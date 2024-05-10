Испанские производители празднуют победу после требовательного урожая

Фермеры и производители оливкового масла в Испании, крупнейшей в мире стране-производителе оливкового масла, в очередной раз преодолели экстремальные температуры и сухую погоду, чтобы производить продукцию мирового класса. оливковое масло первого отжима.

Восемьдесят два бренда оливкового масла первого отжима из шести автономных сообществ получили награды на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Мы видим, что вся наша тяжелая работа окупается (выиграв две золотые награды) и что многовековая традиция производства оливкового масла не прошла даром для семьи Вальдуэса. - Джон Кансилья, менеджер по продажам, Marqués de Valdueza

Согласно последним данным, Испания произвела 846,800 2023 тонн в 24/- сельскохозяйственном году, что значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, но намного выше, чем исторически плохой урожай прошлого года.

Фермерам и мельникам удалось преодолеть сочетание многих оливковых деревьев, дающих меньше плодов, и более низкого уровня накопления масла из-за резких весенних колебаний температуры и последствий засухи.

Высокие температуры осенью, когда многие производители начали собирать ранний урожай, также осложнили производство отмеченного наградами оливкового масла первого отжима.

Это особенно справедливо в отношении Андалусии, крупнейшего региона Испании по производству оливкового масла, где были завоеваны две трети наград страны на Всемирных конкурсах. Крупнейшее автономное сообщество Испании в 574,295/2023 сельскохозяйственном году произвело 24 - тонн.

Этот год был особенно трудным, потому что высокие температуры октября затруднили синтез масла оливковым деревом, а нам - холодную экстракцию на мельнице», - сказал Хуан Игнасио, исполнительный директор компании. Ла Оливилья, который принес Дехеса де ла Сабина десятую подряд награду Всемирного конкурса.

Он описал получение Золотой награды за органический фильм Picual средней интенсивности как самый счастливый из концов» после сложный урожай».

Эта награда позволяет нам консолидировать и позиционировать Dehesa de la Sabina как эталон на международном рынке и отличает наше масло от других», — добавил Игнасио.

Товарищ андалузский продюсер Луке Экологико также отпраздновал получение золотой награды на выставке 2024 года. NYIOOC.

Хуан Мануэль Луке, Белен Луке и Рафаэль Гальвес (Фото: Luque Ecologico)

Точно так же органические фермеры преодолели высокие температуры и засуху и выиграли девятую награду подряд. Тем не менее они признали, что компания производила примерно вдвое меньше оливкового масла, чем в среднем за год.

Завоевывая награды на конкуренция оправдывает Менеджер по продажам и качеству Рафаэль Гальвес отметил, что эта награда также является одним из лучших инструментов маркетинга, поскольку органическое и устойчивое производство обеспечивает неизменно высокое качество.

Эти награды, несомненно, являются маркетинговыми инструментами, которые помогают компаниям позиционировать свою продукцию как качественную и ценимую покупателями», — сказал он. Это помогает позиционировать имидж компании и помогает в продажах».

На другом конце Испании фермеры и мельники в Каталонии заработали вторую по величине сумму. NYIOOC награды – 12.

Во время сбора урожая производители автономного сообщества, четвертого по объему производства региона Испании, также преодолели сильную засуху, включая ограничения на воду в восточной половине Каталонии.

Получение серебряной награды на NYIOOC это честь для нас», — сказала Альба Комадран Туру, представитель базирующейся в Лериде компании. Гуадеа. Это признание нашей постоянной приверженности совершенству и качеству на каждом этапе производственного процесса. Мы гордимся тем, что наши усилия отражены в этой престижной награде».

Генеральный директор Gaudea Джерард Кэмпс (Фото: Gaudea)

Она добавила, Мы сталкиваемся с различными проблемами при производстве высококачественного оливкового масла первого отжима. От меняющихся погодных условий до тщательного отбора оливок — каждый этап процесса представляет свои проблемы».

Gaudea специализируется на производстве Арбекина моносортовая оливковое масло первого холодного отжима с сертификатом защищенного наименования происхождения Les Garrigues. Комадран заявил о победе в NYIOOC поможет поднять престиж своего бренда на международном уровне.

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Мы уверены, что NYIOOC Эта награда окажет значительное влияние на наш бренд, особенно на международном рынке», — сказала она. Мы надеемся, что это признание откроет нам новые возможности на рынке и укрепит наши позиции в производстве оливковых масел премиум-класса».

Производители Майорки (Балеарские острова), расположенные менее чем в 200 километрах от побережья Каталонии, вместе завоевали три награды на Всемирном конкурсе.

Компания Son Maragues 1921 отпраздновала удостоенный награды органический сорт Эмпельтре, собранный в террасных оливковых рощах в горах Трамунтана. (Фото: Сон Морагеш, 1921 г.)

