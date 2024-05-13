Устойчивость и биоразнообразие полезны для бизнеса, считает фермер из Кампании

Компания Case d'Alto производит органическое оливковое масло первого отжима в Ирпинии из автохтонных сортов. Владелец Клаудио Де Лука говорит, что сосредоточение внимания на устойчивом развитии повышает качество.
Исторический регион Ирпиния, который часто называют зеленым сердцем Кампании из-за своей природной красоты, примерно соответствует провинции Авеллино, может похвастаться историей прекрасного вина и удостоенным наград. оливковое масло первого отжима производство.
Наши рощи дали нам так много, а качество нашей продукции позволило нам быстро заявить о себе и на международном рынке», — сказал Клаудио Де Лука, владелец Дело д'Альто.
Потребители, осведомленные о качестве оливкового масла, по-прежнему представляют собой нишевую группу, и необходимо активно информировать их. Но те, кто пробует отличное оливковое масло первого отжима, не возвращаются к более бедному.
Первоначально Де Луке казалось, что ему суждено сделать карьеру в сфере финансов. Тем не менее, по иронии судьбы, он основал винодельню и оливковую рощу на богатых известняком вулканических глинистых почвах вокруг своего родного города на юге Италии.
Я думал, что буду работать с банками после окончания факультета экономики финансовых посредников в Пизанском университете в Тоскане», — сказал Де Лука.См. также:Профили продюсеров
Однажды я вернулся в свой родной город, где мне было о чем позаботиться», — добавил он. Я думал, что это временно, но вместо этого решил остаться и посвятить себя сельскому хозяйству».
В 2011 году Де Лука основал Case d'Alto как органическую ферму, названную в честь региона, известного производством Таурази, красного вина из винограда Альянико. Наряду с этим сортом винограда Де Лука начал выращивать еще один автохтонный сорт Фиано из древних виноградников.
Моя семья всегда производила вино и оливковое масло для домашнего потребления», — сказал он. В то время я часто путешествовал и мне пришла в голову идея остаться и работать на родной земле».
Мой первоначальный проект заключался в установке большой фотоэлектрической системы на паровом участке площадью несколько гектаров рядом с виноградниками», — добавил Де Лука. Однако из-за бюрократических проблем он развалился, и в 2012 году я решил посадить на этой пустой земле 700 оливковых деревьев».
Намереваясь продолжить семейную традицию и сосредоточиться на качестве, он расширил оливковую рощу и экспериментировал, пока в 2016 году не собрал первый значительный урожай.
Сегодня на ферме высажено 1,000 деревьев, а вскоре будет посажено еще 700. В центре поместья находится многовековая роща в Гроттаминарде, состоящая из множества сортов. Его использовали для обеспечения постоянной урожайности из года в год с преобладанием Франтойо и Ольяролы Ирпина.
После проведения агрономических исследований в Флумери, который особенно подходит для производства оливкового масла, Де Лука разбил фруктовый сад площадью семь гектаров, в основном состоящий из автохтонных растений Равече. Он производит смесь из Леччо дель Корно, Леччино, Франтойо и других местных сортов, включая Маринезе.
Начав сотрудничать с импортером в США, мы начали участвовать в NYIOOC с нашим моносортом Ravece, который получил три награды, что доставило нам большое удовлетворение», — сказал Де Лука. В 2022/23 сельскохозяйственном году у нас произошел резкий спад производства вина, но он был компенсирован великолепным урожаем оливок, даже превзошедшим все ожидания, кульминацией которого стала золотая награда».
Основной характеристикой Ravece является нотка зеленых листьев томата или томата, в зависимости от спелости плода. Может сопровождаться оттенками трав, артишоков и яблок, с яркой, стойкой горчинкой и пряностью.
Де Лука говорит, что оливковое масло первого холодного отжима Case d'Alto получают из фруктов, прессованных в течение шести часов на современной мельнице Frantoio Barbieri в Патернополи, в десяти километрах от фермы. В зависимости от погоды сбор урожая обычно начинается к концу сентября и заканчивается в середине октября.
Хотя «Равече» — позднеспелый сорт, мы ожидаем начала производства по двум основным причинам», — сказал Де Лука. Во-первых, он подвержен оливковая плодовая муха, а поскольку органическое управление поместьем требует от нас внедрения модели профилактики для предотвращения этого вредителя, мы можем собирать плоды только до его прибытия».
Во-вторых, почва во Флумери в основном глинистая, и когда начинаются дожди, это может вызвать проблемы с использованием транспорта», — добавил он. Поэтому нам нужно работать при благоприятных погодных условиях. Тем не менее, ранний урожай гарантирует продукцию с высокими полифенол содержание."
Компания также использует систему «Сельское хозяйство 4.0» для предотвращения заражения оливковой плодовой мухой. Эта система состоит из блоков мониторинга, установленных в оливковой роще, которые фиксируют изображения и предоставляют информацию о погоде.
Сельское хозяйство 4.0
Сельское хозяйство 4.0, также известное как умное сельское хозяйство или точное земледелие, подразумевает интеграцию передовых технологий и анализа данных в традиционные методы ведения сельского хозяйства для повышения эффективности, производительности и устойчивости. Этот подход нового поколения к сельскому хозяйству использует передовые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), робототехника, дроны, спутниковые снимки, датчики и анализ больших данных, для оптимизации различных аспектов сельскохозяйственных операций.
Такие достижения приводят к более высокие производственные затраты, к чему необходимо приложить дополнительные усилия, а значит, необходимы и затраты для работы на этих крутых склонах», — сказал Де Лука.
Однако все это компенсируется высоким уровнем качества, который мы можем гарантировать нашим потребителям», — добавил он. Умные инструменты также позволяют нам оптимизировать ресурсы и быть более устойчивыми».
Рощи посажены на хорошо открытых холмах на высоте от 400 до 600 метров над уровнем моря и не требуют орошения, что позволяет компании использовать меньше воды и достигать большей экологической устойчивости.
Я считаю, что устойчивое развитие компании в наши дни необходимо не только для того, чтобы справляться с изменение климата— сказал Де Лука. Сохранение биоразнообразия и ландшафта напрямую связаны с качеством продукции. Хорошие продукты производятся в здоровой окружающей среде».
Он добавил, что сохранение природных ландшафтов также способствует развитию олеотуризма. Когда люди посещают ферму, и я привожу их в сады, чтобы полюбоваться этими деревьями и попробовать кусок хлеба с маслом, полученным из их плодов, они увозят домой потрясающие чувственные впечатления», — сказал Де Лука.
Он считает, что существует уникальная синергия между производителями вина и оливкового масла, которые могут использовать один продукт в качестве возможности для потребителей попробовать другой.
Я показываю им разницу между плохим маслом и нашей продукцией премиум-класса, и реакция всегда положительная, поскольку они поражены их цветом, вкусом и ароматом», — сказал Де Лука.
Потребители, осведомленные о качестве оливкового масла, по-прежнему представляют собой нишевую группу, и необходимо активно информировать их», — заключил он. Но те, кто пробует великолепное оливковое масло первого холодного отжима, не возвращаются к более бедному, а действительно, всегда начинают требовать высочайшего качества».