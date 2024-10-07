Производство в Италии резко сократится на треть

Мы были свидетелями того, как изменение климата «За последние несколько лет все большее влияние на нашу ежедневную работу в рощах оказало», — сказал Пьетро Никотра, совладелец Агрестис, сицилийский кооператив по производству оливкового масла.

Постоянная засуха создает огромную нагрузку на наши оливковые деревья, мешая им давать обильные плоды. - Пьетро Никотра, Agrestis

Изменение климата снова серьезно влияет на производство оливкового масла в Италии. Чиновники подтвердили, что урожай 2024/25 года понесет значительное падение производства.

Согласно новому докладу По оценкам Итальянского института услуг для сельскохозяйственного и продовольственного рынка (Ismea), общий объем производства сократится на 215,000 235,000–- - тонн.

По более осторожной оценке Итальянской ассоциации производителей пищевого масла (Assitol), урожай составит всего 200,000 - тонн.

Для сравнения, Ismea сообщила, что 2023/24 урожайный год дали более 328,000 32 тонн, что на 307,000 процента выше ожидаемого объема производства на предстоящий сезон. Ismea отметила, что средний объем производства за последние пять сезонов составил - - тонн.

Учитывая эти цифры, компания Ismea предупредила, что Италия рискует опуститься со второго на пятое место среди крупнейших мировых производителей оливкового масла.

И Ismea, и Assitol связывают спад производства в первую очередь с продолжительной засухой, особенно затронувшей южные регионы.

Кроме того, они отметили, что этот год является в первую очередь "«вне года» в естественном цикле чередования плодоношения оливковых деревьев.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

Ожидается, что урожайность будет существенно различаться по стране, при этом северные и центральные регионы в меньшей степени пострадают от неблагоприятных погодных условий.

Ismea прогнозирует, что Тоскана, Лацио и Умбрия увидят восстановление производства более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым сезоном. В северной Италии ожидается, что восстановление превысит 74 процента, несмотря на неустановленную проблему, которая привела к таинственная фруктовая капля в некоторых рощах.

Засуха и волны тепла Наиболее серьезное воздействие оказали на основные регионы производства оливок, включая Сицилию, Калабрию и Апулию, на долю которых приходится большая часть производства оливкового масла в Италии.

Ожидается, что урожайность в этих регионах снизится как минимум на 41 процент, равно как и в Сардинии, Базиликате, Кампании, Марке и Молизе.

Кооператив Agrestis на Сицилии ожидает 80-процентного снижения производства в этом году из-за экстремальных погодных условий. (Фото: Agrestis)

Отмеченный наградами кооператив Agrestis в Буккери (Сицилия) пережил несколько сложных лет, продемонстрировав устойчивость производителей высококачественной продукции.

За прошедшие годы кооператив получил множество наград за качество своего оливкового масла, в том числе несколько золотых наград на NYIOOC World Olive Oil Competition с 2015 года.

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«Постоянная засуха создает огромную нагрузку на наши оливковые деревья, мешая им давать обильные плоды», — сказал Никотра.

В период цветения необычно теплая весна и экстремальные температуры в мае напрямую повлияли на урожайность оливковых деревьев Агрестиса.

«Колебание дневных и ночных температур, а также оседание влаги на растениях привели к ожогам цветов», — сказал Никотра. В результате мы столкнулись с катастрофической потерей урожая этого года — 80 процентов».

«Несмотря на все эти трудности, мы сохраняем приверженность делу», — добавила она. Хотя объемы производства невелики, производимое нами оливковое масло воплощает в себе наши традиции и местные сорта, которые веками определяли характер этой земли».

Многие производители в Апулии также сообщили о значительном падении производства, хотя в некоторых регионах потери были меньше.

Апулия – самый важный регион Италии по производству оливкового масла. (Фото: Воглиа ди Апулия)

Этот год был особенно сложным. Мы выходим из сезона низкого производства, который снова повлиял на урожайность в этом году, за которым последовала сильная засуха. Даже зимой дождей было мало», — сказал Никола Ламедика, специалист по оливкам в Волья ди Пулья ферма, расположенная в самой северной части южного региона.

«Наша стратегия основана на капельном орошении и традиционных методах выращивания оливок для борьбы с неблагоприятными климатическими условиями, с которыми мы сталкиваемся», — добавил Ламедика. Благодаря передовым методам обрезки и постоянному уходу за растениями нам удалось сохранить высококачественные плоды, которые сейчас находятся в отличном состоянии».

Производители в центральном регионе Умбрии заявили, что этот сезон оказался гораздо более урожайным, чем предыдущий.

«Прошлый сезон был очень сложным. Мы только начали, но этот новый сезон делает нас чрезвычайно оптимистичными», — заявили Мириам Чиналья и Серджио Рутили, владелец и генеральный менеджер удостоенного наград Сентумбри.

«Сырье превосходное, и, по нашим первым впечатлениям, органолептический профиль выглядит очень многообещающим», — пояснили они.

«С количественной точки зрения мы ожидаем сильного производства в Умбрии в этом сезоне. В отличие от прошлого года, костянки богаче мякотью, что вселяет надежду на дальнейшее улучшение качества конечного продукта», — добавили Чиналья и Рутили.

Ожидается, что на севере и в центре Италии будет хороший сезон после низкого урожая в 2023/24 сельскохозяйственном году. (Фото: Centumbrie)

Дальше на север, Казале 3 Данези, расположенная недалеко от Лукки, Тоскана, управляет оливковой рощей из 450 деревьев и ожидает в этом сезоне гораздо более обильного урожая, чем в прошлом.

«В этом году погода была идеальной в течение всего сезона», — сказал Хенрик Йоргенсен, владелец фермы. Обычно мы сталкиваемся с многочисленными погодными проблемами, такими как ранняя весенняя жара, за которой следуют внезапные заморозки, вызывающие потерю цветов. Но в этом году нам удалось избежать этих проблем».

Кроме того, органический производитель выиграл от отсутствия оливковая плодовая муха в этом году.

Мороз, длящийся не менее трех дней зимой, обычно убивает большинство мух под поверхностью почвы. В этом году у нас не было ни одной оливковой мухи, что является большим облегчением», — сказал Йоргенсен.

«Когда появляется оливковая плодовая муха, мы можем использовать только традиционные мухоловки, поскольку являемся производителями органической продукции», — добавил он.

По данным Ismea, в Италии насчитывается более 619,000 4,327 компаний и ферм, связанных с оливками, и - действующих заводов.

Из 1.16 млн гектаров оливковых рощ в Италии, 247,000 21 гектаров, более - процента, находятся под землей. выращено органически.