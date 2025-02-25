По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия страны, в 1.38/2024 сельскохозяйственном году в Испании было произведено 25 млн тонн оливкового масла, при этом большая часть оливок была собрана и переработана.

Хотя урожай в этом году не достигнет 1.65 млн тонн, прогнозировавшихся до начала сбора урожая в октябре, он значительно превышает прогнозируемый 665,800 тонн произведено в 2022/23 и 852,600 тонн год спустя

Испания была готов к богатому урожаю после влажной зимы и умеренных весенних температур. Однако отсутствие дождей в конце лета и начале осени, экстремальные погодные явления, включая град, и нехватка рабочей силы привело к снижению общего объема производства.

Южное испанское автономное сообщество Андалусия лидировало, где производство достигло почти 981,000 574,295 тонн к концу января, незадолго до публикации последних национальных данных о производстве. Для сравнения, Андалусия произвела - - тонн в предыдущем сельскохозяйственном году.

Самый значительный рост наблюдался в провинции Хаэн, где производство увеличилось более чем вдвое, с 205,387 2023 тонн в 24/469,562 году до - - тонн к концу января.

«У нас еще есть февраль и часть марта, которые могут добавить еще несколько тонн к общему производству», — сказал Луис Карлос Валеро, менеджер и представитель Ассоциации молодых фермеров в Хаэне (Асахаха-Хаэн).

Другие заметные увеличения были зафиксированы в соседних провинциях Кордова (со 150,084 245,205 до 55,314 105,222 тонн) и Гранада (с - - до - - тонн).

Второй и третий по величине регионы-производители оливкового масла в Испании — Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура — также отметились значительным ростом производства.

Авт. Сообщество 2024/25 пров. (мТ) 2023/24 (мТ) Изменение,% Андалусия 980,994 574,295 71 Арагон 7,152 17,573 -59 Балеарские острова 244 1,247 -80 Страна Басков 122 105 16 Кастилия-Ла-Манча 130,672 108,620 20 Кастилия и Леон 1,429 1,497 -0.3 Каталония 14,852 32,057 -44 Эстремадура 76,442 68,721 11 Galicia – 6 – Риоха 2,826 2,657 6 Мадрид 3,659 3,202 14 Мурсия 4,209 7,828 -46 Наварра 7,041 6,521 8 Валенсия 4,919 22,498 -78 Источник: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

К концу января фермеры и мукомолы в Кастилии — Ла-Манче произвели 130,672 108,620 тонны по сравнению с 2023 24 тоннами в -/- году.

Хулиан Мартинес Лисан, региональный министр сельского хозяйства, сообщил местным СМИ представитель полиции. что он ожидал, что сбор урожая закончится выше среднего показателя за последнее десятилетие» — 140,000 - тонн.

Между тем, производство в соседней Эстремадуре выросло с 68,721 2023 тонн в 2/- гг.4 до 76,442 1 тонн за первые четыре месяца сельскохозяйственного года, начавшегося - октябряst.

В результате рекордного урожая запасы оливкового масла выросли до 865,176 2024 тонн, и испанские власти ожидают, что Испания завершит урожайный год 25/295,389 в сентябре с объемом - - тонн.

Для сравнения, Испания завершила январь 2024 года с 733,900 2023 тоннами, а 24/190,389 сельскохозяйственный год — с - - тоннами запасов оливкового масла.

Возврат среднего урожая и восстановление запасов оливкового масла привели к резкому снижению цен в местах происхождения при более постепенном снижении цен в супермаркетах.

Данные InfaOliva показывают, что оливковое масло первого отжима Цены существенно снизились с рекордных 8.988 евро за килограмм в январе 2024 года до 3.933 евро на момент написания статьи.

Аналогичным образом цены на оливковое масло первого отжима упали с 8.717 евро до 3.663 евро за килограмм, а на лампанте — с 8.563 евро до 3.490 евро.

По данным Las Provincias, цены на оливковое масло первого отжима также снизились в нескольких крупных сетях супермаркетов: от 0.20 евро за литр до 0.60 евро за три литра.

Виктор Ройг, генеральный директор Deoleo в Испании, сказал Лас Провинсиас он ожидает, что производство в Испании достигнет 1.4 млн тонн, при этом понижательное давление на цены сохранится.

«Когда товара нет, это отражается на ценах, и тогда это заметно по очень значительному падению, которое отчетливо видно на полках, и эта тенденция сохранится до следующего урожая», — сказал он.

«Логично, что мы перейдем к ценам 2021 и 2022 годов, между 3 и 4 евро», — добавил Ройг. Весь контекст положителен как для категории, так и для потребителя».