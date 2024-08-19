Многочисленные ценности восстановления заброшенных оливковых рощ в Тоскане

В Тоскане проект недалеко от Флоренции фокусируется на восстановление забытого оливковые рощи, сочетая экологические и социальные обязательства на благо местного сообщества.

С момента своего создания в 2014 году Abandoned Grove спасла более 5,000 деревьев и наняла около 60 работников из социально незащищенных слоев населения.

Основатель компании Фил Буккино объединился с Андреа Пальяи, производителем оливок с опытом работы в общественном сельском хозяйстве, и мастером-мельником Джионни Прунети.

Восстановление этих заброшенных оливковых рощ имеет решающее значение, поскольку, когда сельскохозяйственные территории заброшены, мы теряем красоту ландшафта и местную культуру. - Джионни Прунети, мастер-мельник

Вместе они работали над созданием экспериментального бренда премиум-класса с прочной этической основой, укорененной в местном регионе, но с международными амбициями.

Я родился во Флоренции и провел детство в Италии», — рассказал Буккино. Olive Oil Times. Потом, переехав с родителями-медиками, я жил в разных странах, включая Сомали, Венесуэлу и Канаду, где мы в итоге и обосновались. Я также изучал биомедицинские науки и стал соучредителем панк-рок группа".

Такое путешествие по миру и эклектичный подход привели бывшего басиста и автора песен к открытию мира оливкового масла первого отжима.

Страсть к музыке взяла верх, и я провел почти десять лет, путешествуя и гастролируя по всему миру», — сказал он. Тем временем мои родители специализировались на питании и открыли клинику, продвигающую Средиземноморская диета в 1990-е годы».

В сезон сбора урожая мне присылали итальянские Олио Нуово находясь в дороге, и мы организовывали ужины с моими товарищами по туру, как только прибывала нефть», — добавил Буккино. В те ночи я начал замечать силу связи оливкового масла первого отжима».

Несколько дней сбора урожая оливок в начале 2000-х годов сыграли решающую роль в том, что они помогли ему осознать ценность высококачественного оливкового масла первого отжима.

Я был в Тоскане во время перерыва в туре, когда попробовал масло, отличное от всего, что я пробовал раньше, и теперь могу сказать, что оно изменило мою жизнь», — сказал Буккино. В то время, несмотря на то, что моя музыкальная карьера шла хорошо, я почувствовал внутри себя сдвиг, поскольку мои мысли все больше были поглощены деловой стороной музыки, а не искусством».

В те же выходные, собирая урожай в оливковой роще моей семьи, я почувствовал себя так, как никогда раньше», — добавил он. Моя жена Галина вдохновила меня приблизиться к этому чувству, и я начал изучать искусство оливкового масла. Как и в случае с музыкой, я погрузился в мир качественного оливкового масла первого отжима и никогда не оглядывался назад».

Чтобы воссоздать свой опыт, Буккино начал производить собственное оливковое масло первого отжима. Он сотрудничал с Olivart, компанией, возглавляемой Пальяи, которая сотрудничала с отмеченный наградами Братья Прунети.

Работники заброшенной рощи наслаждались паузой во время сбора урожая тосканских оливок. (Фото: Фил Буккино)

В то время Андреа [Пальяи] уже был привержен делу восстановления заброшенных рощ и добычи превосходного масла, одновременно решая социальные проблемы», — добавил он. Что касается Джионни [Прунети], он не только производитель оливок, но и настоящий художник, который может блестяще интерпретировать каждый сезон оливок посредством своего измельчения».

Разделяя одно и то же предпринимательское видение и ценности, они объединились, чтобы создать продукт премиум-класса, который окажет положительное влияние на регион и сообщество.

Я бы спросил, как можно было наткнуться на все эти заброшенные рощи в самом сердце Тосканы», — сказал Буккино. Я понял, что местные производители не могут конкурировать с низкими ценами крупных промышленных предприятий или брендов, ориентированных на маркетинг, которые продают некачественное масло под тосканской маркой, в конечном итоге эксплуатируя местное сообщество. Я намеревался наоборот, а именно помочь сообществу процветать».

За прошедшие годы они вырастили более 5,000 деревьев местных сортов, включая Морайоло, Франтойо, Леччино, Пендолино, Корреджоло, Оливо Бьянко и несколько неизвестных экотипов, из которых производят моносорта и смеси.

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Защита местного биоразнообразия является фундаментальной целью Abandoned Grove, в которой основное внимание уделяется устойчивому управлению земельными ресурсами и качественным производственным процессам.

Дело в том, что даже если оливковая роща является частной, она является общественным достоянием», — сказал Пальяи. Экологическая, территориальная и социальная сферы тесно связаны между собой, и все, что связано с землей, разделяет одну судьбу. Следовательно, наш долг — заботиться об этих заброшенных землях».

Когда я начал работать в этом секторе в 2008 году, моей первой целью было не купить землю, а вернуть к жизни заброшенные, непродуктивные и плохо обслуживаемые оливковые рощи в Баньо-а-Риполи», — добавил он. Мы с моим бывшим коллегой начали с двух участков общей площадью около десяти гектаров. По мере продвижения работы мы получали огромное удовлетворение, а количество людей, предлагающих нам свои земли, росло в геометрической прогрессии».

Социальная активность Пальяи началась с того, что подруга подарила ему два гектара земли, на которых она раньше нанимала кого-то для участия в социальном фермерском проекте.

