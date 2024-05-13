Устойчивость и биоразнообразие полезны для бизнеса, считает фермер из Кампании

Исторический регион Ирпиния, который часто называют зеленым сердцем Кампании из-за своей природной красоты, примерно соответствует провинции Авеллино, может похвастаться историей прекрасного вина и удостоенным наград. оливковое масло первого отжима производство.

Наши рощи дали нам так много, а качество нашей продукции позволило нам быстро заявить о себе и на международном рынке», — сказал Клаудио Де Лука, владелец Дело д'Альто.

Потребители, осведомленные о качестве оливкового масла, по-прежнему представляют собой нишевую группу, и необходимо активно информировать их. Но те, кто пробует отличное оливковое масло первого отжима, не возвращаются к более бедному. - Клаудио Де Лука, владелец Case d'Alto

Первоначально Де Луке казалось, что ему суждено сделать карьеру в сфере финансов. Тем не менее, по иронии судьбы, он основал винодельню и оливковую рощу на богатых известняком вулканических глинистых почвах вокруг своего родного города на юге Италии.

Я думал, что буду работать с банками после окончания факультета экономики финансовых посредников в Пизанском университете в Тоскане», — сказал Де Лука.

Однажды я вернулся в свой родной город, где мне было о чем позаботиться», — добавил он. Я думал, что это временно, но вместо этого решил остаться и посвятить себя сельскому хозяйству».

В 2011 году Де Лука основал Case d'Alto как органическую ферму, названную в честь региона, известного производством Таурази, красного вина из винограда Альянико. Наряду с этим сортом винограда Де Лука начал выращивать еще один автохтонный сорт Фиано из древних виноградников.

Моя семья всегда производила вино и оливковое масло для домашнего потребления», — сказал он. В то время я часто путешествовал и мне пришла в голову идея остаться и работать на родной земле».

Клаудио Де Лука и его сын Леонардо осматривают оливковые рощи. (Фото: Дело д'Альто)

Мой первоначальный проект заключался в установке большой фотоэлектрической системы на паровом участке площадью несколько гектаров рядом с виноградниками», — добавил Де Лука. Однако из-за бюрократических проблем он развалился, и в 2012 году я решил посадить на этой пустой земле 700 оливковых деревьев».

Намереваясь продолжить семейную традицию и сосредоточиться на качестве, он расширил оливковую рощу и экспериментировал, пока в 2016 году не собрал первый значительный урожай.

Сегодня на ферме высажено 1,000 деревьев, а вскоре будет посажено еще 700. В центре поместья находится многовековая роща в Гроттаминарде, состоящая из множества сортов. Его использовали для обеспечения постоянной урожайности из года в год с преобладанием Франтойо и Ольяролы Ирпина.

После проведения агрономических исследований в Флумери, который особенно подходит для производства оливкового масла, Де Лука разбил фруктовый сад площадью семь гектаров, в основном состоящий из автохтонных растений Равече. Он производит смесь из Леччо дель Корно, Леччино, Франтойо и других местных сортов, включая Маринезе.

Начав сотрудничать с импортером в США, мы начали участвовать в NYIOOC с нашим моносортом Ravece, который получил три награды, что доставило нам большое удовлетворение», — сказал Де Лука. В 2022/23 сельскохозяйственном году у нас произошел резкий спад производства вина, но он был компенсирован великолепным урожаем оливок, даже превзошедшим все ожидания, кульминацией которого стала золотая награда».

В Казе-д'Альто растет 1,000 деревьев, большинство из которых являются местными сортами, и в ближайшее время планируется посадить еще 700. (Фото: Дело д'Альто)

Основной характеристикой Ravece является нотка зеленых листьев томата или томата, в зависимости от спелости плода. Может сопровождаться оттенками трав, артишоков и яблок, с яркой, стойкой горчинкой и пряностью.

Де Лука говорит, что оливковое масло первого холодного отжима Case d'Alto получают из фруктов, прессованных в течение шести часов на современной мельнице Frantoio Barbieri в Патернополи, в десяти километрах от фермы. В зависимости от погоды сбор урожая обычно начинается к концу сентября и заканчивается в середине октября.

Хотя «Равече» — позднеспелый сорт, мы ожидаем начала производства по двум основным причинам», — сказал Де Лука. Во-первых, он подвержен оливковая плодовая муха, а поскольку органическое управление поместьем требует от нас внедрения модели профилактики для предотвращения этого вредителя, мы можем собирать плоды только до его прибытия».

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Во-вторых, почва во Флумери в основном глинистая, и когда начинаются дожди, это может вызвать проблемы с использованием транспорта», — добавил он. Поэтому нам нужно работать при благоприятных погодных условиях. Тем не менее, ранний урожай гарантирует продукцию с высокими полифенол содержание."

Компания также использует систему «Сельское хозяйство 4.0» для предотвращения заражения оливковой плодовой мухой. Эта система состоит из блоков мониторинга, установленных в оливковой роще, которые фиксируют изображения и предоставляют информацию о погоде.

Сельское хозяйство 4.0 Сельское хозяйство 4.0, также известное как умное сельское хозяйство или точное земледелие, подразумевает интеграцию передовых технологий и анализа данных в традиционные методы ведения сельского хозяйства для повышения эффективности, производительности и устойчивости. Этот подход нового поколения к сельскому хозяйству использует передовые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), робототехника, дроны, спутниковые снимки, датчики и анализ больших данных, для оптимизации различных аспектов сельскохозяйственных операций.

Такие достижения приводят к более высокие производственные затраты, к чему необходимо приложить дополнительные усилия, а значит, необходимы и затраты для работы на этих крутых склонах», — сказал Де Лука.

Однако все это компенсируется высоким уровнем качества, который мы можем гарантировать нашим потребителям», — добавил он. Умные инструменты также позволяют нам оптимизировать ресурсы и быть более устойчивыми».

Рощи посажены на хорошо открытых холмах на высоте от 400 до 600 метров над уровнем моря и не требуют орошения, что позволяет компании использовать меньше воды и достигать большей экологической устойчивости.

Многие из 1,000 оливковых деревьев компании являются эндемичными оливковыми деревьями Ravece, которые Case d'Alto использует для производства своего флагманского моносорта. (Фото: Дело д'Альто)

Я считаю, что устойчивое развитие компании в наши дни необходимо не только для того, чтобы справляться с изменение климата— сказал Де Лука. Сохранение биоразнообразия и ландшафта напрямую связаны с качеством продукции. Хорошие продукты производятся в здоровой окружающей среде».

Он добавил, что сохранение природных ландшафтов также способствует развитию олеотуризма. Когда люди посещают ферму, и я привожу их в сады, чтобы полюбоваться этими деревьями и попробовать кусок хлеба с маслом, полученным из их плодов, они увозят домой потрясающие чувственные впечатления», — сказал Де Лука.

Он считает, что существует уникальная синергия между производителями вина и оливкового масла, которые могут использовать один продукт в качестве возможности для потребителей попробовать другой.

Я показываю им разницу между плохим маслом и нашей продукцией премиум-класса, и реакция всегда положительная, поскольку они поражены их цветом, вкусом и ароматом», — сказал Де Лука.

Потребители, осведомленные о качестве оливкового масла, по-прежнему представляют собой нишевую группу, и необходимо активно информировать их», — заключил он. Но те, кто пробует великолепное оливковое масло первого холодного отжима, не возвращаются к более бедному, а действительно, всегда начинают требовать высочайшего качества».