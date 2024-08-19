Терруар, результаты органического земледелия, отмеченные наградой за урожайность для сицилийских фермеров

В живописном сицилийском регионе Агридженто бывший специалист по связям с общественностью и координации мероприятий использует свои таланты, чтобы пропагандировать мелкомасштабное органическое сельское хозяйство в мире, где растет интенсивное выращивание оливок.

Нара родился из идеи улучшить великолепную собственность, купленную моим отцом более 20 лет назад… который работает врачом, но всегда имел большую страсть к природе и продуктам, которые она нам дает», — сказала владелица Мария Пископо.

Я начала приобретать новые земли и сажать оливковые деревья, сразу же выбрав путь органического земледелия и устойчивого развития», — добавила она.

Меня не интересует крупносерийное производство, потому что оно снижает качество. - Мария Пископо, владелица Нару

С момента начала реализации этого проекта в 2016 году компания Piscopo засадила 22 гектара и добилась годового производства около 6,000 литров органической продукции. оливковое масло первого отжима.

Оливковые рощи компании в основном состоят из оливок Бьянколилья и Ночеллара дель Беличе.

Я выбрала их, потому что это типичные сицилийские оливки, произрастающие в этом регионе», — сказала она. Из Бьянколильи производят ароматное оливковое масло, очень нежное и слегка сладкое. С другой стороны, Ночеллара дель Беличе, типичный для долины Беличе на западе Сицилии, имеет очень мясистые плоды и дает очень насыщенное оливковое масло».

Существует около 500 сортов Ночеллары, и, по моему скромному мнению, тот, что из Беличе, имеет превосходное качество по сравнению с другими», — добавил Пископо.

Климат и география региона имеют решающее значение для определения качества и полезных свойств оливок. Для Пископо особенно выгодно расположение Агридженто на высоте 600 метров над уровнем моря на юге Сицилии.

В Наро, расположенном в провинции Агридженто, типично средиземноморский климат», — сказала она. С видом на море Наро наслаждается морским бризом при немного более низкой температуре, примерно на четыре градуса прохладнее; это способствует приданию оливковым деревьям и их плодам особого аромата».

Как и в любом средиземноморском климате, Пископо говорит, что в Агридженто жаркое, сухое лето и мягкая, влажная зима.

Высокие летние температуры и обилие солнечного света способствуют фотосинтезу, стимулируя рост оливковых деревьев и производство высококачественных оливок», — сказала она. Жаркий и сухой климат сицилийского лета способствует равномерному и здоровому созреванию фруктов, улучшая органолептические характеристики оливок и, следовательно, производимого оливкового масла».

Климат, почва и местные сорта оливок позволили создать отмеченные наградами органические смеси Нару. (Фото: Нару)

Отсутствие высокой влажности летом значительно снижает риск грибковых инфекций и других заболеваний, которые могут поражать оливковые деревья, таких как пятнистость оливковых листьев и оливковая плодовая муха», — добавил Пископо. Климатические условия Наро идеальны для производства высококачественного оливкового масла первого отжима с высоким содержание полифенолов, что способствует антиоксидантным свойствам оливкового масла».

Хотя климат Агридженто хорошо подходит для выращивания оливок, Пископо отметил, что изменение климата как серьезную проблему, наряду с ежегодными проблемами тщательного внесения удобрений и обрезки для достижения максимального урожая и качества.

Засуха является серьезной проблемой на Сицилии и является частью происходящего более масштабного изменения климата», — сказала она. Хотя в предыдущие годы всегда была засуха, она определенно не была на том уровне, который мы наблюдаем сегодня».

Тем не менее, оливки являются устойчивой культурой, а рощи Пископо посажены на хорошо дренированных почвах, что, по ее словам, помогает уменьшить последствия засуха.

На больших высотах влажность воздуха немного выше, чем на окружающих равнинах», — сказала она. Это помогает поддерживать более высокую относительную влажность, тем самым уменьшая испарение и потребление воды деревьями в периоды засухи».