Перерыв на кофе во время сбора урожая в роще Балатро. (Фото: Фил Буккино)

Она сказала мне, что оставит мне землю, только если я продолжу работать с этими людьми», — сказал он. Я согласился и начал производить овощи, чтобы диверсифицировать производство и обеспечить работникам круглогодичную занятость. Я увлекся и реализовал проект. Вскоре после этого Фил [Буккино] попросил меня объединить усилия».

С 2014 года в «Заброшенной роще» в рамках социальных проектов трудоустроено 57 человек. У некоторых работников есть проблемы с психическим здоровьем или злоупотреблением психоактивными веществами.

В инициативу также входят лица, вышедшие из тюрьмы и нуждающиеся в помощи в реинтеграции в общество. Большинство проектов курирует Coop21, социальный кооператив, специализирующийся на обучении, образовательных и культурных услугах.

Несколько человек успешно реинтегрировались, а некоторые стали нашими сотрудниками», — сказал Паляи. Сегодня шесть человек работают с Abandoned Grove в рамках проекта Coop21».

Сельское хозяйство по своей сути является социальной проблемой, поскольку мы обеспечиваем работой местное население, одновременно защищая землю и продвигая экономику замкнутого цикла», — добавил он. Продукты покупают потребители, которые понимают, что они поддерживают не только бизнес, но и всю местную экономику и социальную интеграцию. «Заброшенная роща» объединяет все эти элементы».

Одной из основных ценностей компании является то, что производственный процесс, включая розлив, маркировку и упаковку, осуществляется в сообществе рядом с фруктовыми садами.

Я делаю все рядом с рощами, даже если это стоит дороже», — сказал Буккино. Это помогает местному сообществу и позволяет получить масло, которое лучше всего отражает суть сезона сбора урожая и дух сообщества».

В 2019 году стал сопродюсером Одержимость оливковым маслом», отмеченный наградами документальный фильм, вдохновленный его опытом, который пропагандирует качество и рассказывает истории людей, на чью жизнь положительно повлияло оливковое масло первого отжима.

Я пришел из панк-музыки, которая связана с сообществом и бросает вызов статус-кво», — сказал он. Панк-музыка приобрела популярность не потому, что панк изменился; это произошло потому, что мир наконец-то это понял. Сегодня нас объединяет миссия, и я считаю, что тот же принцип применим и к высокому качеству».

Я начал этот проект, чтобы никогда не идти на компромисс в отношении качества, людей или планеты», — добавил Буккино. Конечно, это непросто. Я идеалист, но начинаю понимать, что люди постепенно осознают его ценность и все больше осознают, что на самом деле означают качество и устойчивость. Мы предоставляем только ту нефть, которую производим. Я не могу отказаться от идеи создания масла, которое может затронуть чью-то жизнь так же глубоко, как и мою».

Теперь Abandoned Grove планирует расширить свою деятельность на другие сообщества в разных странах и связаться с более экологически и социально ответственными мукомольными предприятиями и производителями, которые стремятся к качеству.

Компания Abandoned Grove восстановила более 5,000 заброшенных оливковых деревьев в Тоскане. (Фото: Фил Буккино)

Плоды восстановленных оливковых деревьев доставляются и измельчаются на мельнице Прунети в Греве, Кьянти. Вместе со своим братом Паоло он управляет семейной компанией, которая производит оливковое масло первого отжима и ирисы.

Сотрудничество с Abandoned Grove возникло естественным образом, поскольку я сразу понял концепцию проекта. Это было прекрасное путешествие, и я надеюсь, что проект продолжит расти, потому что он имеет большую ценность по нескольким направлениям», — сказал Прунети.

Восстановление этих заброшенных оливковых рощ имеет решающее значение, потому что, когда сельскохозяйственные территории заброшены, мы теряем красоту ландшафта и местную культуру», — добавил он. Каждый сезон сбора урожая мы являемся свидетелями того, как производство оливкового масла становится праздником для всего сообщества».

Среди спасенных оливковых деревьев преобладает сорт Морайоло. Это выносливое дерево растет на террасированных склонах Тосканы. Оливковое масло первого холодного отжима из этого сорта, распространенного в центральной Италии, предлагает ноты артишока, трав и миндаля со средней или интенсивной фруктовостью.

Мы, производители оливок, считаем этот сорт лучшим "старая оливковое дерево крестьянина», которое требует значительного ухода из-за склонности расти вверх», — пояснил Прунети. Из-за сложной формы выращивания, требующей больше труда, от него часто отказываются первыми».

В начале каждого нового производства я всегда спрашиваю себя, как я могу повысить ценность с моей точки зрения как оператора завода», — сказал он. Эти масла имеют свой собственный характер, обусловленный холмистой местностью, где растут деревья, и ручным трудом, необходимым для обрезки и сбора урожая, поскольку они не могут быть механизированы».

Дополнительная ценность заключается в производстве характерных оливковых масел первого отжима из этих уникальных сортов», — добавил Прунети. Поэтому мы должны тщательно управлять ими, начиная со сбора урожая, рассчитывая оптимальные сроки созревания, и заканчивая мельницей, где, среди прочего, мы должны установить правильные температуры и время размягчения, чтобы получить масла с сильным, отчетливым характером».

Одна из последних историй успеха Abandoned Grove, по словам основателя, — это возрождение оливковой рощи с более чем 260 вековыми деревьями Морайоло в Баньо-а-Риполи, которая превратилась в непроходимый лес.

Мы вернули его к жизни за три года, а в прошлом году собрали первый урожай», — сказал Буккино. Невероятно то, что мы обнаружили, что оливковая роща пережила не только исторические морозы 1956 и 1985 годов, но и лесной пожар. Теперь деревья снова полны жизни и продуктивности, демонстрируя удивительную силу и устойчивость этого необычайного вида».