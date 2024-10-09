Южноафриканские фермеры празднуют восстановление производства

Производители оливок в Южной Африке собрали богатый урожай, объемы производства достигли самых высоких показателей за последние годы.

«Сезон оливок 2024 года для южноафриканских производителей оказался очень успешным», — отметила Венди Петерсен, генеральный директор отраслевой ассоциации SA Olive.

По оценкам, производство оливкового масла в Южной Африке достигло 1.6 млн литров в 2023/24 сельскохозяйственном году, что значительно больше, чем в предыдущем году. 1.2 миллиона литров сообщил за предыдущий год. Годовой объем производства обычно колеблется от 1.5 до - миллионов литров.

Мы увидели общий средний рост от производителей от десяти до 20 процентов, при этом качество оливковое масло первого отжима «Очень хорошо», — сказал Петерсен. Исключительное качество столовых оливок и оливкового масла первого отжима в этом сезоне подчеркивает преданность своему делу и упорный труд наших производителей».

«Это также отражает благоприятные условия выращивания и опыт, которые способствовали достижению столь высоких стандартов», — добавила она.

Команда растущий успех южноафриканских производителей оливок на международной арене, например, на NYIOOC World Olive Oil Competition, указывает на смещение акцента в сторону качества.

Эти результаты также демонстрируют устойчивость местной оливковой отрасли, которая преодолела многочисленные трудности в течение сезона.

«Высокие затраты на производство продолжают оставаться серьезной проблемой для наших производителей», — сказал Петерсен. «Электричество и затраты на производство остаются основными препятствиями в сельском хозяйстве, и оливковая промышленность не является исключением», — добавила она, имея в виду частые отключения электроэнергии, от которых страдает страна.

«Кроме того, производство оливок требует больших трудозатрат, и это напрямую влияет на цену продукта», — пояснил Петерсон. Помимо влияния на цены, это также напрямую влияет на качество конечного продукта, если он не перерабатывается сразу после сбора урожая».

Южная Африка импортирует большие объемы оливкового масла первого отжима из-за рубежа, а ее чистое производство ниже потребления.

Конкуренция со стороны иностранной продукции оказывает дополнительное давление на местный рынок оливкового масла первого отжима.

«В Южной Африке наши производители не получают государственной поддержки, как в других странах-производителях оливкового масла», — сказал Петерсен.

«Это ценовое давление привело к тому, что на полках розничных магазинов ЮАР появились более дешевые импортные масла, а южноафриканским производителям пришлось конкурировать с субсидируемым, более дешевым и низкокачественным импортным продуктом», — добавила она.

Более того, на ценообразование южноафриканских оливковых масел, особенно оливкового масла первого отжима, напрямую влияет тот факт, что эти продукты не облагаются НДС по нулевой ставке.

«Это влияет на конкурентоспособность на рынке. Другие растительные и семенные масла облагаются НДС по нулевой ставке, что делает сравнение цен несправедливым», — добавил Петерсен, намекая на то, что потребители по-прежнему очень чувствительны к ценам.

Бренда Уилкинсон сказала, что ранний урожай Рио-Ларго позволил избежать некоторых климатических проблем, с которыми сталкивались другие производители. (Фото: Rio Largo Olive Estate)

Babylonstoren, а историческая ферма расположенное у подножия горы Симонсберг в винодельческой долине Франшхук в Южной Африке, сообщило о прекрасных результатах сезона.

«В целом, как количество, так и качество продукции были высокими», — сказал Петрус ван Эден, специалист по оливковому маслу Babylonstoren. По сравнению с 2023 годом мы отметили небольшое увеличение объемов, особенно по нашим оливкам сорта Франтойо, поскольку большая часть наших деревьев достигла зрелости».

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«Результаты оказались лучше, чем ожидалось», — добавил он. Качество было превосходным, масло соответствовало нашим высоким стандартам и продемонстрировало многообещающие характеристики с точки зрения вкусового профиля».

Ферма столкнулась с трудностями, включая продолжительную летнюю жару и поздние зимние дожди. «Жара создала стресс для урожая, а поздние дожди повлияли на последнюю часть сбора урожая, что затруднило его завершение в запланированные сроки», — сказал ван Эден.

В Рио-Ларго, отмеченный многочисленными наградами Производитель оливкового масла из долины Схерпенхойвель в Западной Капской провинции ожидает более медленного сбора урожая, чем рекордный урожай 2023 года.

«Качество было исключительным, и нам удалось собрать урожай раньше, до сильных зимних дождей», — сказала совладелица Бренда Уилкинсон. Некоторые из наших коллег-производителей с высокими урожаями пострадали от наводнений и дождливой погоды в конце сезона, что отрицательно сказалось на качестве».

Наши оливковые масла показали более высокие результаты полифенолы «Но сохранился баланс с очень хорошими показателями добычи нефти», — добавила она. В целом наши оливковые масла обладают приятным ароматом и очень чистым вкусом с длительной остротой».

Рио-Ларго пришлось столкнуться с отключением нагрузки (эвфемизм для обозначения запланированных государством веерных отключений электроэнергии), как и со многими другими.

«Это вызов для большинства южноафриканцев», — сказал Уилкинсон. В нашем случае эту проблему удалось решить за счет выработки электроэнергии за счет солнечной энергии и дизельного генератора на территории поместья».

Плохая погода и ненадежные услуги оказали более сильное воздействие в некоторых регионах. В этих областях ожидания были выше фактических результатов.

В то время как многие производители получили бурный урожай, погодные проблемы привели к тому, что у некоторых урожайность оказалась ниже ожидаемой. (Фото: Darling Olives)

«Это был сложный сезон сбора урожая в период значительного спроса на оливковое масло», — отметила Николь Коэн, менеджер по производству компании Darling Olives. Урожай оказался намного меньше, чем мы ожидали».

Компания Darling Olives, расположенная примерно в 70 километрах к северу от Кейптауна, является известным производителем оливкового масла первого отжима и столовых оливок.

«Самой большой проблемой для нас было собрать достаточно объемов для удовлетворения потребностей рынка», — сказал Кун.

Он добавил, что повышение осведомленности потребителей имеет решающее значение для рынка оливкового масла премиум-класса.

«Хотя цены на оливки первого отжима остаются выше обычных, мы видим, что потребители по-прежнему покупают высококачественные оливковые масла первого отжима», — отметил Кун.

Ван Эден из Babylonstoren также отметил, что производители высококачественной продукции должны уделять особое внимание осведомленности потребителей.

«Еще есть возможности для большего образования и взаимодействия», — сказал он. По мере того, как люди все больше заботятся о своем здоровье и проявляют интерес к качеству кулинарных изделий, они начинают ценить преимущества и универсальность оливкового масла».

Специалист компании по оливковому маслу предупредил, что цена подтолкнула некоторых покупателей попробовать более доступные альтернативы, такие как масло авокадо.

«Я считаю, что олеотуризм может значительно повысить осведомленность в более широком масштабе, предлагая практический опыт обучения и дегустации, что углубит признательность потребителей», — сказал ван Эден.

«В конечном итоге страсть к оливковому маслу, передаваемая через подлинные истории и опыт, будет способствовать повышению осведомленности и лояльности потребителей», — заключил он.