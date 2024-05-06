Три ветерана хорватской войны за независимость изготавливают отмеченное наградами оливковое масло

Как гласит старая поговорка, ничто не приносит такого успеха, как успех», — и продюсеры, стоящие за этим Олеум Марис добились этого, выиграв четыре золотые награды на церемонии вручения наград 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

С оливковыми рощами на полуострове Истрия на северо-западе Хорватии производители с 16 года завоевали 2019 наград Всемирного конкурса. Да, и все золото», — сказал Велимир Юрич, один из трех основателей Oleum Maris.

Местные сорта, комплексное выращивание, своевременный сбор урожая, быстрая обработка и бережное хранение — залог первоклассного качества нашего оливкового масла первого отжима. - Велимир Юрич, соучредитель Oleum Maris

Компания получила свою первую золотую награду за истрийскую белицу, за ней последовали еще три награды за моносорта в 2020 году и четыре награды в 2022, 2023 и теперь 2024 годах за автохтонные истрийские сорта: истрийская белица, розиньола, воднянская бужа и жижолера.

Шесть моносортов Олеум Марис

Ассоциация NYIOOC награды — это «Оскар» за выращивание оливок», — сказал Юрич. Они очень много для нас значат, потому что являются лучшим подтверждением нашей приверженности качеству нашего оливкового масла».

Oleum Maris была основана в 2009 году Юричем, Мартином Миласом и Младеном Косьянчичем, ветеранами хорватской войны за независимость из Водняна. Начинали с нуля, получив государственную концессию на 80 гектаров сгоревшей земли.

Там росли сосны, и почти каждый год вспыхивали пожары», — рассказал Юрич, который вместе со своими партнерами озеленил территорию и посадил 15,000 55 оливковых деревьев на - гектарах, в основном аборигенных сортов Бужа, Истрийская Белица, Росиньола, Жижолера и Бужа.

Велимир Юрич, один из основателей Oleum Maris

Они также посадили оливковые деревья Леччино и Пендолино, произрастающие в Италии, которые являются отличными опылителями вышеупомянутых истрийских сортов.

Маслиник расположен на главной дороге между Пулой, крупнейшим городом Истрии, и Водняном, почти идеальным местом для выращивания оливок.

Местность пересеченная, обращенная на юг и солнечная, на высоте около 85 метров», — сказал Юрич. Из наших оливковых рощ открывается уникальный вид на острова Бриуна, характерную колокольню Воднян и древний 3,000-летний город Пула».

Тем временем к учредителям присоединился известный предприниматель Владо Чорлука из Загреба, столицы Хорватии.

Благодаря инвестициям в новое оборудование и технологии они добились высокого качества. оливковое масло первого отжима производство и создал бренд Oio Vivo, что в переводе означает живое масло» или масло жизни».

Местные сорта, комплексное выращивание, своевременный сбор урожая, быстрая обработка и бережное хранение — это ключ к первоклассному качеству нашего оливкового масла первого отжима», — сказал Юрич.

У них нет проблем с продажей оливкового масла в современном магазине и дегустационном зале недалеко от Галижаны. Масло также продается в магазине и баре в центре Загреба, а также покупателям по всей Европе через Интернет. Основатели также воспользовались быстрым ростом Истрии. Растущий туризм по производству оливкового масла.

У нас гости со всего мира, в том числе из США», — сказал Юрич, не скрывая своего удовлетворения.

Олеум Марис – одна из самых успешных компаний по выращиванию оливок в Истрии.

Помимо туров по оливковой роще, они предлагают три вида дегустаций: дегустация масла с хлебом, сыром и прошутто или другими истрийскими деликатесами. На десерт подают мороженое с истрийской бьелицой.

Посещение оливковой рощи, откуда открывается вид на море и национальный парк Бриони, включает в себя и поездки на старинном, но модифицированном по этому случаю джипе Land Rover Defender, который особенно привлекателен для гостей.

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В 2023/24 сельскохозяйственном году компания Oleum Maris произвела 50,000 - литров оливкового масла первого отжима, что соответствует объему производства, производимому ею в большинство лет. Урожай был удачным во всех отношениях; фрукты были здоровыми, а масло превосходным», — сказал Юрич.

В отличие от большинства истрийских и далматинских производителей, их работа не была испорчена плохой погодой или вредителями, такими как оливковая плодовая муха.

У нас 13 сотрудников, которые своевременно выполняют все агротехнические мероприятия», — сказал Юрич.

Когда появилась оливковая плодовая мушка, агрономы компании отреагировали быстро и нейтрализовали наиболее серьезного вредителя оливок с помощью минимального и избирательного использования инсектицидов.

Рощи Олеума Мариса

Помимо своевременной профилактики, сотрудники Олеум Мариса вовремя начали собирать оливки.

У нас есть самые современные технологии, шейкеры и платформы, которые собирают фрукты и удаляют листья, чтобы они попадали прямо на мельницу неповрежденными и чистыми», — сказал Юрич, надеясь на то, что бизнес будет идти только вперед.

Наряду с традициями, идеальным терруаром и обширными знаниями в области выращивания, сбора, измельчения и выращивания оливок. хранение оливкового маслаЮрич пришел к выводу, что NYIOOC награды являются лучшим маркетинговым инструментом и служат рекомендацией нынешним и будущим поклонникам Oio Vivo.