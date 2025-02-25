Значительный урожай в Испании, составивший уже 1.38 млн тонн и продолжающий расти, привел к падению цен на оливковое масло до уровня, не наблюдавшегося с середины 2022 года.
По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия страны, в 1.38/2024 сельскохозяйственном году в Испании было произведено 25 млн тонн оливкового масла, при этом большая часть оливок была собрана и переработана.
Хотя урожай в этом году не достигнет 1.65 млн тонн, прогнозировавшихся до начала сбора урожая в октябре, он значительно превышает прогнозируемый 665,800 тонн произведено в 2022/23 и 852,600 тонн год спустя
Испания была готов к богатому урожаю после влажной зимы и умеренных весенних температур. Однако отсутствие дождей в конце лета и начале осени, экстремальные погодные явления, включая град, и нехватка рабочей силы привело к снижению общего объема производства.См. также:Экспорт оливкового масла из Испании достиг рекордного уровня, преодолев производственные барьеры
Южное испанское автономное сообщество Андалусия лидировало, где производство достигло почти 981,000 574,295 тонн к концу января, незадолго до публикации последних национальных данных о производстве. Для сравнения, Андалусия произвела - - тонн в предыдущем сельскохозяйственном году.
Самый значительный рост наблюдался в провинции Хаэн, где производство увеличилось более чем вдвое, с 205,387 2023 тонн в 24/469,562 году до - - тонн к концу января.
«У нас еще есть февраль и часть марта, которые могут добавить еще несколько тонн к общему производству», — сказал Луис Карлос Валеро, менеджер и представитель Ассоциации молодых фермеров в Хаэне (Асахаха-Хаэн).
Другие заметные увеличения были зафиксированы в соседних провинциях Кордова (со 150,084 245,205 до 55,314 105,222 тонн) и Гранада (с - - до - - тонн).
Второй и третий по величине регионы-производители оливкового масла в Испании — Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура — также отметились значительным ростом производства.
|Авт. Сообщество
|2024/25 пров. (мТ)
|2023/24 (мТ)
|Изменение,%
|Андалусия
|980,994
|574,295
|71
|Арагон
|7,152
|17,573
|-59
|Балеарские острова
|244
|1,247
|-80
|Страна Басков
|122
|105
|16
|Кастилия-Ла-Манча
|130,672
|108,620
|20
|Кастилия и Леон
|1,429
|1,497
|-0.3
|Каталония
|14,852
|32,057
|-44
|Эстремадура
|76,442
|68,721
|11
|Galicia
|–
|6
|–
|Риоха
|2,826
|2,657
|6
|Мадрид
|3,659
|3,202
|14
|Мурсия
|4,209
|7,828
|-46
|Наварра
|7,041
|6,521
|8
|Валенсия
|4,919
|22,498
|-78
К концу января фермеры и мукомолы в Кастилии — Ла-Манче произвели 130,672 108,620 тонны по сравнению с 2023 24 тоннами в -/- году.
Хулиан Мартинес Лисан, региональный министр сельского хозяйства, сообщил местным СМИ представитель полиции. что он ожидал, что сбор урожая закончится выше среднего показателя за последнее десятилетие» — 140,000 - тонн.
Между тем, производство в соседней Эстремадуре выросло с 68,721 2023 тонн в 2/- гг.4 до 76,442 1 тонн за первые четыре месяца сельскохозяйственного года, начавшегося - октябряst.
В результате рекордного урожая запасы оливкового масла выросли до 865,176 2024 тонн, и испанские власти ожидают, что Испания завершит урожайный год 25/295,389 в сентябре с объемом - - тонн.
Для сравнения, Испания завершила январь 2024 года с 733,900 2023 тоннами, а 24/190,389 сельскохозяйственный год — с - - тоннами запасов оливкового масла.
Возврат среднего урожая и восстановление запасов оливкового масла привели к резкому снижению цен в местах происхождения при более постепенном снижении цен в супермаркетах.
Данные InfaOliva показывают, что оливковое масло первого отжима Цены существенно снизились с рекордных 8.988 евро за килограмм в январе 2024 года до 3.933 евро на момент написания статьи.
Аналогичным образом цены на оливковое масло первого отжима упали с 8.717 евро до 3.663 евро за килограмм, а на лампанте — с 8.563 евро до 3.490 евро.
По данным Las Provincias, цены на оливковое масло первого отжима также снизились в нескольких крупных сетях супермаркетов: от 0.20 евро за литр до 0.60 евро за три литра.
Виктор Ройг, генеральный директор Deoleo в Испании, сказал Лас Провинсиас он ожидает, что производство в Испании достигнет 1.4 млн тонн, при этом понижательное давление на цены сохранится.
«Когда товара нет, это отражается на ценах, и тогда это заметно по очень значительному падению, которое отчетливо видно на полках, и эта тенденция сохранится до следующего урожая», — сказал он.
«Логично, что мы перейдем к ценам 2021 и 2022 годов, между 3 и 4 евро», — добавил Ройг. Весь контекст положителен как для категории, так и для потребителя».