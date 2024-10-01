Рост цен сопровождает неурожай в Австралии

Экстра-класс цены на оливковое масло в Австралии в последнее время выросли до беспрецедентного уровня.

Визит на полки супермаркетов Мельбурна показал, что среднее качество оливковое масло первого отжима теперь может стоить более 25 австралийских долларов (15 евро) за литр.

За последние месяцы цена импортного оливкового масла первого отжима значительно превысила цены на продукцию австралийского производства, изменив давнюю рыночную тенденцию.

Однако есть признаки того, что эти тенденции роста цен могут вскоре пойти на спад, включая благоприятный урожай для большинства австралийских производителей оливкового масла в недавнем сезоне и ожидаемое восстановление производства оливкового масла в Европе в предстоящем сезоне.

Урожай был близок что ожидалось», — сказал Майкл Саутан, генеральный директор Австралийской ассоциации производителей оливок (AOA). Olive Oil Times.

«Это был неурожайный год, поэтому мы ожидали, что урожайность будет ниже, но она оказалась лучше, чем в предыдущем неурожае в 2022 году», — пояснил Саутан, имея в виду естественный цикл чередования плодоношения оливкового дерева.

Годы и годы У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

«В некоторых районах заморозки или жаркие ветры во время цветения привели к тому, что плодов было мало или они вообще не завязались, но, к счастью, в основных районах выращивания оливок это не произошло», — добавил он.

Некоторые повреждения были получены из-за оливковый кружевной жук. Хотя это насекомое может привести к потере листьев на оливковых деревьях, его воздействие оказалось слабее, чем ожидалось.

«Это стало проблемой, особенно для некоторых небольших рощ, поскольку этот вредитель ранее их не касался», — сказал Саутан. Тем не менее, это местное насекомое, которое существует уже много лет. Более прохладное и влажное предыдущее лето благоприятствовало оливковому кружевному жуку, увеличивая его численность».

В то время как крупные производители оливкового масла могут выиграть от экономии масштаба, компенсируя растущие издержки производства, мелкие производители часто сталкиваются с иной ситуацией.

Природные явления были лишь одной из многих проблем, с которыми столкнулись австралийские производители высококачественного оливкового масла.

Стоимость рабочей силы продолжает вызывать головную боль у мелких производителей по всей Австралии. (Фото: Ashbolt Farm)

«Урожай был меньше, чем в большинство лет. Это произошло из-за засухи и погоды, которая повлияла на цветение. Вдобавок ко всему, в прошлом году мы провели большую обрезку», — сказала Энн Эшболт, совладелица фермы Эшболт на южном австралийском острове Тасмания.

«В Австралии все упирается в трудозатраты и стоимость обрезки и сбора урожая», — добавила она. Более крупные рощи могут использовать массивные машины Colossus. Более мелкие рощи, как наша, собирают оливки ручными граблями».

Несколько других производителей высококачественного оливкового масла первого отжима также указали на рост себестоимости продукции как на проблему, с которой они столкнулись в этом году.

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«После пандемии COVID самой большой проблемой стало удержание бюджета, особенно с учетом роста затрат на рабочую силу и расходные материалы», — заявили Стивен и Суй Там, владельцы Оливковое поместье Cape Shanck.

Ферме, расположенной в юго-восточной части материковой части Австралии в штате Виктория, также пришлось столкнуться с суровыми погодными условиями.

Поздний весенний сильный ливень совпал с периодом цветения. Это действительно повлияло на количество плодов на деревьях», — сказал Там. После сухого и довольно теплого лета температура резко упала и сопровождалась частыми и редкими сильными дождями, что повлияло на созревание наших фруктов».

Интересно, что сбор урожая начался позже обычного, в середине мая, с появлением первых деревьев Леччино.

«Объем собранного урожая в целом оказался ниже, чем в предыдущие годы, что неудивительно, учитывая последствия весенних дождей», — сказал Тэм.

Эти необычные условия также повлияли на другие важные аспекты производства оливкового масла первого отжима. В целом, оливковые масла наших пяти сортов были мягче, что необычно для сортов Пикуаль и Пихолин. Это, безусловно, может удовлетворить некоторые вкусы», — сказал Там.