Для меня большая честь получить эту награду, которую мы понимаем как признание нашего постоянного совершенствования в стремлении к совершенству», — сказал Мариано Вальдес.

Исполнительный директор Сон Морагес 1921 приветствовал золотую награду компании за органическую среду Empeltre. Это отличие подтверждает, что мы на правильном пути», — сказал он.

Компания специализируется на производстве оливкового масла из органически выращенных столетних деревьев на сухих каменных террасах в самом сердце гор Трамунтана.

В этом году нам повезло с погодой, и сезон был хорошим», — сказал Вальдес. Однако растущая нестабильность климата, нерегулярные осадки, мягкая зима и суровое лето делают сохранение этого ценного природного и культурного наследия все более трудным».

Son Moragues 1921 выходит на новые рынки, и Вальдес считает, что эта награда поможет компании привлечь новых клиентов.

Зная, какой престиж дает это отличие, мы прогнозируем важный импульс в консолидации нашего бренда, который не может произойти в лучшее время», — сказал он.

На материковой части Испании производители Кастильи-Ла-Манчи, второго по величине производственного региона страны, отпраздновали девять побед. NYIOOC награды.

Среди победителей оказались более 750 семей которые составляют социальный кооператив Olivarera de Valdepeñas, также известный как Коливаль, который получил золотую награду за среднюю арбекину.

Засуха и высокие температуры привели к снижению производства, но к улучшению органолептических качеств членов Colival. (Фото: Коливаль)

Наш успех – это работа в команде с фермером», – сказала Ева Диас, пресс-секретарь кооператива.

Поскольку оливковое масло первого холодного отжима начинается с высококачественных фруктов, она похвалила фермеров-членов за их решающую роль в еще одном успешном сезоне в Вальдепеньясе, примерно в двух часах езды к югу от Мадрида.

Мы консультируем фермера относительно оптимального времени сбора урожая, жертвуя производительностью в обмен на качество», — сказал Диас. Таким образом, мы получаем оливковый сок с отличными от других масел органолептическими свойствами. На маслобойне мы балуем оливки, работая без температуры, быстро обрабатывая и получая продукт, полный полифенолы".

Хотя Кастилия-Ла-Манча не избежала последствий жаркой погоды и засухи, Диас сказал, что дефицит воды способствовал успеху кооператива на Всемирном соревновании.

Летом в Кастилье-Ла-Манче наблюдалась сильная засуха и очень засушливые температуры, что вызвало дефицит воды в плодах и, следовательно, привело к остроте и горечи масла», — сказала она.

Диас считает, что устойчивый успех на Всемирном конкурсе – компания Colival была награждена в каждом из девяти последних конкурсов – помогает кооперативному экспорту на прибыльный рынок Северной Америки.

Она сказала: Воздействие преобразуется в стратегию маркетинга и продаж в регионе Северной Америки. Награды — это позиционирование бренда».

В соседней Эстремадуре – третьем по величине производственном регионе Испании, пережившем наибольший увеличение производства в 2023/24 сельскохозяйственном году – команда, стоящая за этим маркиз де Вальдуэза также отметили роль, которую две последние награды World Competition сыграют в экспорте своей продукции.

Алонсо и Фадрике Пералес (Фото: маркиз де Вальдуэса)

Компания, основанная в доме Альвареса де Толедо и производящая оливковое масло с 1624 года, отпраздновала Золотые награды для пары средних смесей: флагманские бренды Maqués de Valdueza и Merula.

Постоянно получая NYIOOC Благодаря полученным наградам мы смогли убедительно доказать рынку, что Marqués de Valdueza — это оливковое масло, которое можно считать одним из лучших в мире», — заявил менеджер по продажам Джон Кансилья. Мы считаем, что эта награда повысила престиж нашей нефти и, в свою очередь, способствовала продажам на очень конкурентном рынке США».

Оспаривая проблемы, с которыми сталкиваются при производстве оливкового масла первого холодного отжима, Канчилла объяснила успех компании вертикально интегрированным сельским хозяйством и переработкой, что позволяет ей контролировать качество на каждом этапе процесса.

Самым важным элементом, который позволил нам получить это выдающееся масло, является постоянное применение нашего интегрированного метода производства», — подтвердил Кансилла. Этот метод предполагает тщательное планирование и выполнение норм и процедур, которые дают нам оливковое масло маркиза де Вальдуэса, способное постоянно выигрывать NYIOOC Золотая награда, год за годом».

Мы видим, что вся наша тяжелая работа окупается и что многовековая традиция производства оливкового масла не прошла даром для семьи Вальдуэса», — заключил он.