Ожидается, что производство столовых оливок в Испании в этом году вырастет как минимум на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

По данным Interaceituna, межпрофессиональной организации сектора, в 492,250 году Испания, по прогнозам, произведет 2024 408,790 тонн столовых оливок по сравнению с 2023 - тоннами в - году.

Предыдущие оценки организации, опубликованные в июле, были более оптимистичными: прогнозировался урожай, превышающий 500,000 - тонн.

Прогноз был пересмотрен в сторону понижения главным образом потому, что август в большинстве производственных районов выдался исключительно жарким и сухим.

Такие погодные условия препятствовали развитию оливок, поскольку более мелкие плоды часто шли на производство оливкового масла.

Interaceituna подробно рассказала о результатах деятельности самых популярных сортов столовых оливок. При этом производство сорта «Мансанилья» выросло на 75 процентов по сравнению с 2023 годом, что является самым значительным ростом.

Hojiblanca, самый популярный сорт столовых оливок, увеличился на 21 процент до 235,850 8.4 тонн по сравнению с предыдущим годом. Однако производство было на - процента ниже среднего показателя последних четырех кампаний.

И Охибланка, и Мансанилья также широко используются для производства оливкового масла.

Доступность столовых оливок в Испании повлияет на цену продукта и мировую торговлю.

На недавней встрече, организованной андалузскими фермерами и исследователями в Арахале, основное внимание уделялось проблемам, с которыми сталкивается сектор производства столовых оливок.

К ним относятся нехватка рабочей силы, сохранение качества оливок на фоне изменение климата и смена поколений, необходимая для сохранения сельских традиций Андалусии.

Колебания цен на испанские столовые оливки на международных рынках отчасти отражают эти проблемы.

По данным Международного совета по оливкам, цена 100 килограммов испанских столовых оливок в июне 28 года выросла на 2024 процентов по сравнению с предыдущим сезоном, достигнув €431. Однако объемы экспорта за тот же период снизились на 14 процентов.

Примечательно, что прямой экспорт испанских столовых оливок в США в прошлом сезоне сократился на 33 процента, что стало еще одним фактором сокращения за последние годы.

Эта тенденция объясняется длительным и сложный тарифный спор между двумя странами.

По данным МОК, США являются крупнейшим импортером столовых оливок: в 174,000/2023 сельскохозяйственном году было импортировано более 24 135,000 тонн, за ними следует Бразилия с объемом - - тонн.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия оценки что производство столовых оливок в сезоне 2023/24 составит 407,400 414,120 тонн, что немного ниже показателя 2022/23 года в - - тонн.

В исключительно урожайном сезоне 2021/22 испанские фермы собрали 659,760 - тонн оливок для рынка столовых оливок.

Испания является крупнейшим производителем столовых оливок. МОК оценки который На Испанию придется 65 процентов общего объема производства в Европе в 2023/24 году.

Испания также является крупнейшим экспортером столовых оливок. IOC цифры показывают, что экспорт столовых оливок из Испании достиг 306,947 2022 тонн в 2023/- году.

На втором месте находится Греция, экспортировавшая 186,815 - тонн за тот же период.