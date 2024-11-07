Южноафриканские бренды снова блистают на мировых соревнованиях

Производители оливкового масла из Южной Африки празднуют свой второй лучший результат на NYIOOC World Olive Oil Competition, получив 12 наград (семь золотых и пять серебряных наград) из 19 заявок.

Участники из самой южной африканской страны укрепили свои позиции на конкурсе, медленно, но уверенно улучшая свой рейтинг среди стран Южного полушария.

Хотя страна по-прежнему является относительно небольшим производителем по сравнению с другими странами ниже экватора, южноафриканцы все больше внимания уделяют высококачественной продукции. оливковое масло первого отжима: в прошлом году производители заработали рекордно высокие 16 наград из 16 заявок на Всемирном конкурсе.

По данным Ассоциации производителей оливок Южной Африки (SA Olive), 95 процентов оливкового масла, производимого в Южной Африке каждый год, классифицируется как Экстра-класс.

Качество, которого южноафриканские производители оливкового масла добились за эти годы, также привлекло внимание местных специалистов, ищущих лучшие масла для своего бизнеса.

«Мы получаем фантастические продукты ручной работы», — сказал шеф-повар и ресторатор из Кейптауна Кристоф Дехосс. Нет смысла покупать оливковое масло, которое привозят из Европы, за 10,000 - километров».

Фермеры страны также занялись выращиванием оливковых деревьев, благодаря чему оливковое хозяйство стало самой быстроразвивающейся сельскохозяйственной подотраслью в стране с годовым темпом роста в 20 процентов.

В 2024 год урожая, который продолжался примерно с середины марта по начало июля, фермеры и мукомольные предприятия Южной Африки получили как рекордный урожай оливкового масла в размере 1.6 миллиона литров (около 1,760 тонн), так и высококачественные свежие масла в большинстве регионов-производителей страны.

Однако сектору пришлось преодолеть трудности, вызванные неустойчивой погодой и частыми отключениями электроэнергии из-за сбоев в энергосистеме страны. Это заставило производителей тщательно планировать и выполнять свои операции, чтобы обеспечить надлежащий сбор и переработку оливок.

Расположенный между историческим городом Стелленбос и долиной Банхук в регионе Западный Кейп страны, Оливки Токара преодолела неблагоприятные условия во время сбора урожая и завоевала Золотую награду за одноименную органическую смесь среднего размера из итальянских сортов.

Компания Tokara Olives получила Золотую награду за свою среднюю смесь, созданную из итальянских сортов оливок. (Фото: Tokara Olives)

Команда Tokara очень взволнована, так как выиграть золотую награду на NYIOOC», — сказал Герт ван Дайк, операционный менеджер компании. Это прекрасный момент, чтобы отпраздновать успех и мотивировать всех продолжать стремиться к совершенству в будущем».

Ван Дайк отметил, что в этом году путь Tokara к успеху был тернистым: экстремальные погодные условия и отсутствие дождей повлияли на урожай оливкового масла компании.

«Природа создала несколько экстремальных проблем во время сбора урожая, поскольку мы понесли значительные потери урожая из-за сильного штормового ветра в начале апреля, в то время как обычные зимние осадки во время сбора урожая отсутствовали», — сказал он.

«Эти явления способствовали ускоренному созреванию нашего урожая оливок, заставляя наш оливковый завод перерабатывать больший объем оливок в день, чем обычно», — добавил ван Дайк.

Инвестиции Мардоу— еще один производитель из Западного Кейпа, где производится 95 процентов оливкового масла страны, — повторил свой успех на прошлогоднем конкурсе, завоевав в этом году еще одну пару золотых наград.

Компания Mardouw Investments заслужила признание на Всемирном конкурсе в течение каждого из последних шести лет. (Фото: Mardouw Investments)

Mardouw был награжден за одноименную среднюю смесь из оливок сортов Фаволоза и Коратина, а также за моносортовое вино из оливок сорта Франтойо, что продлило его победную серию на мировом конкурсе.

«Эти награды значат для нас очень много», — сказал генеральный менеджер Филип Кинг. Мы всегда считали, что производим оливковое масло первого отжима высшего качества мирового класса, и были удостоены двух золотых наград на таком престижном конкурсе, как NYIOOC снова огромная честь. Это также демонстрирует нашу последовательность поскольку мы получаем эту награду уже шесть лет подряд, начиная с 2019 года».

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Относительно новый сорт Favolosa, FS17, был первоначально выведен в Италии в 1980-х годах из сорта Frantoio и считается устойчивым к бактерии Xylella fastidiosa. Плоды сорта среднего размера, винно-красные при созревании и имеют среднее или высокое содержание полифенолов.

Кинг сказал, что Марду также стремится увеличить свой экспорт и планирует использовать NYIOOC награды, которые он получил как новый таран рынка.

«Мы хотим развивать наш экспортный бизнес, уделяя стратегическое внимание восточному побережью США», — сказал он. Я уверен, что наша последовательность в достижении хороших результатов в NYIOOC последние шесть лет помогут нам выйти на наш целевой рынок».

Для 39-летнего Лойисо Манги, владельца Ubuntu из столицы страны, Кейптауна, получивший награду от NYIOOC мечта всей жизни стала реальностью.

Отец южноафриканской демократии Нельсон Мандела сделал слово Ubuntu знаменитым, означающим сострадание и доброту. (Фото: Ubuntu)

Я взволнован и горд», — сказал Манга после получение серебряной награды для изысканной смеси, продаваемой в оригинально украшенной бутылке с традиционным африканским дизайном.

«Эта победа — для всей безработной молодежи и тех, кто хочет следовать своим мечтам», — добавил Манга. Мы это сделали, и мы только начали».

Компания Ubuntu, названная в честь слова, которое стало знаменитым благодаря Нельсону Манделе и которое означает «сострадание» и «доброта», является первой компанией по производству оливкового масла в Южной Африке, принадлежащей чернокожим.

Увлеченный агробизнесом и благотворительностью, Манга потратил два года на поиски оливковой фермы и воплотил свою идею в жизнь, основав Ubuntu в 2019 году.

«Оливковое масло Ubuntu первого отжима — это не просто мимолетное упущение», — сказал он. Это история о мечте, которая стала реальностью благодаря упорному труду и сосредоточенности на пользе, которую она принесет людям, с которыми она соприкоснется».

Радость победы на NYIOOC также распространился на близлежащую долину реки Брид, где Оливковое поместье Рио-Ларго вновь был назван одним из лучших производителей оливкового масла в мире.

Получение награды на NYIOOC«Победа в номинации «Лучший результат», крупнейшего международного конкурса оливковых масел первого отжима, является значительным достижением, которое стоит отметить», — отметила совладелица Бренда Уилкинсон. Это признание не только повышает узнаваемость нашего бренда, особенно в мировом масштабе, но и служит эталоном нашего качества по сравнению с лидерами отрасли».

Многократный победитель Всемирного конкурса, вино Rio Largo в этом году получило Серебряную награду за среднюю смесь и завоевало награды в шести предыдущих выпусках конкурса.

«Эта награда подтверждает нашу позицию как конкурентоспособного игрока на рынке, вселяет уверенность в нашей продукции и открывает новые возможности для роста», — заключил Уилкинсон.