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Пископо считает, что улучшение здоровья почвы и следование лучшим практикам устойчивого развития — это инструменты, которые фермеры могут использовать для противодействия последствия изменения климата.

Нару фокусируется на устойчивых методах ведения сельского хозяйства приоритет здоровья почвы, "Сказала она. Это включает в себя использование органических удобрений и компоста для естественного повышения плодородия почвы, а не использование синтетических химикатов, которые со временем могут ухудшить качество почвы. Поддержание здоровой почвы гарантирует, что наши оливковые деревья получают оптимальное питание и менее восприимчивы к болезням и вредителям».

Содействие биоразнообразию занимает центральное место в нашем подходе к сельскому хозяйству, который создает естественную среду обитания, в которой обитают полезные насекомые. птицы и другие дикие животные», — добавил Пископо. Это биоразнообразие помогает поддерживать экологический баланс, улучшать темпы опыления и устранять необходимость химического вмешательства».

Еще одной серьезной проблемой для производителя стало определение времени сбора урожая, которое в последние годы стало гораздо более сложной задачей, отчасти из-за последствий изменения климата.

Выбор оливок оптимальной спелости имеет решающее значение для производства высококачественного оливкового масла первого отжима», — сказала она. Защита продукта от окисления и света во время хранения и упаковки для сохранения его свежести имеет первостепенное значение и достигается за счет регулярной очистки необходимого оборудования».

Качество для любого отмеченный наградами производитель оливкового масла начинается с оливы на дереве. С этого момента качество может быть снижено только во время сбора урожая и помола. В результате, по словам Пископо, сбор урожая является наиболее важным этапом процесса в Нару.

Сбор урожая тщательно рассчитывается, чтобы оливки были собраны на оптимальной стадии зрелости», — сказала она. Этот этап варьируется в зависимости от желаемых характеристик оливкового масла (например, фруктовость, крепость или мягкость)».

Пископо настаивает на традиционном сборе урожая: оливки собираются вручную или с помощью электрических шейкеров, чтобы снять их с дерева и быстро, но деликатно доставить на мельницу, чтобы сохранить оливки и не подвергать дерево стрессу.

Качество начинается с оливок, поэтому Пископо уделяет пристальное внимание срокам сбора урожая и сортировке фруктов. (Фото: Нару)

Операторы используют сетки, а затем перемещают оливки в очень большие контейнеры с циновками для оливок», — сказала она. Примерно через пару часов работы мы сразу отправляемся на мельницу, чтобы начать прессование (пока остальная часть команды продолжает сбор урожая), избегая таким образом ферментации оливок, которая могла бы сильно повредить качеству конечного продукта. Поэтому мы продолжаем сбор урожая и прессование примерно три раза в день».

Измельчение оливок в течение нескольких часов после сбора помогает минимизировать окисление и сохранить вкус и аромат полученного масла.

Современные заводы по производству оливок часто используют эффективные методы экстракции, такие как центрифугирование, для извлечения масла при минимизации окисления», — сказал Пископо. Контроль температуры во время обработки необходим для предотвращения ухудшения вкуса и аромата масла. Методы холодного прессования или обработка при контролируемых температурах [ниже 27 ºC] помогают сохранить качество масла».

Это помогает сохранить летучие соединения и питательные вещества, присутствующие в оливках, сохраняя вкус, аромат и питательные свойства масла», — добавила она.

После производства оливкового масла первого холодного отжима его хранят в резервуарах из нержавеющей стали и разливают по бутылкам по требованию.

Оливковое масло никогда не расфасовывается заранее», — сказал Пископо. Каждый раз, когда клиент размещает заказ, выбранный тип упаковки заполняется, и заказ немедленно отправляется. Это гарантирует, что вкус масла останется неизменным в течение всего года, сохраняя все его характеристики, что было бы невозможно, если бы масло было расфасовано заранее».

