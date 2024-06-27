Кооператив из 1,000 участников покоряет сложную местность Северной Португалии

Около 1,000 португальских фермеров отпраздновали известие о двух наградах на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Фермеры являются членами Сельскохозяйственный кооператив производителей оливок Мурсы (CAOM), получивший серебряную награду за бленд средней интенсивности и нежный кордовил на Всемирном конкурсе.

Поиск высокого качества стал ответом на проблемы этого региона и более высокие затраты, связанные с горной средой. - Франсиско Антонио Вилела Рибейру, председатель правления CAOM

Наша цель участия в NYIOOC Целью нашей работы было проинформировать людей об исключительном качестве нашего бренда Azeite Porca de Murça и о работе, лежащей в основе такого совершенства», — сказал Франсиско Антонио Вилела Рибейро, председатель совета директоров кооператива.

NYIOOC это конкурс с очень строгими критериями анализа и отличными отзывами», — добавил он. Есть много национальных и международных конкурсов, но победа в Нью-Йорке особенная».

Хотя CAOM последовательно добивается успехов на Всемирных соревнованиях с 2020 года, кооператив объединяет большое сообщество фермеров северо-восточного португальского региона Трас-уш-Монтес с 1956 года.

Все началось в 1990-е годы, когда кооператив сосредоточился на производстве высококачественных оливковое масло первого отжима— сказал Вилела Рибейро.

Поиск высокого качества стал ответом на проблемы этого региона и более высокие затраты, связанные с горной местностью, обширными садами и методами ведения сельского хозяйства в засушливых районах», — добавил он.

В настоящее время кооператив продает более 500,000 - литров своей марки Azeite Porca de Murça на национальном и международном уровне.

Ни у одного из почти 1,000 членов кооператива нет орошаемых оливковых рощ, которые традиционно расположены друг от друга. По оценкам CAOM, в среднем эти производители несут расходы в три раза больше, чем средний сверхинтенсивный производитель.

Эти условия побудили CAOM разработать альтернативные источники дохода, в том числе специальный музей, отправную точку для экскурсий кооператива.

Основная задача для этих производителей — рассказать новым потребителям о преимуществах потребления оливкового масла первого отжима вместо других растительных масел», — сказал Вилела Рибейро.

Оливковое масло первого холодного отжима уникально, и никакие продукты питания или лекарства не могут его заменить», — добавил он. Это имеет решающее значение для нашего здоровья. Нам нужно больше потребителей, которые лучше информированы об этом».

Оценка уникальной связи между землей и трудом фермеров имеет решающее значение для настоящего и будущего кооператива.

При более высоких производственных затратах повышение ценности нашей работы означает сохранение территорий, которые уже обезлюдели и рисковать быть брошенным— сказал Вилела Рибейро.

Музей CAOM служит еще одним источником дохода для кооператива, обучая посетителей производству оливкового масла. (Фото: ЦАОМ)

Оливковые рощи кооператива расположены на территории площадью 189 квадратных километров в муниципалитете Мурса. CAOM фокусируется на четырех местных сортах – Кордовил, Кобрансоса, Мадурал и Вердеал – включенных в сертификат Защищенного наименования происхождения Трас-ос-Монтес (PDO), присуждаемый Европейским Союзом.

Согласно техническое резюме опубликованное Европейской комиссией, оливковое масло экстра-класса Trás-os-Montes PDO сбалансировано, с ароматом и вкусом свежих фруктов, а иногда и миндаля. Масло особенно сладкое, зеленое, горькое и пряное — характеристики, которые выделяют его среди других оливковых масел в стране.

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Оливковое масло, которое мы производим, имеет очень специфическую идентичность – свой терруар – потому что Мурса является эпицентром трех микроклиматов региона Трансмонтана: Терра Квенте, Терра Фриа и Терра де Монтанья», – сказала Вилела Рибейру.

Это означает, что у нас есть три региона с очень разными климатическими условиями: от узких долин рек Туа и Тинхела с оливковыми рощами, граничащими с виноградниками демаркированного региона Дору, до более гористых районов, где оливковые рощи конкурируют с выращиванием каштанов», — сказал он. добавлен.

Вилела Рибейро отметила, что кооператив стал пионером» благодаря вертикально интегрированному контролю всей производственной цепочки на протяжении последних 30 лет, гарантируя, что каждый шаг от сбора урожая до упаковки выполняется в соответствии с самыми высокими стандартами.

Общинная оливковая мельница, которую члены кооператива запустили при ее основании, стала стержнем всей деятельности.

Оно стало ключом к экономике внутреннего муниципалитета Португалии со сложной топографией для ведения сельского хозяйства», — сказал Вилела Рибейро. Это также позволяет мелким производителям оливок расширяться, что в противном случае было бы невозможно».

По данным CAOM, кооператив демонстрирует качество традиционного выращивания оливок мирового уровня благодаря своей культуре, вдохновленной сообществом и командной работой.

Тот факт, что наши члены действительно питают дух сотрудничества, солидарности и взаимопомощи, сделал нас единственным случаем в Португалии, где оценка того, что они производят, основана не только на урожайности оливок, но и на фактическом качестве самих фруктов», — сказала Вилела Рибейро. .

Глядя на плоды, мы также можем решить, когда лучше всего начинать сбор урожая», — добавил он. Благодаря нашей современной оливковой мельнице мы можем запланировать работу так, чтобы доставить нам фрукты менее чем за 24 часа с момента сбора урожая».

Однако погода не всегда на стороне производителей.

В этом году из-за изменение климата и экстремальные погодные явления, наблюдавшиеся во всем Средиземноморском регионе, а также осень с большим количеством дождей, производство было ниже и сложнее», — сказал Вилела Рибейро.

В среднем для производства того же литра оливкового масла нам нужно на 1.5 килограмма больше оливок», — добавил он. По сравнению с предыдущим сезоном производство снова было низким, а урожайность снизилась, что еще больше повлияло на общий объем производства в регионе».

В преддверии урожая 2024/25 года Вилела Рибейру сказал, что он также ожидает столкнуться с новыми проблемами.

Экстремальные явления, такие как проливные дожди, град или жара, ставят под угрозу как цветение, так и завязывание плодов, что затрудняет прогнозирование какого-либо сценария следующего оливкового сезона», — сказал он.