На севере Виктории производители столкнулись с весенними заморозками, которые отрицательно повлияли на производство.

«Наш урожай был удовлетворительным», — сказал Джон Симингтон, владелец оазис оливки. Из-за заморозков прошлой весной мы потеряли много цветков, поэтому наши ожидания были ниже обычных, и урожай был собран с результатом, близким к нижнему пределу диапазона ожиданий».

Заморозки во время цветения снизили урожайность у производителей Oasis Olives. (Фото: Oasis Olives)

Климат всегда является осложняющим фактором, поскольку он каждый год разный. В этом сезоне лето было очень мягким, так как фрукты созрели, что привело к получению более мягких, чем обычно, масел», — добавил Саймингтон. Климат не поддается нашему контролю, но мы стремимся изменить состав сортов в наших лучших оливковых маслах, чтобы сделать их немного более сложными или крепкими в зависимости от условий».

Саймингтон отметил, что сложные сезоны сбора оливок еще больше усложняют производство оливкового масла.

«Попытка обеспечить качество всегда подразумевает некоторые компромиссы. Если это выбор между ранним сбором урожая ради качества или поздним сбором ради количества, мы с радостью выбираем качество, но это не всегда так однозначно», — сказал он.

Если мы собираем наши лучшие сорта, такие как Coratina или Picual, очень рано для получения особенно хорошего оливкового масла, задерживая сбор других сортов, мы можем увеличить риск антракноз «Снижение качества оливкового масла из некоторых восприимчивых сортов, таких как Леччино или Барнеа», — добавил производитель.

«С точки зрения логистики невозможно собрать все так быстро, как нам хотелось бы, поэтому нам приходится идти на компромиссы», — пояснил Саймингтон.

На противоположной стороне страны, в Западной Австралии, фермеры столкнулись с крайне необычными погодными условиями, похожими на те, что наблюдались в последние годы на юге Европы, с повышением температуры и сильной засухой.

Ян Уайлдли, владелец Sherwood Springs, ухаживает за примерно 1,000 оливковых деревьев с 1999 года, когда на ферме были посажены оливки сортов Франтойо, Леччино, Пендолино и Минерва.

«Последний урожай в мае 2024 года оказался значительно ниже ожиданий», — сказал Уайлдли. Количество осадков за последние две зимы было значительно ниже среднего, и хотя деревья орошаются летом, недостаток влаги в почве привел к меньшему росту весенней листвы. Цветение было слабым и неравномерным».

«Мы ожидаем жаркую, сухую погоду летом. Но 2023/24 был исключительным», — добавил он. «Ноль осадков с октября 2023 года по май 2024 года и продолжительные дни с температурой выше 40 ºC».

Уайлдли также указал на новую проблему: ущерб, наносимый кольчатыми попугаями Порт-Линкольна.

«Он родом из Австралии и обитает в лесах на юго-западе, питаясь цветами и плодами эвкалиптовых деревьев», — сказал он. Недавно они обнаружили, что оливки — это легкий источник пищи. Попугаи отщипывают плодоносящую ветку, когда оливки созревают, питаясь плодами и семенами на земле».

«Пропадает не только урожай текущего года, но и плодоносящая ветвь на следующий год», — добавил он. Отсутствие адекватной обрезки на протяжении многих лет также способствовало этому. Это было решено путем согласованных усилий по обрезке одной или двух скелетных ветвей на каждом дереве. Первые признаки обнадеживают, так как наблюдается сильный новый рост».

«Местный рынок силен, но низкая урожайность, как правило, приводит к росту цен, возможно, до такой степени, что некоторые потребители переключаются на более дешевую альтернативу, например, на рапсовое масло», — предупредил Уайлдли.

По словам Саутана, При нынешних ценах на оливковое масло первого отжима основные возможности открываются для крупных сельскохозяйственных предприятий, желающих диверсифицировать свою деятельность за счет крупных посадок рощ, особенно там, где имеется вода для орошения».

«Сложности существуют и для малого бизнеса, где экономия за счет масштаба не позволяет им получать ту прибыль, которую им хотелось бы получить от производства оливкового масла первого отжима», — заключил он. Столовые оливки представляют для них прекрасную возможность».