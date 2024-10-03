Фермеры, выращивающие оливки, бегут из Южного Ливана из-за эскалации конфликта

Мукомольные и складские помещения, эксплуатируемые отмеченный наградами Завод по производству оливкового масла в Дармесс в Ливане был уничтожен в результате израильского авиаудара.

Нападение на объекты компании произошло за несколько дней до начала продолжающейся наземной операции Армии обороны Израиля на юге Ливана.

Фермеры не могут приступить к сбору урожая. Это значит, что они не смогут прокормить свои семьи этой зимой. - Роуз Бехара Перини, основатель Darmmess

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских бомбардировок погибло не менее 1,336 человек с тех пор, как 20 сентября Израиль усилил атаки на «Хезболлу» — политическую партию и военизированную группировку, связанную с Ираном.th.

Двадцать стран, включая США, считают «Хезболлу» террористической организацией. Однако Европейский союз и ряд других стран признают политическое крыло в качестве легитимной организации.

Наряду с ростом числа погибших, вторжение Израиля привело к перемещению миллиона человек с юга страны. Спутниковые данные, проанализированные Financial Times, показывают, что было разрушено более 3,100 зданий.

Между тем Международный валютный фонд ожидает, что конфликт нанесет серьезный ущерб хрупкой экономике страны.

«В Ливане недавнее обострение конфликта усугубляет и без того хрупкую макроэкономическую и социальную ситуацию в стране», — заявила пресс-секретарь Джули Козак на пресс-конференции. Конфликт привел к огромным человеческим жертвам в стране и нанес ущерб физической инфраструктуре».

Для основательницы Darmmess Роуз Бекхары Перини война наступила буквально на пороге ее дома через четыре дня после начала конфликта, когда в результате авиаудара была разрушена штаб-квартира компании.

«24 сентября 2024 года наш перерабатывающий и складской комплекс, перенесенный в деревню, которая, как предполагалось, была безопаснее, поскольку находилась дальше от границы, подвергся авиаудару, в результате чего наше оборудование и материалы были полностью уничтожены», — написал Бечара Перини в своем сообщении клиентам и партнерам 1 октября.st.

«От всего объекта остался лишь один метр пепла, что поставило нас в ужасающую ситуацию», — добавила она.

Бечара Перини отправила видео разрушенных объектов Olive Oil Times.

Роза Бехара Перини

Darmmess — это общественный проект, посвященный производству органического оливкового масла. Бехара Перини сказал, что он обеспечивает доход многим производителям в Дейр-Мимасе, расположенном в паре километров от израильской границы.

«Большинство наших фермеров бежали в Бейрут», — рассказала Бечара Перини. Olive Oil Times, добавив, что многим ливанцам пришлось столкнуться с трудностями в поиске безопасных мест для укрытия во время конфликта.

«Те, кто остался в Дейр-Мимасе, — это те, у кого нет места для проживания в столице», — сказала она. К тому же, вы на самом деле не знаете, где безопасно, а где нет».

Достичь оливковых рощ в Дейр-Мимасе в настоящее время «Слишком рискованно», — сказала она. В результате Дармесс не сможет собирать оливки и производить оливковое масло в 2024/25 сельскохозяйственном году.

Многие фермеры экономически депрессивного региона вложили время и деньги в текущий сезон сбора оливок, который не принесет никаких плодов.

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На площади в восемь квадратных километров Дармесс выращивает около 150,000 - оливковых деревьев, его основная сельскохозяйственная деятельность представляет собой самый значительный и часто единственный источник дохода для жителей каждый год. Наши оливковые деревья представляют собой средства к существованию, культуру и доход», — сказал Бечара Перини.

«Фермеры не могут приступить к сбору урожая. Это значит, что они не смогут прокормить свои семьи этой зимой», — добавила она. Страна уже обанкротилась, а люди становятся все беднее и беднее».

Другие ливанские производители рассказали Olive Oil Times что бои на юге заставили большинство фермеров отказаться от своих оливковых деревьев. Израильские авиаудары и бои на земле также привели к пожарам оливковых рощ, ущерб от которых невозможно оценить количественно.

Анализ спутниковых данных, проведенный FT в ходе последней эскалации, показал, что вдоль южной границы Ливана было разрушено 530 зданий.

Однако год приграничных обстрелов между «Хезболлой» и Израилем уже нанес значительный ущерб.

«Почти 80 процентов фермеров на юге Ливана не смогут добраться до своих сельскохозяйственных угодий и собрать урожай с оливковых рощ», — сказал Валид Мушантаф. основатель Bustan El Zeitoun. То же самое касается и маслобойных заводов, работать там невозможно».

Оливковая ферма Мушантафа, расположенная в окрестностях Сидона, в 40 километрах к югу от Бейрута, до сих пор функционирует.

«Немногие фермеры, включая меня, прилагают все усилия, чтобы максимально эффективно использовать свою ежедневную рабочую силу и как можно скорее собрать урожай, как только мы сможем обеспечить безопасные условия», — сказал он.

