Сохранение уникальных традиций выращивания оливок на итальянском острове Пантеллерия

Выращивание оливок имеет уникальные особенности на сицилийском острове Пантеллерия, итальянском регионе, расположенном ближе всего к Африке.

Оливковое дерево выращивают по особой системе, которая способствует его горизонтальному росту.

Система не позволяет деревьям превышать высоту прилегающей сухой каменной стены, что позволяет деревьям оптимизировать использование воды и справляться с ветром.

Экономический доход для мелких производителей на острове необходим для лучшей защиты этих деревьев, многим из которых уже несколько столетий, а также для этой устойчивой и надежной практики ведения сельского хозяйства. - Джанпаоло Рампини, президент Resilea

На протяжении столетий эта сельскохозяйственная практика позволяла выращивать оливковые деревья и производить оливковое масло в экстремальном климате вулканического острова, характеризующемся засухой и штормами.

Эта система выращивания оливковых деревьев находится под угрозой исчезновения из-за отсутствия смены поколений.

Ассоциация Resilea, в чьи цели входит восстановление и укрепление местных сообществ, сотрудничает с Университетом Палермо для сохранения и распространения системы знаний, лежащей в основе этой сельскохозяйственной практики, также известной как Искусство стелющейся (или ползучей) оливы Пантеллерии».

«Проработав несколько лет в развивающихся странах, в 2013 году мы обосновались в Италии, на острове Пантеллерия, намереваясь сохранить знания, лежащие в основе этого метода адаптации к местной среде, разработанного много лет назад фермерами острова», — рассказал президент Resilea Джанпаоло Рампини. Olive Oil Times.

Во время своей работы за рубежом Рампини заявил, что исчезновение сельских общин и их культур во всем мире представляет собой серьезную угрозу культурному разнообразию.

«Наша цель — сохранить набор неписаных теоретических и практических элементов, определенных исследованиями как местные экологические знания, которые являются краеугольным камнем сельских сообществ», — сказал он.

Система обрезки и формирования оливковых деревьев Пантеллерии включает в себя методы сухого земледелия. Она предотвращает последствия "«matticate» — слово из местного диалекта, обозначающее сильные порывы ветра, дующие с моря в сторону суши во время штормов.

Эта устойчивая к изменению климата практика сегодня становится элементом интереса в рамках продолжающегося изменение климата», — сказал Рампини. Это стало необходимым в прошлом, так как на острове не было ни озер, ни рек, ни даже опреснительных установок, как сегодня, и каждый житель собирал дождевую воду через крышу своего дома. "даммусо, «традиционный дом острова».

«Нехватка воды затруднила или даже сделала невозможным традиционное выращивание оливок», — добавил он.

Первоначально эта практика заключается в том, что ветви недавно посаженных или очень молодых оливковых деревьев пригибают к земле с помощью веревок и камней до тех пор, пока они не примут горизонтальное положение.

По мере появления новых побегов те, которые растут вверх, необходимо обрезать, а те, которые растут вниз, оставлять расти.

«Некоторые считают, что необходимо оставлять побеги, растущие вдоль всех основных ветвей, в то время как другие оставляют побеги только на конечной части основных ветвей», — сказал Рампини.

«Эти изменения являются частью огромного массива информации, которую Ресилеа и Университет Палермо намерены собрать и передать новым поколениям в рамках проекта, который в настоящее время находится в стадии реализации», — добавил он. Это приносит нам огромное удовлетворение, поскольку участвующие студенты полны энтузиазма и быстро учатся».

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На основе междисциплинарного и экспериментального подхода учащиеся в возрасте от 17 до - лет изучают технику выращивания оливок у опытных фермеров при поддержке университетской команды, которая собирает информацию.

Руководители составляют отчеты и снимают документальные фильмы во время выездных мероприятий, посвященных ученикам последнего года обучения в старшей школе.

«Студенты сразу понимают, что это своеобразный сельскохозяйственный контекст, сформированный террасами и сухими каменными стенами, и что распростертые оливковые деревья встроены в него», — сказал Антонио Мотиси, профессор арбористики в Университете Палермо и координатор проекта.

«Действительно, мы не можем думать об оливковом дереве и других видах деревьев на острове, не принимая во внимание наличие сухих каменных стен», — добавил он.

Пантеллерия усеяна террасами, образованными сухими стенами, которые на протяжении столетий возводились из вулканических камней, извлеченных из земли, чтобы сделать ее пригодной для обработки.

Наряду с садом Пантеско, вольером, используемым для выращивания цитрусовых, и DammusoОба здания выполнены из камня, а сухая стена является символом местной архитектуры.

По сути, небольшой климатический микрокосм образован метровой стеной, ограничивающей террасу, и оливковым деревом на ее высоте», — сказал Мотиси. Мы не знаем ни одного сопоставимого типа выращивания оливок в Средиземноморье».

Большинство оливковых деревьев Бьянколилья, а некоторые разновидности, вероятно, также из Туниса, еще предстоит идентифицировать.

