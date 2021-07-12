Эти сорта оливок получили самые высокие оценки судей

Есть несколько причин, по которым мы не раскрываем оценки, которые наши судьи присваивают заявкам на участие в конкурсе. NYIOOC World Olive Oil Competition, но все сводится к тому, что их не следует интерпретировать буквально.

Давайте признаем это. 84 у одного дегустатора — это 86 у другого. Судья может выставить более высокие баллы в начале дегустации, чем позже утром. Некоторые могут склоняться к определенным сенсорным характеристикам, чем другие.

Они известные эксперты, которые формируют группу, представляющую собой окончательный способ определения качества оливкового масла первого отжима. Но они люди.

Несколько лет назад я решенный прекратить Премия «Лучший в своем классе» на NYIOOC – который был присужден заявкам с наивысшим баллом в соответствующей категории – из-за моего убеждения, что баллы недостаточно точны, чтобы сделать этот выбор. Одно превосходное оливковое масло не должно быть объявлено «лучше», чем другое превосходное оливковое масло.

(Некоторые предприимчивые люди, тем не менее, посчитали необходимым создать рейтинг, основанный на количестве наград, полученных брендом на различных конкурсах в определенном году, как будто это измеряло что-то, а не рекламные бюджеты компаний. Но веб-сайты для этих рейтингов, согласно инструментам измерения, практически не получают трафика, что показывает, что общественность не заботится об этом больше, чем я.)

В нашем конкурсе баллы используются только для того, чтобы определить, заслуживает ли масло награды или нет, и будет ли это серебро или золото, и это меня тоже не очень устраивает.

Один из вариантов может получить оценку 79.8, чтобы получить серебро, а другой — 80.1, чтобы выиграть золото. Если попробовать его снова через несколько минут, результаты могут оказаться обратными.

Конкурсы оливкового масла несовершенны, но они являются наиболее эффективным способом признания героизма производителей и просвещения общественности в вопросах качества и ценности (хотя многие конкурсы оливкового масла не делают ни того, ни другого).

Скрытые показатели, которые вижу только я, сами по себе не имеют большого значения, но закономерности могут проявиться, если мы рассмотрим данные за девять лет, собранные нами в ходе самого полного сенсорного анализа оливковых масел в мире.

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Какие из отмеченных наградами сортов масла привели дегустаторов в восторг?

При анализе записи, NYIOOC судьи используют разработанное нами программное обеспечение, которое позволяет им присваивать промежуточные баллы отдельным компонентам, составляющим общий результат.

На конечную оценку влияют такие факторы, как вкусовые и обонятельные ощущения, баланс и гармония, фруктовость, горечь и острота.

Когда оценка достигает 90, можно смело сказать, что прекрасное масло снесло панель. Оценки в районе 70 едва достигли порога.

Вот средние баллы масел, удостоенных наград, для самых распространенных сортов за последние девять лет. Я также включил средний балл для смесей, удостоенных наград:

Конечно, у нас гораздо больше данных по Picual, Arbequina и Koroneiki, чем по Casaliva или Tonda Iblea. Вот только те сорта, которые, как я считаю, дали достаточно результатов для получения значимого среднего значения. Более 200 сортов с меньшими выборками были исключены.

Правильно изготовленное масло всегда будет давать лучшие результаты, чем масло с проблемными сенсорными характеристиками, независимо от сорта.

Также следует отметить, что некоторые сорта винограда в большей степени ограничены регионами с меньшей изменчивостью таких факторов, как терруар, методы производства и стандарты качества, чем, например, сорт Arbequina, который произрастает по всему миру.

Возможно, график выявляет конкретные сорта, которые при правильных условиях и опытных производителях более стабильно демонстрируют признаки величия.

Или, возможно, данные указывают на некоторые сорта с сенсорными характеристиками, которые судьи еще не оценили в полной мере.