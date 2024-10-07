Жара и засуха на юге в сочетании с «неурожайным годом» привели к 30-процентному снижению производства оливкового масла в Италии.
Мы были свидетелями того, как изменение климата «За последние несколько лет все большее влияние на нашу ежедневную работу в рощах оказало», — сказал Пьетро Никотра, совладелец Агрестис, сицилийский кооператив по производству оливкового масла.
Постоянная засуха создает огромную нагрузку на наши оливковые деревья, мешая им давать обильные плоды.
Изменение климата снова серьезно влияет на производство оливкового масла в Италии. Чиновники подтвердили, что урожай 2024/25 года понесет значительное падение производства.
Согласно новому докладу По оценкам Итальянского института услуг для сельскохозяйственного и продовольственного рынка (Ismea), общий объем производства сократится на 215,000 235,000–- - тонн.См. также:Обновления урожая 2024 г.
По более осторожной оценке Итальянской ассоциации производителей пищевого масла (Assitol), урожай составит всего 200,000 - тонн.
Для сравнения, Ismea сообщила, что 2023/24 урожайный год дали более 328,000 32 тонн, что на 307,000 процента выше ожидаемого объема производства на предстоящий сезон. Ismea отметила, что средний объем производства за последние пять сезонов составил - - тонн.
Учитывая эти цифры, компания Ismea предупредила, что Италия рискует опуститься со второго на пятое место среди крупнейших мировых производителей оливкового масла.
И Ismea, и Assitol связывают спад производства в первую очередь с продолжительной засухой, особенно затронувшей южные регионы.
Кроме того, они отметили, что этот год является в первую очередь "«вне года» в естественном цикле чередования плодоношения оливковых деревьев.
Годы и годы
У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.
Ожидается, что урожайность будет существенно различаться по стране, при этом северные и центральные регионы в меньшей степени пострадают от неблагоприятных погодных условий.
Ismea прогнозирует, что Тоскана, Лацио и Умбрия увидят восстановление производства более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым сезоном. В северной Италии ожидается, что восстановление превысит 74 процента, несмотря на неустановленную проблему, которая привела к таинственная фруктовая капля в некоторых рощах.
Засуха и волны тепла Наиболее серьезное воздействие оказали на основные регионы производства оливок, включая Сицилию, Калабрию и Апулию, на долю которых приходится большая часть производства оливкового масла в Италии.
Ожидается, что урожайность в этих регионах снизится как минимум на 41 процент, равно как и в Сардинии, Базиликате, Кампании, Марке и Молизе.
Отмеченный наградами кооператив Agrestis в Буккери (Сицилия) пережил несколько сложных лет, продемонстрировав устойчивость производителей высококачественной продукции.
За прошедшие годы кооператив получил множество наград за качество своего оливкового масла, в том числе несколько золотых наград на NYIOOC World Olive Oil Competition с 2015 года.
«Постоянная засуха создает огромную нагрузку на наши оливковые деревья, мешая им давать обильные плоды», — сказал Никотра.
В период цветения необычно теплая весна и экстремальные температуры в мае напрямую повлияли на урожайность оливковых деревьев Агрестиса.
«Колебание дневных и ночных температур, а также оседание влаги на растениях привели к ожогам цветов», — сказал Никотра. В результате мы столкнулись с катастрофической потерей урожая этого года — 80 процентов».
«Несмотря на все эти трудности, мы сохраняем приверженность делу», — добавила она. Хотя объемы производства невелики, производимое нами оливковое масло воплощает в себе наши традиции и местные сорта, которые веками определяли характер этой земли».
Многие производители в Апулии также сообщили о значительном падении производства, хотя в некоторых регионах потери были меньше.
Этот год был особенно сложным. Мы выходим из сезона низкого производства, который снова повлиял на урожайность в этом году, за которым последовала сильная засуха. Даже зимой дождей было мало», — сказал Никола Ламедика, специалист по оливкам в Волья ди Пулья ферма, расположенная в самой северной части южного региона.
«Наша стратегия основана на капельном орошении и традиционных методах выращивания оливок для борьбы с неблагоприятными климатическими условиями, с которыми мы сталкиваемся», — добавил Ламедика. Благодаря передовым методам обрезки и постоянному уходу за растениями нам удалось сохранить высококачественные плоды, которые сейчас находятся в отличном состоянии».
Производители в центральном регионе Умбрии заявили, что этот сезон оказался гораздо более урожайным, чем предыдущий.
«Прошлый сезон был очень сложным. Мы только начали, но этот новый сезон делает нас чрезвычайно оптимистичными», — заявили Мириам Чиналья и Серджио Рутили, владелец и генеральный менеджер удостоенного наград Сентумбри.
«Сырье превосходное, и, по нашим первым впечатлениям, органолептический профиль выглядит очень многообещающим», — пояснили они.
«С количественной точки зрения мы ожидаем сильного производства в Умбрии в этом сезоне. В отличие от прошлого года, костянки богаче мякотью, что вселяет надежду на дальнейшее улучшение качества конечного продукта», — добавили Чиналья и Рутили.
Дальше на север, Казале 3 Данези, расположенная недалеко от Лукки, Тоскана, управляет оливковой рощей из 450 деревьев и ожидает в этом сезоне гораздо более обильного урожая, чем в прошлом.
«В этом году погода была идеальной в течение всего сезона», — сказал Хенрик Йоргенсен, владелец фермы. Обычно мы сталкиваемся с многочисленными погодными проблемами, такими как ранняя весенняя жара, за которой следуют внезапные заморозки, вызывающие потерю цветов. Но в этом году нам удалось избежать этих проблем».
Кроме того, органический производитель выиграл от отсутствия оливковая плодовая муха в этом году.
Мороз, длящийся не менее трех дней зимой, обычно убивает большинство мух под поверхностью почвы. В этом году у нас не было ни одной оливковой мухи, что является большим облегчением», — сказал Йоргенсен.
«Когда появляется оливковая плодовая муха, мы можем использовать только традиционные мухоловки, поскольку являемся производителями органической продукции», — добавил он.
По данным Ismea, в Италии насчитывается более 619,000 4,327 компаний и ферм, связанных с оливками, и - действующих заводов.
Из 1.16 млн гектаров оливковых рощ в Италии, 247,000 21 гектаров, более - процента, находятся под землей. выращено органически.