Обрезка проводится зимой и летом и играет ключевую роль в системе выращивания оливок. В отличие от традиционные методы обрезки, этот метод исключает обратные сокращения.

Цель состоит в том, чтобы избежать чрезмерного водного стресса у оливкового дерева при развитии новых побегов.

«После проведения традиционной обрезки появляются сильные побеги и отростки», — сказал Мотиси. В этом случае, вместо этого, древесина основных ветвей оставляется стареть именно для того, чтобы сдержать это бурное развитие и не допустить, чтобы растение находилось в бедственном положении летом. И это способствует цветению растения и завязыванию плодов».

Из-за горизонтального развития дерева требуется своеобразная система дрессировки. Главные ветви оставляют расти длинными, а когда они почти касаются земли, между деревом и почвой кладут камень, чтобы избежать контакта.

Напротив, ветви очень больших деревьев часто можно заставить коснуться земли и пустить корни, чтобы восстановить силы.

«В этом случае, когда ветвь достигает определенной длины, например, четырех или пяти метров, ту часть, которая касается почвы, следует закопать, чтобы новый корень закрепился в подземной точке и оживил ветвь по мере ее роста», — пояснил Мотиси.

На площади в 85 квадратных километров Пантеллерия включает в себя гору высотой 836 метров и различные педоклиматические условия, к которым приспособились фермеры. В зависимости от района применяются различные подходы к обрезке и формированию.

«Общее правило включает в себя несколько исключений», — сказал Рампини. Например, в Сибе, одном из самых высоких районов, некоторые растения имеют спиралевидные ветви, что, вероятно, позволяло фермерам выиграть пространство. Оливковые деревья в других районах достигают 150 квадратных метров, иногда простираясь на большее количество террас».

Большие навесы покрывают поверхность террасы, защищая почву от инсоляции и ограничивая испарение влаги, что снижает расход воды.

«В этом контексте все направлено на сокращение потребления воды деревом», — сказал Мотиси. Сухая каменная стена также играет определенную роль, поскольку она смягчает воздействие ветра, замедляя поток воздуха и, следовательно, ограничивая потери воды из-за испарения».

«Кроме того, это, вероятно, вызывает микроклиматическую динамику, которая способствует конденсации влаги в воздухе, и это очень сложный аспект, который мы изучаем», — добавил он.

Стелющиеся ветви оливкового дерева, сформированные по методике, разработанной виноградарями острова Пантеллерия. (Фото: Джанпаоло Рампини)

По имеющимся данным, площадь обрабатываемых земель на Пантеллерии сократилась с более чем 80 процентов в середине прошлого века до менее 20 процентов в настоящее время, что свидетельствует о наличии большого количества заброшенных садов.

Компания Resilea взяла на себя обязательство восстановление заброшенного оливковые рощи и производство оливковое масло первого отжима в течение нескольких лет. Теперь ассоциация планирует создать общественную компанию.

«Мы считаем, что экономический доход для мелких производителей на острове необходим для лучшей защиты этих деревьев, многим из которых уже много веков, а также для этой устойчивой и надежной практики ведения сельского хозяйства», — сказал Рампини. Работа в таких особых условиях требует больших усилий и больших затрат, поскольку механические средства использовать невозможно, и все делается вручную».

«Наша цель — сделать эту практику экономически устойчивой, позволив производителям контролировать всю производственную цепочку», — добавил он.

Транспортировка оливок, которые отправляются на корабле в Трапани (Сицилия) в течение нескольких часов после сбора и измельчения на местной мельнице, также влечет за собой дополнительные расходы.

Фермеры на острове также подвергаются риску, если паром будет отменен на несколько дней из-за плохой погоды, что приведет к задержке доставки фруктов и снижению качества.

План компании Resilea предусматривает строительство собственного фрезерного завода для предотвращения этих проблем и обеспечения повышенной функциональности.

«В Пантеллерии есть хорошая мельница, но для наших целей нам нужно другое оборудование», — сказал Рампини. Мы стремимся создать современную двухфазную технологию, которая может эффективно работать с небольшими объемами оливок, в сочетании с хранилищем, оборудованием для розлива и системой повторного использования побочных продуктов».

Проект, в основу которого положена ценность устойчивого развития и который стремится быть всеобъемлющим, включает в себя исследовательский компонент.

«Мы действуем в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла», — сказал Рампини. Среди игроков, работающих над созданием компании сообщества, есть PlantaRei Biotech, стартап под руководством Елены Сгараватти, ориентированный на продукты с высокой добавленной стоимостью из отходов производства. В настоящее время он изучает оливковые листья этих деревьев для извлечения полифенолы".

«Мы рады сообщить, что местные государственные учреждения поддерживают наш проект», — заключил он. Мы можем производить высококачественное оливковое масло первого отжима, способствуя устойчивому развитию. Доходы от продаж будут реинвестированы в поддержку мелких производителей и в защиту столь ценного ландшафта, экологического и культурного наследия».