Испанские чиновники заявили, что это последняя в сезоне декантация оливкового масла на заводах по всей стране, в 850,157/2023 сельскохозяйственном году объем производства достиг 24 - тонн.

Хотя урожай оливкового масла в этом году остается значительно ниже среднего за пять лет, он превысил первоначальные ожидания на 11 процентов и превзошел исторически плохой урожай прошлого года на 28 процентов.

По словам Хуана Вилара, стратегический консультант Что касается сектора оливкового масла, то несколько факторов объясняют, почему урожай оказался лучше, чем ожидалось.

Одной из них была цена на оливковое масло», — сказал он. Olive Oil Times. Это означало, что никто не бросал оливки в оливковых рощах; все было собрано. Фруктов было больше, чем ожидалось, но масла было меньше, чем предполагалось изначально».

Вилар добавил, что высокие цены на оливковое масло также заставило многих производителей столовых оливок перенаправить свой урожай на производство оливкового масла, что еще больше способствовало получению более высокого, чем ожидалось, урожая.

Андалусия лидировала: производство в самом южном автономном сообществе выросло до 576,615 205,572 тонн, включая урожаи 151,294 - и - - тонны в Хаэне и Кордове соответственно.

За ней последовала Кастилия-Ла-Манча, где было произведено 108,636 - тонн; Эстремадура, где выход достиг 68,731 32,467 тонны; и Каталония - 63,708 - тонн. Остальные десять автономных сообществ Испании, производящих оливковое масло, в совокупности произвели - - тонн.

В связи с тем, что сбор столовых оливок в Испании идет восьмой месяц, министерство сообщило, что объем производства достиг 408,000 - тонн.

Как и в случае с оливковым маслом, окончательный урожай столовых оливок превысил первоначальную оценку в 387,800 414,200 тонн. Тем не менее, он окажется ниже уровня предыдущего года в 22 - тонн и на - процента ниже среднего показателя за пять лет.

В преддверии сельскохозяйственного 2024/25 года, который начнется в октябре, Вилар и представители министерства оптимистичны в отношении того, что производство оливкового масла в Испании вернется в нормальное русло.

Испания производила в среднем 1.4 миллиона тонн ежегодно в течение пяти лет, предшествовавших исторически низкому урожаю 2022/23 года.

Никаких проблем [в андалузских оливковых рощах] не было», — сказал Вилар. Все идет достаточно хорошо».

Он добавил, что на юге Испании выпало достаточно осадков, чтобы удовлетворить потребности орошаемых оливковых рощ региона в воде в течение всего лета.

Во время объявления последних показателей производства министерство подтвердило позицию Вилара и заявило, что лучший урожай приведет к снижению цен на оливковое масло в стране происхождения.

Что касается прогноза на следующий урожай, оценки указывают на восстановление производства благодаря дождям и хорошим погодным условиям в последние недели», — заявили в Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

Как следствие, ожидается, что цены будут ниже высоких уровней, зафиксированных в ходе текущей кампании», — добавили в министерстве.