Производство оливкового масла на общественной ферме в Риме поддерживает сообщество и устойчивое развитие

Город Рим производит оливковое масло первого отжима из 1,500 вековых оливковых деревьев, растущих на территории Tenuta di Castel di Guido, крупнейшей в Европе государственной фермы площадью 2,000 гектаров.

Органическая смесь, изготовленная из типичных местных сортов — Франтойо, Пендолино и Леччино, — была представлена ​​публике во время первого фестиваля оливкового масла, который прошел в поместье 15 декабря.th.

Это также был повод отпраздновать недавно полученную Олио ди Рома ЗГУ сертификация.

Оливковое масло первого отжима частично используется для проектов солидарности, а остальное продается. Доход от продаж реинвестируется в управление и поддержание фермы.

«Сбор урожая оливок в Тенута ди Кастель ди Гвидо имеет огромное значение для Рима, поскольку это редкий пример города, имеющего собственное производство оливкового масла первого отжима», — рассказала Сабрина Альфонси, советник Рима по сельскому хозяйству. Olive Oil Times.

«Ценность этого продукта заключается, с одной стороны, в его высоком качестве, а с другой — в том, что он является инструментом для реализации инклюзивных и экологических проектов», — добавила она.

В рамках ежегодно возобновляемого соглашения Рим уже давно производит оливковое масло в поместье Кастель-ди-Гвидо, принадлежащем региону Лацио. Однако недавно городские власти подписали новое соглашение с региональным советом и получили долгосрочное управление фермой.

Городской совет заявил в своем заявлении, что многолетнее прямое управление имуществом позволит лучше организовать деятельность, что откроет возможность для реконструкции, включая строительство оливковой мельницы.

Фермерский дом с музеем сельского наследия в поместье Кастель-ди-Гвидо в Риме (Фото: Департамент сельского хозяйства города Рима)

Несколько новых проектов уже находятся в разработке. Скоро ферма будет работать на возобновляемых источниках энергии, а система переработки и компостирования будет применяться для сведения отходов к нулю.

Помимо оливкового масла, Tenuta di Castel di Guido производит органические фрукты, овощи, злаки и молоко. Оно используется для разведения крупного рогатого скота, а его пастбища являются домом для самого большого стада коров породы маремма в Лацио. Поместье включает в себя различные экосистемы, включая леса и средиземноморские кустарники.

Истоки поместья восходят к временам Римской империи, когда эта территория уже была отведена под сельскохозяйственную деятельность. На протяжении веков поместье переходило под контроль различных владельцев, включая католическую церковь и национальное правительство.

Оливковый сад площадью 30 гектаров примыкает к фермерскому дому, в котором находится небольшой музей сельского наследия. Сооружение, построенное в начале 1940-х годов, ранее служило совершенно другим целям: оно использовалось как ночлежка для заключенных и интернированных гражданских лиц во время фашистского режима, когда ферма была преобразована в трудовой лагерь.

В настоящее время во всех зданиях поместья проводятся образовательные мероприятия и инициативы некоммерческих объединений и организаций. Среди них LIPU, Итальянская лига защиты птиц, которая курирует 250 гектаров.

Столетняя оливковая роща в Тенута-ди-Кастель-ди-Гвидо в Риме (Фото: Ylenia Granitto)

Tenuta di Castel di Guido, где обитают многочисленные виды флоры и фауны, является частью Natura 2000 — сети охраняемых территорий, созданной Европейским союзом для сохранения наиболее ценных и находящихся под угрозой исчезновения видов и мест обитания.

Из-за этого статуса территория подчиняется строгим правилам по защите биоразнообразия. Тем не менее, посетители могут свободно посещать поместье и участвовать в экскурсиях.

«Сельское хозяйство в Риме означает участие, рост сообщества, солидарность и устойчивость», — сказал Альфонси. Это реальность в различных районах города, например, в районах Нуова Тор Вергата и Торре Спакката, где ассоциации граждан заботятся о оливковые деревья в общественных парках и раздайте полученное масло нуждающимся».

«Качественное органическое сельское хозяйство вносит значительный вклад в защиту окружающей среды, почвы и ландшафта», — добавила она. Кроме того, полученный сертификат IGP «Olio di Roma» демонстрирует, что продукция нашей территории может быть признана превосходной и является движущей силой экономического и туристического развития».