«Работникам трудно ежедневно добираться до нашей фермы из-за нехватки топлива», — добавил Мушантаф. И это небезопасно, учитывая авианалеты и постоянно растущий рост числа жертв среди мирного населения».

Мушантаф заявил, что после плохого урожая 2023/24 сельскохозяйственного года многие производители ожидали значительного урожая.

«Фермеры и производители оливок работали круглый год в ожидании урожая», — сказал Мушантаф. К сожалению, они потеряют этот урожай. Поэтому они не смогут покрыть свои ежедневные финансовые потребности, поскольку у многих фермеров нет других источников существования, кроме сельского хозяйства».

Тем временем в долине Бекаа, восточном регионе Ливана, где проживает основная часть населения страны, первый высокой плотности оливковая роща, израильские авиаудары приближаются.

Шарбель Жауд

«Они [авиаудары] очень близко, но с нами все в порядке», — сказал CBio Jaode владелец Charbel Jaoude. Однако он предупредил, что Не все рощи и мельницы находятся в безопасности, а сбор урожая в настоящее время затруднен из-за нехватки рабочих и проблем безопасности».

Проведенный FT анализ спутниковых данных показал, что в нескольких деревнях долины Бекаа было разрушено 210 зданий.

Дальше к северу от Ливана, недалеко от деревни Кур, некоторые рабочие все еще готовятся к сбору урожая.

«Нам так повезло, что мы можем собирать урожай оливок», — сказал Карим Арсаниос, владелец Солнечной Оливки. Если не считать постоянных полетов военных самолетов над нашими головами и редких отдаленных бомбежек, здесь довольно спокойно».

«Мы находимся на первой неделе [сбора урожая], и, несмотря на новые ежедневные проблемы, мы продолжим работу до тех пор, пока это не станет небезопасно», — добавил он.

Несмотря на то, что мы находимся вдали от авиаударов и активных боевых действий, ситуация никогда не была столь сложной.

«Из-за текущей геополитической ситуации расходы, связанные со сбором урожая, достигли своего пика, и, я думаю, это рекордно высокий показатель с тех пор, как я начал этим заниматься, около четырех лет назад», — сказал Арсаниос.

Юг был опустошен, а более 35 процентов местного производства оливкового масла поступает именно оттуда», — добавил он. В стране возникнет дефицит, и цены, вероятно, вырастут».

«Ситуация очень плохая», — добавил Ибрагим Аль Каакур, владелец Genco Olive Oil. Компания, которая занимается переработкой на севере страны, но закупает оливки у фермеров по всему Ливану, не понесла никакого ущерба своим объектам.

Однако Аль Каакур подтвердил, что большинство деревьев на юге страны останутся неубранными. Он предложил свою поддержку тем, кто сможет собрать урожай. «Мы бесплатно предложили свои услуги другим производителям на юге», — сказал он.

Арсаниос обвинил израильскую армию в преднамеренном использовании бомб с белым фосфором для уничтожения сельскохозяйственных районов на юге страны, сославшись на один конкретный эпизод израильского обстрела, в результате которого ливанское правительство уничтожило более 40,000 - оливковых деревьев.

«Чтобы избавиться от этих химикатов, земле понадобятся месяцы, если не годы», — сказал Арсаниос. Мы все теряем часть нашего общего наследия, уничтожая оливковые деревья, и это разбивает мне сердце».

Дым поднимается после израильской бомбардировки южного Ливана, вид с севера Израиля, пятница, 4 октября 2024 г. (AP Photo/Baz Ratner)

Обострение конфликта в регионе не только приводит к гибели людей и массовым перемещениям населения, но и обнуляет страну, страдающую от затяжного экономического кризиса.

«Задыхающаяся экономическая активность, которую мы начали наблюдать, снова полностью прекратилась», — сказал Арсаниос. Когда эта темная глава закончится, Solar окажет всю возможную помощь».

«Единственное, что удерживает эту страну от распада после всех посреднических усилий со стороны внешних стран на протяжении многих лет, — это солидарность между ее народами», — добавил он. Это основа нашей страны, и ничто не сможет ее сломать».

Несмотря на трагедию, разворачивающуюся в Ливане, Бекахара Перини заявила, что мельница Дармесс в Дейр-Мимасе и оливковые деревья остаются нетронутыми, и она вернется, чтобы восстановить их как можно скорее.

Мы обещаем, что поднимемся снова», — добавила Бечара Перини в своей записке. Сохраняя это наследие предков, мы прославляем не только плоды оливкового дерева, но и непреходящий дух нашего сообщества».

Olive Oil Times обратились к израильским властям за комментариями, однако на момент публикации ответа не получили.

Армия обороны Израиля заявила, что бомбардировки и наземное вторжение направлены на то, чтобы оттеснить «Хезболлу» к северу от реки Литани и позволить 60,000 - перемещенным израильтянам вернуться в свои дома на севере страны.