Хотя Пископо считает, что производство органического оливкового масла является этически правильным, она также считает, что это помогает ее бренду выделиться.

Я придерживаюсь того, что дает природа, и выступаю против использования любых удобрений, которые могут увеличить производство, но не гарантируют качество или защиту здоровья потребителей», — сказала она. Меня не интересует крупносерийное производство, потому что оно снижает качество».

Такой подход к единству происхождения обеспечивает отслеживаемость и подлинность, позволяя потребителям точно знать, откуда происходит их оливковое масло», — добавил Пископо.

Наряду с органическим производством, Piscopo взяла на себя роль женского бренда в отрасли, в которой по-прежнему доминируют преимущественно мужчины.

Мария Пископо потратила восемь лет на то, чтобы превратить рощу своего отца в отмеченный наградами бренд. (Фото: Нару)

Еще одна сильная сторона моего продукта — то, что эту компанию возглавляют женщины», — сказала она. Я всегда считал это значительной силой. К счастью, в индустрии оливкового масла работает много женщин, но я считаю, что их должно быть больше».

По моему мнению, присутствие женщин в этой преимущественно мужской среде принесло много преимуществ и внимания, и я этим очень горжусь», — добавил Пископо.

Ранее в этом году кропотливые усилия Piscopo окупились, когда компания дебютировала на NYIOOC World Olive Oil Competition, крупнейший в мире конкурс качества оливкового масла, получил серебряную награду.

Выиграв NYIOOC наполняет меня радостью и честью», — сказала она. «Для меня было огромным удовлетворением получить эту награду. Все жертвы и улучшения, принесенные мной и моей очень маленькой командой, привели к этому результату».

Помимо агрономического аспекта, по словам Пископо, успешный маркетинг в высококонкурентной сфере также является сложной задачей, особенно для мелких производителей.

Я работаю над тем, чтобы подчеркнуть подлинность моего продукта», — сказал Пископо. Я усердно работал, чтобы установить личность Нару без какой-либо внешней помощи, посвящая время потребителям и клиентам, каждый год создавая сеть людей, которые верят в меня и Нару».

С самого начала я стремилась занять прочную позицию на рынке для своего продукта, и считаю, что добилась этого», — добавила она. Тем не менее, я всегда думаю, что с каждым годом есть куда совершенствоваться, как это произошло с Нару. Я много работал над повышением его качества».

Пископо добавила, что социальные сети стали важной частью ее маркетинговых усилий. Это позволяет ей демонстрировать продукцию и награды Нару, одновременно рассказывая потребителям об изменении климата и приготовление пищи с оливковым маслом.

Я также подчеркнула историю и традиции», — сказала она. Посредством социальных каналов я стараюсь рассказать об изменении климата и мерах, которые я принимаю для ограничения его последствий. Я концентрируюсь на устойчивом развитии и методах ведения сельского хозяйства, направленных на сохранение и уважение окружающей среды, что является краеугольным камнем моего сельскохозяйственного бизнеса».

Я наладил сотрудничество и партнерство с людьми из пищевого сектора, чтобы укрепить имидж продукта», — добавил Пископо. Я выбрал прямые онлайн-продажи через сайт Naru. Я участвую в отраслевых мероприятиях и ярмарках, чтобы напрямую встретиться с потребителями, дать им попробовать продукт и рассказать историю моей еще молодой компании».

Заглядывая в будущее, Пископо сказала, что планирует построить для компании специальный завод, обеспечивающий дальнейший контроль над производственным процессом, а также новую штаб-квартиру.

Есть старинный фермерский дом, который я собираюсь превратить в постоянную штаб-квартиру компании», — сказала она. Я стремлюсь к тому, чтобы этот объект был самодостаточным и самодостаточным с точки зрения воды, электричества и отопления, полностью уважая окружающую среду и будучи на 100 процентов экологическим».