые рощи встречаются в северных и центральных регионах».

«В современных оливковых рощах региона Алькева в Алентежу эти проблемы не столь актуальны, поскольку они орошаются, а сбор урожая полностью механизирован», — добавила она.

Тейшейра добавил, что наряду с нехваткой рабочей силы распространение рощ с высокой и сверхвысокой плотностью привело к экспоненциальному росту производства оливкового жмыха без соответствующего развития инфраструктуры для обработки и утилизации побочных продуктов производства оливкового масла.

«За последние годы объемы производства значительно возросли, и добывающие отрасли не в состоянии перерабатывать весь оливковый жмых», — сказала она. Еще одной проблемой является нехватка специализированной рабочей силы для новых технологий».