Исследование проливает свет на снижение затрат на сбор урожая для производителей столовых оливок

Недавние исследования показывают, что механический сборщик столовых оливок, сочетающий встряхивание ствола и кроны, более эффективен, чем любой из методов по отдельности.

Ассоциация Исследование обнаружили, что этот метод повышает эффективность механического сбора урожая (измеряемую как процент плодов, снятых с дерева с течением времени) и дает более качественные плоды.

В последние годы производство столовых оливок в Калифорнии значительно сократилось. В исследовании отмечается, что это связано с затратами на ручную уборку урожая, которые часто превышают 60 процентов валового дохода.

В результате механический метод сбора урожая может значительно снизить затраты на сбор урожая и повысить экономическую жизнеспособность сектора производства столовых оливок в штате.

Что ж, в производстве деревьев нет ничего большого прорыва; это скорее медленный, но устойчивый прогресс», — сказала Луиза Фергюсон, автор исследования и профессор кафедры наук о растениях Калифорнийского университета в Дэвисе.

Первым шагом или достижением является то, что мы можем достаточно экономично использовать двусторонние шейкеры для фисташек и чернослива для сбора столовых оливок, которые собирают физиологически незрелыми и имеют силу удаления плодов около 0.5 килограмма».

Далее Фергюсон сообщил, что исследователи исследуют Accede, соединение, выделяющее этилен, производимое Valent Chemical. Это соединение также повышает эффективность комбайна при встряхивании ствола.

В ходе исследования эффективность харвестера оценивалась путем сравнения экспериментального вибраторного устройства для навеса и коммерческого встряхивателя ствола. Оба продемонстрировали низкую эффективность уборки урожая и не имели существенных различий в эффективности комбайнов между ними, составляя в среднем не более восьми процентов.

Однако одновременное сочетание обоих методов встряхивания увеличило цену за тонну, заработанную производителем, на 63 процента по сравнению с встряхиванием ствола и на 35 процентов по сравнению с встряхиванием купола.

Хотя новый метод сбора урожая потенциально может изменить правила игры в отношении столовых оливок, Фергюсон заявил, что он не приведет к значительному повышению эффективности сбора оливок для производства оливкового масла.

Масличные оливки физиологически зрелы и имеют гораздо меньшую силу удаления плодов», — сказала она. Контактные машины Canopy оказались высокоэффективными, поэтому встряхиватель ствола для них не является новинкой. Современные сорта оливкового масла были выведены для получения высокоэффективных контактных шейкеров, расположенных над кроной».

Тем не менее, Accede вполне может быть чем-то, что они могли бы использовать, поскольку даже при высокой эффективности комбайна получение даже на два-восемь процентов больше оливок с дерева во время сбора урожая будет значительным», — добавил Фергюсон.

Комбайн с встряхивающим стволом, использованный в исследовании, доступен для покупки или для уборки по контракту, но компания Accede все еще находится на стадии полевых испытаний.

По исследования затрат Согласно данным Калифорнийского университета в Дэвисе, сбор вручную может составлять до 80 процентов трудозатрат на столовые оливки и 60 процентов производственных затрат.

Результаты нового исследования могут обратить вспять спад производства основных столовых оливок Калифорнии, Мансанильо, который сократился за последние три десятилетия из-за роста затрат на рабочую силу и увеличения дефицита.

Однако для перехода оливковой рощи от ручного сбора урожая к механическому сбору требуется тщательное планирование.

По словам Аманды Бэйли, исполнительного директора австралийского Центра оливок, это изменение предполагает существенный сдвиг в сборе урожая и обрезке, а также в управлении логистикой обработки значительного увеличения количества фруктов за более короткий промежуток времени — примерно 500 килограммов в час.

Хотя механизированный сбор урожая обещает большую прибыль, он не может происходить изолированно. Механизированный сбор урожая невозможен без адаптации сада и кроны», — сказал Фергюсон, перефразируя израильского инженера по механическому сбору урожая Йоава Сарига.

Во-первых, деревья необходимо сажать в более тесных живых изгородях – от 200 до 250 деревьев на акр (от 490 до 620 деревьев на гектар) по сравнению с традиционными 96 деревьями на акр (237 деревьев на гектар).

Деревья необходимо обрезать механически, чтобы сохранить урожайную высоту, ширину и объем. Кроме того, необходимо проводить минимальную ручную обрезку, чтобы свет мог проникать под крону и давать цветы и плоды.

Мы продемонстрировали, что механическая уборка урожая обеспечивает максимальную эффективность; однако нефтяной промышленности это не нужно, и ни один производитель не собирается производить новую машину для производства столов площадью 12,400 5,020 акров (- - гектаров)», — сказал Фергюсон.

Итог… обе отрасли изо всех сил пытаются получить пять тонн на акр (12 тонн на гектар), необходимые для экономической устойчивости», — добавила она. Вот почему эффективный механический сбор урожая и возможные агенты отрыва, которые уменьшают силу удаления плодов и повышают эффективность комбайна, представляют такой интерес».